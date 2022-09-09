Обрадовался воде в поилочке, но ползает на двух лапах: Что происходит с раненым из ружья белым мишкой с Диксона

В Московском зоопарке рассказали о состоянии белого медведя с отказавшими ногами, которого на текущей неделе доставили в столице с острова Диксон. Фото: пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке рассказали о состоянии белого медведя с отказавшими ногами, которого на текущей неделе доставили в столице с острова Диксон.

Помимо огнестрельных ранений ветеринаров сейчас беспокоят задние ноги хищника - они по-прежнему не действуют.

- Мишка хорошо ест и пьет, дыхание стабильное, - рассказали KP.RU в зоопарке. - Сегодня обрадовался шлангу с водой, когда наполняли поилку. Искупался, выглядел довольным. А вот состояние задних лап остается без изменений, утром «пациент» получил обезболивающие и антибиотики.

Напомним, раненого зверя жители Диксона (поселок на одноименном острове в Карском море - на границе Северного ледовитого океана, - Авт.) обнаружили неделю назад, неподалеку от домов на самой окраине. Медведь (на тот момент его считали медведицей) лежал на спине в яме и не мог подняться. Едва шевелил передними лапами - задние отказали. Оказалось, хищник слишком близко подошел к домам, отогнать его криками не получилось и один из местных жителей выстрелил в него из ружья с дробью.

Чтобы спасти белого медведя, ветеринарам пришлось провести целую спецоперацию. Для этого на север отправились специалисты Московского зоопарка. Сначала они перевезли усыпленного зверя самолетом до Норильска (больше 500 км), а потом - воздухом же - еще почти 3000 км до Москвы. Но прооперировать в столице его пока не могут.

Операцию раненому медведю с Диксона отложили на несколько дней. Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Ветеринары рассказывают: на теле зверя обнаружили около 25-30 отверстий. Предположительно - от картечи (крупная дробь). Каждый такой фрагмент нужно будет доставать. Сложность в том, что на рентгене кусочки металла видны, но достать картечины из тела пусть и небольшого медведя (это молодой трехлетний самец весом около 110 кг, взрослые самцы вымахивают до 600 (!) кило), все равно сложно.

Другой вопрос - специалисты до сих пор не могут понять, почему у животного отказали задние ноги. (Сейчас медведь может самостоятельно передвигаться, только подтягиваясь на передних лапах). Что выявить причину, а затем сделать операцию, нужно обследование на магнитно-резонансную томографии (МРТ). А его никак нельзя делать, пока из медведя не вынут все кусочки металла.

- В аппарат МРТ нельзя помещать пациента с металлическими предметами, - объяснили «КП» в Московском зоопарке. - Если объяснить на бытовом уровне, это как гвоздь в микроволновку положить. Будет реакция - вплоть до взрыва аппаратуры.

Решение по поводу МРТ будут принимать через несколько дней. Пока зверю дали время отойти от нескольких «сеансов» наркоза.