Студентов из общежития МГУ отправили срочно прививаться от кори

В общежитии, как говорят студенты, у многих есть сертификаты о прививках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По студенческим пабликам МГУ разлетелись фотографии объявлениями: «Всем проживающим и сотрудникам в обязательном порядке нужно сделать прививку против кори в 126 кабинете ДАС-1 с 8 по 13 сентября». Тема активно обсуждается - говорят о нескольких случаях заболеваний. Мы отправили запрос в пресс-службу МГУ, но к моменту выпуска материала ответ так и не был получен.

Между тем студенты из того самого общежития подтверждают: среди «местных жителей» действительно есть заболевшие.

- Нам сказали, что в нашей общаге выявили человека, заболевшего корью, и теперь нужна профилактика для всех, - рассказал KP.RU молодой человек по имени Александр.

По его словам, листовки о прививках развешаны на всех этажах как первого, так и второго корпусов. Правда сначала некоторые студенты восприняли эти объявления как шутку или фейк.

- Нет, это не фейк. Я уже сегодня сам ходил в тот самый кабинет, - сообщил студент по имени Влад.

- Много заболевших?

- На счет количества я не знаю. В нашей группе пока нет заболевших, я вот у знакомых ребят - имеются. Я знаю, что заболели бакалавры Философского факультета.

Влад объясняет: упомянутый в объявлении ДАС - это Дом аспирантов и стажеров на улице Шверника (недалеко от метро Академическая).

Известно, что в общежитии пока не объявляли карантин. О заболевших в других общежитиях студенты пока не слышали.

Жителям общежития, которым прививку уже делали (в детстве или в другой период), нужно предоставить подтверждающий документ и написать отказ. В общежитии, как говорят студенты, у многих есть сертификаты о прививках.

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КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Вероятность заражения при контакте с больным приближается к 100%»

- Корь является заразным тяжелым заболеванием вирусного происхождения - вероятность заражения при контакте с больным приближается к 100%, если человек не привит и не болел ранее, - рассказывает KP.RU заведующий детской клиникой родильного дома №4 ГКБ им. В. В. Виноградова Владислав Зяблицкий. - В группе риска в первую очередь находятся дети первых лет жизни, которые не были вакцинированы - именно у них самый высокий шанс заражения и появления серьезных осложнений.

- Чем страшна корь?

- Часто болезнь сопровождается осложнениями: пневмония, отит, энцефалит. Реже бывают коньюктивит, менингит, слепота обезвоженность, вызванная тяжелой диареей, гепатит. У детей дополнительно встречаются ложный круп, стоматит, подострый слерозирующий парэнцефалит. Последнее - серьезное заболевание нервной системы, развивающееся через несколько лет после заболевания и приводящее в итоге к смерти.

- Как передается корь?

- Заражение возможно во время контакта с больным при разговоре, кашле, чихании при нахождении в ограниченном пространстве одновременно с больным. При этом вирус легко распространяется по воздуху, по вентиляционным каналам или шахтам лифтов - заболеть могут люди, проживающие не только на одной лестничной клетке, но и на разных этажах дома. Однако, вирус мало устойчив к воздействию внешней среды: например, разрушается моющими средствами, содержащими поверхностно-активные вещества.