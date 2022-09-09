В Москве на «Горбушке» уже принимают заказы на iPhone 14. В этом году модель будет стоить рекордно дорого

И суток не прошло в с презентации новинок Apple в американском Купертино, как столичные дельцы уже предлагают купить их. Фото: REUTERS

И суток не прошло в с презентации новинок Apple в американском Купертино, как столичные дельцы уже предлагают купить их. Точнее, оформить предзаказ. Пикантности добавляет тот факт, что Apple с марта этого года официально не поставляет в Россию никаких своих гаджетов.

Однако предложения от наших продавцов не смахивают на мошеннические. На легендарном мультимедиа рынке «Горбушка» или Савеловском и в прошлые годы первыми добывали «эпловские» премьеры. Обещают постараться продавцы и в этом году. Тем более что на сей раз баснословные наценки есть чем объяснить.

ГЛАВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ: ПАПИКИ И БЛОГЕРЫ

— Когда «айфоны» только входили в моду, официальные продажи в России стартовали значительно позже, чем в США и других странах. Или привозили так мало техники, что ее в момент разбирали сами продавцы. Золотое время! Можно было хорошо зарабатывать на тех, кто не хотел ждать продажи в магазинах, — рассказал kp.ru владелец одного из отделов на «Горубшке», попросивший не публиковать его имя. — После Apple стали относительно быстро начинать поставки в больших объемах. Поэтому времени заработать практически не оставалось. Выигрывал тот, кто успевал из-за кордона привести спустя день-два после начала продаж «трубки». А дальше… А дальше наоборот — демпинговали! Продавали дешевле, чем в официальных салонах.

Ценник в первый день после старта продаж на «Горбушке» традиционно ломили. Будут ломить и сейчас. По словам собеседника, если раньше в порядке вещей «айфоны» продавали за 150-200 тысяч рублей, то теперь цена может скакнуть до 250-300 тысяч.

— Портрет покупателя всегда простой: либо «папик» для своей «зайки» подарок делает, либо блогер, который обзоры снимает и хочет сорвать на YouTube просмотры, — поделился собеседник.

В «СЕРЫЙ» ИМПОРТ УДАРИЛИСЬ И ОФИЦИАЛЫ

Новые iPhone спустя считанные часы после старта продаж в Москву привозят из ОАЭ. Рейсов из Дубая всегда много и цена билета относительно адекватная. Плюс такие модели не получают сертификат Ростеста, не проходят таможню — «серые» продавцы экономят очень много, по сравнению с большими сетями.

Сейчас базовую версию iPhone 14 отделы на «Горбушке» предлагают минимум за 125 тысяч рублей. Но это для тех, кто готов подождать 4-7 дней после старта продаж. Если ждать покупатель не готов, то здесь речь как раз о росте цены до 300 тысяч рублей. Так же цена варьируется от объема памяти, цвета и конкретной модели (всего будет четыре 14-х iPhone). Накладывает свой отпечаток и то, что в этом году серьезный разбег курса валют, сложности с поставками из-за рубежа и другие проблемы. Поэтому в личой беседе с коррепсондентом kp.ru бизнесмен с «Горбушки» называет высокий ценник максимально оправданным.

Отметим, что в США базовая модель стоит 799 долларов, а в ОАЭ 3300 дирхам (по курсу это сейчас примерно 55 тысяч рублей).

На презентации Apple показали четыре новых смартфона 14-го поколения. Три из них продают с 16 сентября (обычная версия, Pro и Pro Max — последние две с лучшими камерами и технической «начинкой»). С 7 октября в магазины за океаном поступит версия Plus — у нее большой экран.

В игру по быстрой продаже «айфонов» параллельным импортом в этом году включились и крупные салоны связи. Некоторые уже выставили на сайте предзаказ. Та же базовая модель, что и на «Горбушке» стоит 85 тысяч рублей. Очевидно, в стоимость, которая на 30 тысяч выше дубайской, заложены риски продавца. Во-первых, придется давать гарантию. Во-вторых, таможенное оформление.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

«Цены на сером рынке меняются в реальном времени»

Рассказывает Никита Горяинов, главный редактор iPhones.ru (авторитетный отечественный сайт про технику Apple):

— Первые смартфоны будут проданы в России уже в ночь дня старта продаж в мире, максимум — утро следующего дня. Свободной продажи (именно продажи устройств на руках, а не предоплаты за получение в будущем) в первые два-три дня практически не будет. Первыми покупателями реальных девайсов будут те, кто заранее договорился с продавцами «Горбушки» и Савеловского. Так было всегда! Наличие-отсутствие официальных продаж в РФ на этот принцип глобально не повлияет.

Начальная цена в Москве в первые два дня мировых продаж на iPhone 14 — около 150 тысяч рублей за модель с минимальным объемом памяти. iPhone 14 Pro Max может стоить и 200, и 250 тысяч рублей. В остальном стоимость будет сильно зависеть от соотношения спроса к предложению. Цены на «сером» рынке меняются в реальном времени — это живой организм, постоянно адаптирующийся к ситуации.

Справится ли параллельный импорт в крупные салоны связи и магазины бытовой техники, чтобы удовлетворить спрос?

— Прогнозировать что-либо не берусь: несмотря на заметное усиление этого вида поставок в последние полтора месяца, сложно предсказать объем потока iPhone 14 в Россию. Очень много факторов, многие из которых неизвестны сейчас, до начала продаж. Оптимистичный прогноз: спустя три-пять недель «айфоны» будут доступны для тех, кто спохватился и оставил предзаказ.

Скорее всего, до начала декабря наличие самых популярных устройств среди iPhone 14 будет лишь эпизодическим у всего российского ритейла. Нужно понимать, что роль играет и доступность устройств в других странах. Может опять случится дефицит конкретных моделей по всему миру.

Поколение iPhone 14 вообще интересно для рядовых пользователей?

— Спрос на «обычный» iPhone 14 будет небольшим. Наиболее популярными вижу iPhone 14 Pro, 14 Pro Max и iPhone 14 Plus — в таком порядке.

Первыми устройство будут покупать техногики (поклонники электроники — Авт.). Но уже в декабре, а затем феврале-марте они пойдут «в народ» с утроенной силой: подарки на праздники никто не отменял. Подозреваю, что хорошо будут идти продажи прошлой 13-й модели. Разница в цене с новым поколением только увеличится за три следующих месяца в пользу прошлогодней модели. Это сделает ее доступнее для россиян, которые «созрели» к покупке качественного смартфона, но не видят необходимости доплачивать за принципиально новейший iPhone.

Изменятся ли в этот раз цены спустя пару месяцев после выхода? Получится подождать и потом взять дешевле?

— Если мировой дефицит будет, прогнозировать цены в России почти невозможно. Они даже вырасти тогда могут! Но в случае более-менее свободной доступности устройств в других странах, мы увидим цены в полтора раза ниже стартовых уже в конце февраля 2023 года — в первую очередь, на «сером» рынке. Например, 65-70 тысяч рублей за iPhone 14. Но надеяться на это пока преждевременно. Опыт показывает, что каждый год уникален в плане реального спроса на iPhone, и тренды по нему будут понятны только спустя два-три месяца после начала продаж.