Максим Ликсутов о новых проектах в Москве: трехдверный поезд для МЦК и 320 новых вагонов для метро

Об обновлениях подвижного состава на МЦК уже сейчас говорят специалисты метро и РЖД Фото: Тимур ХАНОВ.

Департамент транспорта Москвы сообщил новые цифры: в начале сентября по сравнению с летом число пассажиров метро и МЦК увеличилось на 7%, наземного транспорта — на 12%. Это говорит только об одном, что систему общественного транспорта нужно продолжать модернизировать. Глава Дептранса Максим Ликсутов 8 сентября поделился планами города на ближайшие годы.

Новые поезда для МЦК и метро

Обновление подвижного состава в метро продолжается. До конца года метро рассчитывает получить еще 168 новых вагонов «Москва-2020». В ближайшие годы - 2023, 2024, 2025 - российские производители подтвердили, что смогут обеспечить бесперебойные поставки новых вагонов.

- У города есть средства. В следующем году мы получим около 300-320 новых вагонов. Сейчас не скажу на каких конкретно линиях они появятся, - ответил kp.ru Максим Ликсутов.

Об обновлениях подвижного состава на МЦК уже сейчас говорят специалисты метро и РЖД. Разрабатывается новый двухэтажный поезд. Появиться они могут уже в середине 2023 года. Зачем два этажа? Для перевозки большего количества пассадиров и для разделения пассажиропотоков: для коротких поездок — первый этаж, для более долгих — второй. В поезде хотят сделать три двери.

- Это решение позволит уменьшить время посадки-высадки пассажиров и создать необходимый запас провозной способности. При разработке нового состава будет учитываться также ширина дверей, этот показатель успешно показал себя при запуске современного подвижного состава на МЦД. Создать с нуля двухэтажный поезд — сложная задача, важное требование — он должен быть российского производства, - сказал Максим Ликсутов.

В планах закончить на 100% обновление трамвайного парка и поставить в ближайшие три года около 150 трамваев, до 2025 года включительно. Москва в 2023–2024 годах получит еще 1000–1300 российских электробусов.

Московский скоростной диаметр

Жители Москвы и области будут проезжать по МСД бесплатно. С 1 января 2023 года проезд станет платным для транзитных авто — это защитит москвичей от дополнительного трафика легковых транзитных машин. В Дептранс уже поступило 75 предложений от жителей по системе проезда на МСД.

- До 1 октября мы собираем идеи жителей и экспертов. Нам предлагают организовать сбор платы: безбарьерно или при помощи камер, или при помощи транспондеров или аналогично ЦКАД. Размер оплаты предлагают установить только для транзитного транспорта. Эти и другие вопросы от жителей мы внимательно изучаем, чтобы использовать их во время финальной разработки системы оплаты проезда на МСД, - сказал Максим Ликсутов.

Беспилотное управление метро, трамваев и машин

- Более реальные цифры по запуску беспилотного транспорта в Москве через пять-десять лет. Логичнее сначала запускать рельсовый транспорт, а потом машины, - отметил Максим Ликсутов.

Глава Дептранса объяснил, что для запуска беспилотного транспорта нужны объективные причины. Речь не о том, чтобы сократить зарплаты водителям (они не сильно высоки по расходной части для прпдприятий).

- Если беспилотное движение условно сократит прибытие поездов в метро с 90 секунд до 45, то в этом есть какой-то эффект от искусственного интеллекта. Или, например, управление будет качественее, чем от управления мсшиниста, - уточнил Максим Ликсутов.

Запуск БКЛ

Дату запуска Большой кольцевой линии менять не будут - конец 2022- начало 2023 года. Планируется замкнуть все кольцо полностью. После запуска на радиальных линиях метро станет свободнее до 22%, на Кольцевой — до 25%.

- После открытия на БКЛ будет совершаться 1 млн поездок в рабочий день. Со временем, где-то через два-четыре года, вместе со всеми пересадками — 2,2 млн поездок, - отметил Ликсутов.

Face Pay и русское название

Система Face Pay уже работает в метро, с 10 сентября запустят на МЦК, в этом году начнется пилотный проект на "Аэроэкспрессе". Также сервис заработает на речном транспорте.

- В 2023 году планируем начать пилотный проект на МЦД, продолжим тестирование в наземном транспорте. Пассажиры просили добавить возможность привязки льготных проездных билетов к Face Pay. Поэтому до конца года сервис в тестовом режиме заработает для студентов с социальными картами и категорий граждан с бесплатным проездом, - рассказал Максим Ликсутов.

Система Face Pay, по словам главы Дептранса, вряд ли избавит от "зайцев" в городском транспорте, но улучшит и ускорит систему оплату однозначно. Пассажирам предлагают выбрать русское название сервиса Face Pay. Победитель получит три года бесплатных поездок в городском транспорте по биометрии.

Речной транспорт

Первые регулярные водные маршруты запустят в 2023 году. Восемь электрических судов выйдут на первый регулярный маршрут «Парк «Фили» – «Киевский» к запуску речной навигации 2023 года.

- Сейчас в Москве в четырех судах проводится финальная отделка, а в Санкт-Петербурге собирают еще 4 инновационных электросудна.

Основные элементы этих судов российского производства. В электрических судах заложена система, которая позволяет в будущем стать им полностью беспилотными, - сказал Максим Ликсутов.

Перед стартом суда пройдут несколько этапов тестирования на воде.

Первые регулярные водные маршруты запустят в 2023 году. Восемь электрических судов выйдут на первый регулярный маршрут «Парк «Фили» – «Киевский»

Что будет с монорельсом?

Судьба Московского монорельса пока остается в неопределенном состоянии. Его пока не закрывают, он продолжает курсировать.

- Новых решений в этом деле нет, - сказал Максим Ликсутов.

В последние годы монорельс стал серьезно убыточным — при затратах на содержание 800 млн в год, пользуется им все меньше горожан — 2700 пассажиров в сутки до пандемии, а сейчас еще меньше, всего порядка 1500. Это в пять раз меньше, чем даже на канатной дороге на Воробьевых горах.

Судьба Московского монорельса пока остается в неопределенном состоянии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Калининско-Солнцевская линия: будут соединять?

Два года назад московские власти сообщали, что вопрос о соединении желтой ветки метро рассмотрят после 2023 года. Сейчас желтая ветка метро состоит из двух не связанных между собой участков – Калининской линии и Солнцевского радиуса.

- Мы рассматриваем все варианты, чтобы улучшить транспортную доступность для москвичей, - сказал Максим Ликсутов.

Рассматривался вариант соединить "Третьяковскую" с существующей станцией "Деловой центр" после 2023 года. Для этого нужно построить промежуточные станции "Волхонка", "Плющиха" и "Дорогомиловская". Но для этого стройку нужно проводить возле храма Христа Спасителя, целого ряда памятников архитектуры, переложить множество инженерных коммуникаций. Станции в центре города придется делать на очень большой глубине.

Новая функция в приложении "Парковки России"

Пользователи смогут менять время начала парковки на более раннее. Это удобно, если водитель забыл или не успел оплатить ее вовремя.