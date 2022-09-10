Москва пересаживается на электромобили: хватит ли всем пунктов для заправки

За 8 месяцев 2022 года столичные электромобили заправлялись энергией более 40 тыс. раз Фото: Андрей АБРАМОВ

За 8 месяцев 2022 года столичные электромобили заправлялись энергией более 40 тыс. раз — это в 7 раз больше, чем за весь 2021 год. Такие данные сообщили KP.RU в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Столица является основным потребителем электромобилей. По итогам первого полугодия нынешнего года в Москве купили 491 новый электрокар — это 38% от общих продаж машин этого типа в России. Общее же число «электричек» достигло 3500. Вопрос в том, хватит ли заправок.

«Сейчас в столице работают уже 122 новые электрозарядные станции, которые одновременно могут заряжать 185 электромобилей, - сообщили в Дептрансе. - Еще несколько десятков станций уже установлены и подключатся в скором времени. Зарядные станции нового формата установлены практически во всех районах города».

Причем, заправки будут как медленные — на 2 часа, так и быстрые — на 20 минут. Пока выпил чашечку кофе — машина получила свежие амперы. Важная деталь — заправка током бесплатная.

К концу года столичные власти планируют довести число заправок до 250 — но оказывается, для нынешнего парка этого недостаточно. Хорошим считается соотношение 10 электромобилей на одну заправку, признались в Департаменте транспорта. Так что сейчас нехватка составляет примерно сотню заправок. Кстати, новые заправки производятся в Москве и уровень локализации производства составляет примерно 80%.