Плавил сыр и взорвал полквартиры: Москвич попытался исполнить на кухне трюк из соцсетей

Увлечение кулинарными трюками обернулось для москвича пожаром. Фото: Shutterstock

Столичная полиция разбирается в странной истории со взрывом в ванной комнате квартиры на окраине Москвы. Самая ванна - уничтожена. В «санузле» теперь придется делать капитальный ремонт. На кухне взрывной волной выбило стеклопакет. Хозяин квартиры чудом уцелел, получив небольшие ожоги - буквально в последний момент успел захлопнуть дверь… Все это - последствия взрыва газовой горелки, с помощью которой 37-летний москвич пытался приготовить себе еду.

- Такой трюк мужчина несколько лет увидел на видео в соцсетях, а затем и сам приобрел газовую горелку для гастрономических целей. Например, иногда ею сыр плавил на бутербродах. Считается, что так вкусней, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, после ЧП Виталий (имя изменено) пояснил: да, готовил семье завтрак, но в какой-то момент понял, что горелка «сифонит» - то есть, газ проходит через баллон наружу и вот-вот произойдет взрыв.

- Он сказал, что сразу принял решение, бросить горелку в ванну, чтобы минимизировать последствия взрыва. Уверяет, что жена и дети находились в другой комнате, он крикнул им, чтобы не выходили. Начал закрывать дверь ванной и в этот момент рвануло…

Госпитализация, слава богу, никому не потребовалась. А вот на ремонт придется раскошелиться.

Полиция проводит проверку.