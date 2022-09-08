Жителей подмосковного города шокировал снимок «пришельца» на крыше многоэтажки в квартале-призраке

Житель подмосковного Ступина опубликовал в соцсетях снимок, который обсуждают горожане и призывают на помощь… уфологов! Фото: Кирилл Кузнецов

Житель подмосковного Ступина опубликовал в соцсетях снимок, который обсуждают горожане и призывают на помощь… уфологов! В кадре недостроенная многоэтажка. А на крыше силуэт долговязого пришельца. Кому-то он напомнил героя хоррор-игры и киноужастика Слендермена — тот также пугал своим силуэтом подростков, которые сделали из него новую бабайку.

Комментаторы из Ступино предлагают позвонить в санэпидемстанцию или людям в черном — еще одной выдумке (хотя, кто знает?!) — отделу по борьбе с пришельцами. Другие винят автор в фотошопе. Однако фотограф говорит: идите и смотрите: скульптура стоит.

— Снял это в ЖК «Надежда» возле автовокзала. Похоже, кто-то проник на стройку и сварил этого человечка из труб в шутку. На антенны это не похоже, — рассказал kp.ru автор фото Кирилл Кузнецов.

Мистического шарма ситуации добавляет тот факт, что сей ЖК — это целый квартал-призрак — не могут достроить 18 лет. Начали ударно в 2004 году. Квартиры обещали хороших планировок и площадей. «Однушки» не меньше 40 «квадратов», «двушки» — по 70. По современным мерка столичным микростудий — футбольный стадион.

Потом на стройке начались проблемы, менялся застройщик. Последняя кампания, которая строила — ликвидирована пять лет назад. Покупателей признали обманутыми дольщиками. Интересно, что пару лет назад те устраивали своеобразный перфоманс и вешали на одном из недостроев баннер с призывом помочь достроить квартиры.