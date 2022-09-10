Выше, чем в Лондоне: как москвичи катались 10 сентября на новом колесе обозрения "Солнце Москвы" возле ВДНХ

10 сентября возле ВДНХ открыли новое колесо обозрения "Солнце Москвы".
Фото: Алиса ТИТКО
Многие москвичи хорошо помнят колесо обозрения на ВДНХ, у кого-то с ним связаны детские эмоции, у кого-то романтичные. Но после того, как аттракцион морально устарел, его решили снести. Тогда же появилась идея построить новое. И этот день настал - 10 сентября возле ВДНХ открыли новое колесо обозрения "Солнце Москвы". Оно гораздо комфортнее и выше прежнего - 140 метров.
Открытия "Солнца Москвы" пришлось ждать долго: два года искали инвестора и три года его строили. Когда стала известна дата открытия, москвичи заранее выкупили практически все билеты на первый день катаний.
- На сегодня билетов уже практически нет, остались только на вечерние сеансы. Люди выкупили по предварительной продаже через интернет, - говорят в кассе.
Фото: Алиса ТИТКО
Среди первых счастливчиков молодые пары и семьи с детьми. Говорят, что очень интересно посмотреть на Москву с высоты птичьего полета.
- Сегодня еще и День города, такая солнечная погода. Мы здесь рядом живем, буквально каждый день наблюдали, как строили колесо: как появились опоры, кабинки. Вечером видели цветную подсветку, а сегодня посмотрим на Москву и свой дом с высоты 140 метров, - говорит москвичка Анна.
Фото: Алиса ТИТКО
До сегодняшнего дня крупнейшим колесом обозрения в Европе был "Лондонский глаз" высотой 135 метров. Теперь это звание принадлежит 140-метровому "Солнцу Москвы" возле ВДНХ. Всего 30 закрытых кабин, с комфортом вмещающих до 15 гостей каждая. Пять кабин экстремальные - с прозрачным полом.
- А там есть внутри кресла? - интересуются москвичи.
Фото: Алиса ТИТКО
Вспоминаю, что в кабинах лондонского колеса обозрения в центре стояла лавочка, но почти все стояли и фотографировали виды через панорамные окна. В кабинках "Солнца Москвы" нет кресел или лавок - ехать 18 минут 40 секунд придется стоя.
Фото: Алиса ТИТКО
Одними из первых прокатились на колесе обозрения молодожены Станислав и Василиса Тарасовы. Пара приняла решение жениться не в традиционном ЗАГСе, а сказать друг другу "Да!" на высоте 140 метров. Это первая свадьба на колесе обозрения "Солнце Москвы".
- Это самый необычный день в нашей жизни. Мы побывали в облаках. Раньше мы катались только в Туле на колесе обозрения. Сами понимаете, что там и высота не та, и виды. А здесь мы даже увидели свой район Свиблово, - рассказал жених Станислав Тарасов.
Фото: Алиса ТИТКО
Белоснежные кабинки поднимались в небо одна за другой, но не все решались прокатиться в экстремальной с прозрачным полом. А мне хотелось именно в такую. Как оказалось, прозрачный пол только в центре - кубик 1,5 на 1,5 метров. Колесо двигается плавно, постепенно поднимая на высоту 140 метров. Вокруг красивые виды на Останкинскую башню, на павильоны и фонтаны ВДНХ, можно рассмотреть башни "Москва-Сити" и район Свиблово, надписи на крышах домов "Поехали", "Держу слово".
Фото: Алиса ТИТКО
- Страшно становиться на стекло, - говорит мужчина, который едет с нами.
На самом деле, оно прочное. Кто был на Останкинской башне, тот видел такие же. Только там высота совсем другая - на 200 метров выше, чем на колесе обозрения.
За 18 минут 40 секунд колесо обозрения делает полный оборот и нужно выходить. Желающих покататься стало еще больше. Оно и понятно: современный аттракцион, день открытия.
Фото: Алиса ТИТКО
Внизу можно заглянуть в сувенирный магазин, где купить напамять плюшевого медведя за 790 рублей, блокноты по 700 рублей, кружки по 290 рублей, футболки с надписями "Москва" или "Любовь" по 1100 рублей. А еще заглянуть в кафе, где поесть белорусский борщ за 230 рублей или бургер за 450 рублей.
Фото: Алиса ТИТКО
Возле колеса обозрения целый городок с магазинами и кафе, детским центром "Лисапарк". Есть прогулочная зона под открытым небом и гастрокластер с фудкортом.
Где: 2-я Останкинская, 3. Станция метро "ВДНХ".
Когда: понедельник-четверг с 12.00 до 22.00, пятница-воскресенье с 12.00 до 0.00.
Фото: Алиса ТИТКО
Тарифы на колесо обозрения «Солнце Москвы» 2022
Дети до 3 лет проходят на аттракцион бесплатно. Предусмотрено несколько категорий билетов:
- по будням взрослый билет - 950 рублей, детский (от 3 до 12 лет) — 750 рублей,
- в выходные и праздничные дни взрослый билет - 1150 рублей, детский - 950 рублей,
- льготный билет — 550 рублей (купить можно только в будний день в кассах аттракциона, при предъявлении документа, подтверждающего льготу),
Фото: Алиса ТИТКО
- быстрый проход (без очередей) - в будни 1400 рублей, в выходные 1700 рублей,
- кабинка с прозрачным полом (включает быстрый проход) - 1600 рублей в будни, 1800 рублей в выходные,
- семейный билет (2 ребенка + 2 взрослых) – 3200 рублей в будни, 3950 рублей в выходные,
- «Индивидуальная аренда кабины» для праздника, романтического свидания или свадебной церемонии - 24 900 рублей в будни и в выходные.