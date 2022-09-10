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10 сентября 2022 13:56

Выше, чем в Лондоне: как москвичи катались 10 сентября на новом колесе обозрения "Солнце Москвы" возле ВДНХ

Корреспондент kp.ru рассказывает, как прошло открытие нового аттракциона
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
10 сентября возле ВДНХ открыли новое колесо обозрения "Солнце Москвы".

10 сентября возле ВДНХ открыли новое колесо обозрения "Солнце Москвы".

Фото: Алиса ТИТКО

Многие москвичи хорошо помнят колесо обозрения на ВДНХ, у кого-то с ним связаны детские эмоции, у кого-то романтичные. Но после того, как аттракцион морально устарел, его решили снести. Тогда же появилась идея построить новое. И этот день настал - 10 сентября возле ВДНХ открыли новое колесо обозрения "Солнце Москвы". Оно гораздо комфортнее и выше прежнего - 140 метров.

"Первая свадьба"

Открытия "Солнца Москвы" пришлось ждать долго: два года искали инвестора и три года его строили. Когда стала известна дата открытия, москвичи заранее выкупили практически все билеты на первый день катаний.

- На сегодня билетов уже практически нет, остались только на вечерние сеансы. Люди выкупили по предварительной продаже через интернет, - говорят в кассе.

Фото: Алиса ТИТКО

Среди первых счастливчиков молодые пары и семьи с детьми. Говорят, что очень интересно посмотреть на Москву с высоты птичьего полета.

- Сегодня еще и День города, такая солнечная погода. Мы здесь рядом живем, буквально каждый день наблюдали, как строили колесо: как появились опоры, кабинки. Вечером видели цветную подсветку, а сегодня посмотрим на Москву и свой дом с высоты 140 метров, - говорит москвичка Анна.

Фото: Алиса ТИТКО

До сегодняшнего дня крупнейшим колесом обозрения в Европе был "Лондонский глаз" высотой 135 метров. Теперь это звание принадлежит 140-метровому "Солнцу Москвы" возле ВДНХ. Всего 30 закрытых кабин, с комфортом вмещающих до 15 гостей каждая. Пять кабин экстремальные - с прозрачным полом.

- А там есть внутри кресла? - интересуются москвичи.

Фото: Алиса ТИТКО

Вспоминаю, что в кабинах лондонского колеса обозрения в центре стояла лавочка, но почти все стояли и фотографировали виды через панорамные окна. В кабинках "Солнца Москвы" нет кресел или лавок - ехать 18 минут 40 секунд придется стоя.

Фото: Алиса ТИТКО

Одними из первых прокатились на колесе обозрения молодожены Станислав и Василиса Тарасовы. Пара приняла решение жениться не в традиционном ЗАГСе, а сказать друг другу "Да!" на высоте 140 метров. Это первая свадьба на колесе обозрения "Солнце Москвы".

- Это самый необычный день в нашей жизни. Мы побывали в облаках. Раньше мы катались только в Туле на колесе обозрения. Сами понимаете, что там и высота не та, и виды. А здесь мы даже увидели свой район Свиблово, - рассказал жених Станислав Тарасов.

Фото: Алиса ТИТКО

"Прозрачный пол"

Белоснежные кабинки поднимались в небо одна за другой, но не все решались прокатиться в экстремальной с прозрачным полом. А мне хотелось именно в такую. Как оказалось, прозрачный пол только в центре - кубик 1,5 на 1,5 метров. Колесо двигается плавно, постепенно поднимая на высоту 140 метров. Вокруг красивые виды на Останкинскую башню, на павильоны и фонтаны ВДНХ, можно рассмотреть башни "Москва-Сити" и район Свиблово, надписи на крышах домов "Поехали", "Держу слово".

Фото: Алиса ТИТКО

- Страшно становиться на стекло, - говорит мужчина, который едет с нами.

На самом деле, оно прочное. Кто был на Останкинской башне, тот видел такие же. Только там высота совсем другая - на 200 метров выше, чем на колесе обозрения.

За 18 минут 40 секунд колесо обозрения делает полный оборот и нужно выходить. Желающих покататься стало еще больше. Оно и понятно: современный аттракцион, день открытия.

Фото: Алиса ТИТКО

Внизу можно заглянуть в сувенирный магазин, где купить напамять плюшевого медведя за 790 рублей, блокноты по 700 рублей, кружки по 290 рублей, футболки с надписями "Москва" или "Любовь" по 1100 рублей. А еще заглянуть в кафе, где поесть белорусский борщ за 230 рублей или бургер за 450 рублей.

Фото: Алиса ТИТКО

Возле колеса обозрения целый городок с магазинами и кафе, детским центром "Лисапарк". Есть прогулочная зона под открытым небом и гастрокластер с фудкортом.

Где: 2-я Останкинская, 3. Станция метро "ВДНХ".

Когда: понедельник-четверг с 12.00 до 22.00, пятница-воскресенье с 12.00 до 0.00.

Фото: Алиса ТИТКО

Конкретно

Тарифы на колесо обозрения «Солнце Москвы» 2022

Дети до 3 лет проходят на аттракцион бесплатно. Предусмотрено несколько категорий билетов:

- по будням взрослый билет - 950 рублей, детский (от 3 до 12 лет) — 750 рублей,

- в выходные и праздничные дни взрослый билет - 1150 рублей, детский - 950 рублей,

- льготный билет — 550 рублей (купить можно только в будний день в кассах аттракциона, при предъявлении документа, подтверждающего льготу),

Фото: Алиса ТИТКО

- быстрый проход (без очередей) - в будни 1400 рублей, в выходные 1700 рублей,

- кабинка с прозрачным полом (включает быстрый проход) - 1600 рублей в будни, 1800 рублей в выходные,

- семейный билет (2 ребенка + 2 взрослых) – 3200 рублей в будни, 3950 рублей в выходные,

- «Индивидуальная аренда кабины» для праздника, романтического свидания или свадебной церемонии - 24 900 рублей в будни и в выходные.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ