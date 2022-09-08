Скейт-парки и зоны отдыха возле прудов: новые развлечения в Москве

Скейт-площадка в парке 60-летия Октября. Фото: Департамент ЖКХ Москвы.

Достоинством осенней столицы все без исключения москвичи назовут яркие краски природы. Гулять приятнее в солнечную погоду, но можно и раскрыв зонт. В Москве десятки парков и усадеб с красивыми садами, набережные и исторические переулки. Рассказываем, какие новые зоны для отдыха и прогулок появились в городе.

Скейт-парк и памп-трек в «Парке Яуза»

Площадь экопарка благоустраивают уже шестой год, территория огромная - более 350 га. Готовые участки уже доступны для прогулок и занятий спортом. Москвичи и гости города могут уже оценить скейт-парк площадью 1200 кв. метров. Это специально построенная площадка для занятий экстремальными видами спорта. Сюда смогут приходить новички и опытные скейтбордисты, любители самоката, велосипеда BMX и роликов.

Еще одна новая площадка - памп-трек. Здесь есть ритм-секция и элементы для выполнения трюков в воздухе.

Скейт-парк и памп-трек в «Парке Яуза». Фото: Департамент ЖКХ Москвы.

- В скором времени здесь появится ледовая площадка с хоккейной коробкой, зона воркаута и волейбольная площадка, - рассказали в Городском хозяйстве Москвы.

Где: напротив дома 30 по Широкой улице и в Извилистом проезде.

Зона отдыха возле Калитниковского пруда

Красивое историческое место, где более 100 лет назад появился пруд, стало еще комфортнее для отдыха горожан. Впервые за многие годы пруд почистили от иловых накоплений и построили откосный берег.

Зона отдыха возле Калитниковского пруда. Фото: Департамент ЖКХ Москвы.

- Сформировали ложе дна с помощью «сэндвича» из водоупорного слоя, природного камня и песка, - рассказали в Городском хозяйстве Москвы.

Территорию вокруг воды обустроили, высадили водные растения. Стало не только красиво, но и комфортно. В зоне отдыха создали детские и спортивные площадки. Наблюдать за водной гладью можно со смотровой площадки или расположившись в амфитеатре.

Где: напротив Средней Калитниковской улицы, 31. Станция метро «Римская».

Скейт-площадка в парке 60-летия Октября

Современный скейт-парк в зеленой зоне. Площадь огромная - один гектар. Места хватит райдерам всех уровней подготовки: от новичков до профессионалов.

Всю площадку разделили на две зоны: «Street» - для уличного стиля катания и «Air» - для трюков в воздухе. Для спортсменов и любителей есть низкие барьеры, разгонки, мультибокс, спайн и фигуры, имитирующие вертикальные стены.

Если кто-то подумал, что это - хорошее развлечение, но сейчас же сезон дождей. Создатели скейт-площадки подумали и об этом, выполнив покрытие элементов из ламинированной фанеры, которая не только смягчает приземление, но и не разбухает от осадков.

Рядом со скейт-площадкой создали современную зону отдыха. Москвичи могут найти места в мини-амфитеатре, прогуляться по дорожкам, отдохнуть на скамейках и полюбоваться альпийской горкой.

Где: напротив улицы Богданова, 10 к 2. Станция метро «Солнцево».

Переулки Арбата и Хамовников

Прогулки по историческим переулкам стали комфортнее и уютнее. Во время благоустройства были сделаны удобные подходы к школам, под землю убрали кабели электричества, чтобы открыть красивый вид на Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Чистый, Пречистенский и другие переулки. Во дворах появилось дополнительное освещение и новые лавочки. Нашлись места для парковки автомобилей, будут установлены точки проката велосипедов и самокатов.

Переулки в районе Арбата и Хамовников стали комфортнее для прогулок. Фото: Департамент ЖКХ Москвы.

Особенно преобразилась территория возле Успенской церкви и сквер Мигеля Идальго, скверы Бурганова и возле памятника Фритьофу Нансену.

Где: районы Арбат и Хамовники. Станции метро «Смоленская».

Обновленная Новоданиловская набережная

Набережная реки Москвы в Донском районе стала комфортнее для прогулок. Специалисты провели капитальный ремонт, заменив гранитную облицовку и поврежденные элементы чугунного ограждения.

Прогуливаясь вдоль берега Москвы-реки, изучите историю зданий, которые расположены на четной и нечетной стороне. И узнайте, почему ранее часть набережной называлась Словущенской.

Обновленная Новоданиловская набережная. Фото: icmos.ru.

Плановый ремонт до конца года завершат еще на четырех столичных набережных: Котельнической, Гончарной, Кремлевской и Берсеневской.

Где: Новоданиловская набережная. Станция метро «Тульская».