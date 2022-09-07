Пули мешают: Московский зоопарк объяснил, почему белому медведю из Диксона до сих пор не сделали операцию

Задние лапы у медведя неактивны, состояние оценивается как крайне тяжелое. Фото: Московский зоопарк

Жизнь белого медведя, который был расстрелян на острове Диксон, пока остается под большим риском. Задние лапы у него неактивны, состояние оценивается как крайне тяжелое. Животное вчера доставили в Москву на лечение, но операцию до сих пор не провели. Почему так происходит KP.RU рассказали в Московском зоопарке.

Сразу по прибытию специалисты осмотрели медведя и обнаружили множественные огнестрельные ранения разного диаметра - порядка 25-30 отверстий. Предположительно, это были выстрелы картечью. На острове Диксон уже предположили, что косолапый сильно близко подошел к населенному пункту, чем напугал жителей. Ничего не оставалось, как только защищаться.

Сейчас мишка в руках врачей и ждет квалифицированной помощи. Специалисты установят точный диагноз и выяснят, почему у медведя отказали задние лапы. Для этого ему проведут комплексное обследование, в том числе, магнитно-резонансную томографию (МРТ).

Мишка уже второй день находится в Москве, но врачи пока дают ему покой. Фото: Московский зоопарк

- Почему до сих пор не сделали МРТ и не проводится операция?

- В теле медведя находятся дроби. Они металлические. А в аппарат МРТ нельзя с металлическими предметами. Если сравнивать на бытовом уровне, то это как гвоздь в микроволновку положить, может быть вплоть до взрыва, - рассказали KP.RU в Московском зоопарке.

- И как будут поступать?

- После извлечения всех дробинок можно будет сделать МРТ. Но и тут есть сложность по данной операции. Нужно внимательно извлечь все, так как если хоть одну дробь пропустят, то может обернуться трагедией. А все потому, что на рентгене дробь видно, а на теле не во всех местах.

Только после всех обследований и операций можно будет оценивать вероятность того, вернется ли к животному подвижность.

- Одной из вероятных причин отказа задних конечностей специалисты называют отек спинного мозга. Если это так, то прогноз о состоянии медведя будет лучше, чем если у него обнаружат пулю в позвоночнике. Выводы можно будет делать после того, как врачи сравнят рентген-снимки в динамике, - рассказала Светлана Акулова, директор Московского зоопарка.

Врачи говорят, что медведь хорошо провел ночь в Москве. Перед сном он питательно поужинал - съел говяжий бульон. Утром тоже не отказался от завтрака. После осмотров и анестезии, его ожидал визит невролога, так как мишка стрессовал. Сейчас важно успокоить медведя, обеспечить ему покой. Пока косолапому делают обезболивание, он получает антибиотики.

- Озвучено, что операцию отложили на некоторое время. А когда будут предприниматься дальнейшие действия по спасению белого медведя?

- Несколько дней мишке дадут отдохнуть. Будут следить за ним, кормить. Нельзя часто делать наркоз. А уже во время перелета был, во время обследования. Тяжело ему. Через несколько дней снова сделают рентген, посмотрят на положение остатков картечи, а после будут пробовать их извлечь, - рассказали KP.RU в Московском зоопарке.

- Говорят, что появились предположения, что животного сохранилась чувствительность конечностей...

- Да, коллеги заметили, что он облизывает задние лапы. Правы мы или нет, что это означает чувствительность, мы поймем после более подробного обследования.