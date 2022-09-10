Выше, чем в Лондоне: как москвичи катались 10 сентября на новом колесе обозрения "Солнце Москвы" возле ВДНХ

10 сентября возле ВДНХ открыли новое колесо обозрения "Солнце Москвы". Фото: Алиса ТИТКО

Многие москвичи хорошо помнят колесо обозрения на ВДНХ, у кого-то с ним связаны детские эмоции, у кого-то романтичные. Но после того, как аттракцион морально устарел, его решили снести. Тогда же появилась идея построить новое. И этот день настал - 10 сентября возле ВДНХ открыли новое колесо обозрения "Солнце Москвы". Оно гораздо комфортнее и выше прежнего - 140 метров.

"Первая свадьба"

Открытия "Солнца Москвы" пришлось ждать долго: два года искали инвестора и три года его строили. Когда стала известна дата открытия, москвичи заранее выкупили практически все билеты на первый день катаний.

- На сегодня билетов уже практически нет, остались только на вечерние сеансы. Люди выкупили по предварительной продаже через интернет, - говорят в кассе.

Фото: Алиса ТИТКО

Среди первых счастливчиков молодые пары и семьи с детьми. Говорят, что очень интересно посмотреть на Москву с высоты птичьего полета.

- Сегодня еще и День города, такая солнечная погода. Мы здесь рядом живем, буквально каждый день наблюдали, как строили колесо: как появились опоры, кабинки. Вечером видели цветную подсветку, а сегодня посмотрим на Москву и свой дом с высоты 140 метров, - говорит москвичка Анна.

Фото: Алиса ТИТКО

До сегодняшнего дня крупнейшим колесом обозрения в Европе был "Лондонский глаз" высотой 135 метров. Теперь это звание принадлежит 140-метровому "Солнцу Москвы" возле ВДНХ. Всего 30 закрытых кабин, с комфортом вмещающих до 15 гостей каждая. Пять кабин экстремальные - с прозрачным полом.

- А там есть внутри кресла? - интересуются москвичи.

Фото: Алиса ТИТКО

Вспоминаю, что в кабинах лондонского колеса обозрения в центре стояла лавочка, но почти все стояли и фотографировали виды через панорамные окна. В кабинках "Солнца Москвы" нет кресел или лавок - ехать 18 минут 40 секунд придется стоя.

Фото: Алиса ТИТКО

Одними из первых прокатились на колесе обозрения молодожены Станислав и Василиса Тарасовы. Пара приняла решение жениться не в традиционном ЗАГСе, а сказать друг другу "Да!" на высоте 140 метров. Это первая свадьба на колесе обозрения "Солнце Москвы".

- Это самый необычный день в нашей жизни. Мы побывали в облаках. Раньше мы катались только в Туле на колесе обозрения. Сами понимаете, что там и высота не та, и виды. А здесь мы даже увидели свой район Свиблово, - рассказал жених Станислав Тарасов.

Фото: Алиса ТИТКО

"Прозрачный пол"

Белоснежные кабинки поднимались в небо одна за другой, но не все решались прокатиться в экстремальной с прозрачным полом. А мне хотелось именно в такую. Как оказалось, прозрачный пол только в центре - кубик 1,5 на 1,5 метров. Колесо двигается плавно, постепенно поднимая на высоту 140 метров. Вокруг красивые виды на Останкинскую башню, на павильоны и фонтаны ВДНХ, можно рассмотреть башни "Москва-Сити" и район Свиблово, надписи на крышах домов "Поехали", "Держу слово".

Фото: Алиса ТИТКО

- Страшно становиться на стекло, - говорит мужчина, который едет с нами.

На самом деле, оно прочное. Кто был на Останкинской башне, тот видел такие же. Только там высота совсем другая - на 200 метров выше, чем на колесе обозрения.

За 18 минут 40 секунд колесо обозрения делает полный оборот и нужно выходить. Желающих покататься стало еще больше. Оно и понятно: современный аттракцион, день открытия.

Фото: Алиса ТИТКО

Внизу можно заглянуть в сувенирный магазин, где купить напамять плюшевого медведя за 790 рублей, блокноты по 700 рублей, кружки по 290 рублей, футболки с надписями "Москва" или "Любовь" по 1100 рублей. А еще заглянуть в кафе, где поесть белорусский борщ за 230 рублей или бургер за 450 рублей.

Фото: Алиса ТИТКО

Возле колеса обозрения целый городок с магазинами и кафе, детским центром "Лисапарк". Есть прогулочная зона под открытым небом и гастрокластер с фудкортом.

Где: 2-я Останкинская, 3. Станция метро "ВДНХ".

Когда: понедельник-четверг с 12.00 до 22.00, пятница-воскресенье с 12.00 до 0.00.

Фото: Алиса ТИТКО

Конкретно

Тарифы на колесо обозрения «Солнце Москвы» 2022

Дети до 3 лет проходят на аттракцион бесплатно. Предусмотрено несколько категорий билетов:

- по будням взрослый билет - 950 рублей, детский (от 3 до 12 лет) — 750 рублей,

- в выходные и праздничные дни взрослый билет - 1150 рублей, детский - 950 рублей,

- льготный билет — 550 рублей (купить можно только в будний день в кассах аттракциона, при предъявлении документа, подтверждающего льготу),

Фото: Алиса ТИТКО

- быстрый проход (без очередей) - в будни 1400 рублей, в выходные 1700 рублей,

- кабинка с прозрачным полом (включает быстрый проход) - 1600 рублей в будни, 1800 рублей в выходные,

- семейный билет (2 ребенка + 2 взрослых) – 3200 рублей в будни, 3950 рублей в выходные,

- «Индивидуальная аренда кабины» для праздника, романтического свидания или свадебной церемонии - 24 900 рублей в будни и в выходные.