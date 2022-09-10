Попробовать историю на вкус: В Пермском крае впервые прошел фестиваль культурного наследия «Строганов фест»

Бефстроганов продегустировали Игорь Писарский (слева) и Влад Пискунов. Фото - Олег Егоров

В Усолье Пермского края впервые прошел фестиваль культурного наследия «Строганов фест». Праздник, организованный на родине Строгановых – известных российских промышленников и меценатов, познакомил его участников с историей строгановских владений через музыку, живопись, и современные цифровые технологии. Организовать фестиваль помогли администрация Пермского края, «Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив» и Усольский калийный комбинат компании «ЕвроХим», отмечающей свой день рождения.

Фамилию Строгановы, безусловно, знает каждый россиянин. У всех на слуху Строгановское училище – старейшая в стране школа изобразительного искусства, открытая в 1825 году на средства графа Сергея Строганова. И, конечно, каждый хоть раз в жизни пробовал бефстроганов - блюдо, названное в честь одного из представителей этого рода, известного в те времена гурмана. «Строганов фест» помог усольчанам узнать больше о жизни и делах знаменитой семьи, а также познакомиться с традициями, историей, ремеслами и культурным наследием родного края.

Во время фестиваля его гости смогли бесплатно посетить музей историко-архитектурного комплекса «Усолье Строгановское». На главной сцене феста прошел концерт, организованный поддержке Дягилевского фонда. Перед зрителями выступили участники Дягилевского фестиваля разных лет из Санкт-Петербурга, Пскова и Перми. Жители и гости города увидели показ уникальной коллекции традиционных костюмов «Невеста Пармы» и побывали на премьере музейного проекта «Виртуальные миры строгановского Усолья». Кроме того, Усольский калийный комбинат пригласил всех желающих на свои интерактивные площадки. Молодые специалисты предприятия провели викторины и химические опыты, а также познакомили гостей с профессиями маркшейдера, шахтёра и геолога. Самые активные участники получили подарки от «ЕвроХима».

У гостей «Строганов фест» была еще и возможность пробовать историю на вкус. В конкурсе "Бефстроганов через столетия" приняли участие 5 команд из пермских ресторанов "Русалочка" (шеф-повар Константин Краснопёров), "Ай да еда" (Михаил Король) и "The Hound" (Александр Смирнов), а также гости фестивали из Екатеринбурга ("Tsekh meat", Дмитрий Цех) и Анапы ("9 лунка", Александр Неверов). Шеф-повара готовили это историческое блюдо русской кухни под девизом «Будь как Строганов – ешь бефстроганов!». Кулинарные шедевры оценивало жюри. Судьями и дегустаторами стали кулинарный блогер, шеф-повар московского ресторана «Матрёшка» и ведущий телепрограммы «Фазенда» Влад Пискунов и председатель попечительского совета Национальной премии «Серебряный лучник», вице-президент Российской Ассоциации рекламных агентств Игорь Писарский. Возможность отведать бефстроганов была и у каждого участника фестиваля. Во время гастрономического праздника для гостей феста также прошло познавательное кулинарное дефиле «Кухня Северного Прикамья».

В рамках фестиваля состоялось награждение лучших работников Усольского калийного комбината – градообразующего предприятия Усолья. Почётные грамоты Министерства энергетики России вручили машинисту горной машины Андрею Макухе, машинисту буровой установки Андрею Пунгину и главному инженеру рудника Александру Пшенникову. Благодарностью министра была отмечена маркшейдер Софья Мазунина.

«ЕвроХим» оказывает поддержку фестивалю «Строганов фест» в рамках социальной корпоративной программы «Сохраняем наследие». Масштабная программа помогает продвигать, исследовать и сохранять культурное наследие и современное искусство в регионах присутствия компании. Она объединяет культурные проекты, связанные с творчеством, историей, ремеслами и традициями российских городов.

Так, 3 сентября в Белореченске Краснодарского края при поддержке «ЕвроХима» прошёл первый Всероссийский фестиваль уличных театров «Белая река». Лучшие труппы из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Астрахани приехали в Белореченск и познакомили зрителей с традициями уличного театра. Яркие представления прошли сразу на нескольких площадках города. Жители Белореченска активно принимали участие в интерактивных постановках, позволяющих зрителю в любой момент превратиться в актера и с головой погрузиться в творчество.