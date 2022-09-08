Мосгоризбирком разделил ключи шифрования для онлайн-голосования на выборах 9 - 11 сентября

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве объяснили, что после сборки ключа расшифрования запускается процесс подсчета голосов. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Накануне выборов муниципальных депутатов Мосгоризбирком провел процедуру разделения ключа расшифрования онлайн-голосования. Это важно для обеспечения безопасности процесса. Выборы состоятся уже в эти выходные - с 9 по 11 сентября.

- Нам важно обеспечить безопасность информации о голосовании московских избирателей, так как будем использовать электронное голосование и новшество этой избирательной кампании - электронный список избирателей, - сказала Ольга Кириллова, председатель Мосгоризбиркома.

Электронное голосование, по словам Ольги Кирилловой, покажет результаты сразу после соединения ключей расшифрования, а остальные голоса будут обработаны немного позже.

«Максимальная безопасность»

Голосование будет идти 9, 10, 11 сентября - все эти дни избиратели смогут заходить со своих электронных устройств в личный кабинет, попадать в анонимную зону электронного бюллетеня и осуществлять голосование.

- Чтобы эта процедура была максимально защищенной, чтобы никто не узнал, кто голосует и за кого, для этого как раз придумана система с двумя ключами шифрования и расшифрования, - объяснил Артем Костырко, начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы.

Для процедуры разделения ключа 8 сентября подготовили ноутбук, который был отключен от интернета. После формирования ключ расшифрования блокчейна дистанционного электронного голосования (ДЭГ) был разделен на пять частей и передан на хранение секретарю Московской городской избирательной комиссии Владимиру Попову, руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадиму Ковалеву, председателю Московской городской Думы Алексею Шапошникову, председателю Совета муниципальных образований Москвы и главе городского округа Троицка Владимиру Дудочкину, члену Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Антону Лопатину.

- Несмотря на большое количество электронных сервисов, у нас не на всех избирательных участках есть комплексы обработки избирательных бюллетеней, соответственно, официальные результаты, скорее всего, будут на следующий день. Об этом нужно помнить, - сказал Вадим Ковалев, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Вопросы внезапного отключения электричества или интернета, как отметил Вадим Ковалев, не станут препятствиями для проведения выборов и подсчета голосов. Для этого 26 августа был проведен тест системы, где был проработан «стресс-сценарий».

«Готовность к выборам»

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве завершил все подготовительные работы: пройдены все тестирования электронного списка и голосования. Все рабочие места членов избирательных комиссий оборудовали сканерами для паспортов.

- Электронная процедура голосования не является новой. В Москве высокая IT-грамотность среди населения, и здесь система онлайн-голосования очень востребована, - сказал Антон Лопатин, член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Корпус наблюдателей также сформирован. Это значит, что все избирательные участки будут под контролем не только видеокамер, но также специально обученных людей - всего 10 621.

- Специально для представителей партий, которые захотят наблюдать за процессами голосования, Общественный штаб подготовил рабочие места - их будет более 60, - сказал Алексей Шапошников, председатель Московской городской Думы.

На этих выборах будет применена система «Мобильный наблюдатель», которая позволит видеонаблюдателям держать связь с наблюдателями через приложение - при выявлении нарушений оперативно сообщать о них.