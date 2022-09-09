Научное шоу, фестиваль и концерт группы «Звери»: В Новомосковске отметили День Тульской области и День «ЕвроХима»

Жителей Новомосковска с праздником поздравили первый вице-губернатор Тульской области Валерий Шерин (слева) и председатель Совета директоров «ЕвроХима» Игорь Нечаев. Фото: Евгений Лосев

В Новомосковске 9 сентября прошел грандиозный праздник: здесь отметили День Тульской области и День «ЕвроХима». На центральной площади с утра стартовал фестиваль, до самого вечера развлекавший жителей и гостей города. Объединенный праздник региона и предприятия НАК «Азот» собрал несколько тысяч зрителей. На центральной сцене выступили профессиональные артисты из Новомосковска, Тулы и Москвы. Взрослые смогли испытать свою удачу в конкурсах и поучаствовать в мастер-классах. А дети с удовольствием наблюдали за ярким научным шоу.

С праздником новомосковцев поздравил первый вице-губернатор - председатель правительства Тульской области Валерий Шерин, пожелавший городу и его жителям благополучия и процветания. Валерий Шерин вручил заслуженные награды лучшим работникам «Азота». Медаль «Трудовая доблесть» III степени получили заместитель начальника цеха централизованного ремонта и технического обслуживания Александр Федин, приёмосдатчик груза и багажа железнодорожного цеха Галина Гревцева и электрогазосварщик цеха централизованного ремонта и технического обслуживания технологического оборудования, зданий и сооружений Максим Черногоров.

Приветствуя зрителей праздника, председатель совета директоров «ЕвроХима» Игорь Нечаев подчеркнул: история города и НАК «Азот» неразрывно связаны между собой. Предприятия «ЕвроХима» обеспечивают своей продукцией многие отрасли российской экономики и остаются лидерами отечественного производства.

- Строительство химического комбината в Новомосковске оказало огромное влияние на развитие химической промышленности во всей стране. Местные предприятия «ЕвроХима» НАК «Азот», «Новомосковский Хлор» и «Новомосковск-ремстройсервис» занимают лидирующие позиции в промышленности не только Тульской области, но и всей России, - подчеркнул Игорь Нечаев.

В день рождения компании почетное звание «Заслуженный работник «ЕвроХима» присвоили начальнику отдела капитального строительства НАК «Азот» Дмитрию Коробко. Игорь Нечаев вручил ему золотой значок «ЕвроХима» – высшую награду компании.

Хедлайнером фестиваля в Новомосковске стала группа «Звери» ее бессменный лидер Рома Билык. В финале праздничного дня артисты вышли на сцену и спели для жителей города свои самые известные хиты.