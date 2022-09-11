Сергей Собянин проголосовал с ноутбука на выборах депутатов муниципальных образований Москвы

Мэр столицы рассказал, что москвичи привыкли к современным городским электронным услугам

Свой голос на выборах депутатов муниципальных образований Москвы отдал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он сообщил в личных соцсетях.

- Проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования, - написал Сергей Собянин.

Мэр столицы рассказал, что москвичи привыкли к современным городским электронным услугам. Несколько лет горожане могут, не выходя из дома, оформить пособия и документы. С помощью голосования на "Активном гражданине" москвичи решают сотни небольших локальных и значимых общегородских вопросов.

Сергей Собянин проголосовал с ноутбука

- Введение электронного голосования дало возможность участвовать в выборах миллионам москвичей, которые раньше не голосовали многие годы, - отметил Сергей Собянин.

Также он добавил, что онлайн-голосование увеличило интерес горожан к формированию муниципальных и государственных органов власти. По мнению Сергея Собянина, очень важно, чтобы москвичи сами формировали власть в городе.