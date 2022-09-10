Путин и Собянин открыли самое высокое в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы"

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Колесо обозрения "Солнце Москвы" запустили 10 сентября возле ВДНХ. Его высота 140 метров. Официально открыли новое колесо обозрения президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

- ВДНХ ежегодно посещают 25 млн человек. Это просто астрономическая цифра. Самый популярный объект в России. ВДНХ продолжает развиваться, возрождаем национальные павильоны. Мы с вами вместе открывали павильон «Казахстан», - рассказал Сергей Собянин Владимиру Путину.

Мэр Москвы рассказал, что в этом году открывается павильон «Узбекистан», который был отреставрирован по поручению Владимира Путина.

- В следующем году откроется павильон «Киргизия» и «Абхазия». Развивается парк развлечения, «Экспо», сейчас проектируется Дом автоспорта, шикарный павильон «Атом», который будет в скором времени построен, конно-спортивный центр, - рассказал Сергей Собянин.

Было на ВДНХ и колесо обозрения, но оно морально и физически устарело, поэтому было принято решение его снести. Нашелся инвестор, который решил построить современное колесо обозрения, это та же компания, которая построила в Москве проект «Остров Мечты».

- Самое большое колесо обозрения в Европе. Мы обогнали колесо обозрения в Лондоне, теперь оно второе. На нем смогут в кабинках прокатиться по 15 человек. Можно там не только прокатиться, но и отметить День рождения или свадьбу. Абсолютно современное сооружение, - сказал Сергей Собянин.

Колесо обозрения будет круглогодичным. Всего 30 кабинок, каждая вместимостью до 15 человек – то есть одновременно смогут кататься 450 человек. Каждая шестая кабинка с прозрачным полом. Полный оборот колесо обозрения будет делать за 18 минут и 40 секунд.