Появились первые официальные результаты выборов в Москве с учетом ДЭГ

В Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году начали поступать первые результаты. Фото: Зыков Кирилл /Агентство «Москва».

В Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году начали поступать первые результаты онлайн-голосования на выборах муниципальных депутатов. Об этом в воскресенье вечером журналистам сообщил руководитель штаба Вадим Ковалев.

- У нас начали появляться предварительные данные. Дистанционное электронное голосование состоялось, результаты начинают появляться очень быстро, - рассказал Вадим Ковалев.

По словам заместителя руководителя Общественного штаба Александра Асафова, на информационном табло в штабе представлен визуализированный результат подсчета дистанционного электронного голосования.

- Он в процессе. Да, он еще идет. То есть это не окончательный вариант, и даже когда вот эти все проценты добегут до 100% - это неокончательно. Это важно, потому что туда к утру, вероятно, будут загружены и протоколы с участка, чуть раньше появятся данные с КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней – Ред.), то есть и тогда можно будет говорить о чем-то. Пока это вот такая динамика, причем динамика внутри дистанционного электронного голосования, - отметил Александр Асафов.

С 9 по 11 сентября москвичи выбирали районных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. В голосовании участвовали жители всех районов Москвы, кроме Щукина, где выборы состоялись в прошлом году, и большей части ТиНАО. Здесь совет депутатов выбирали только в Троицке. В общей сложности, горожане должны были выбрать около двух тысяч муниципальных депутатов. Избирательные участки закрылись в 20 часов 11 сентября, в это же время завершилось дистанционное электронное голосование.

По словам экспертов, число желающих отдать свой голос онлайн в этом году превысило количество москвичей, явившихся на избирательные участки. По данным на 17 часов 11 сентября в дистанционном электронном голосовании приняли участие 1 миллион 694 тысяч 733 горожан. Свои голоса на участках отдали 610 тысяч 202 человека. По мнению Александра Асафова, это говорит о большом доверии москвичей к дистанционному электронному голосованию. Возможность сделать свой выбор онлайн стала уже привычной для жителей столицы. Такое высокое доверие к дистанционному голосованию привело к тому, что в выборах начали участвовать тысячи москвичей, которые раньше не голосовали.

Дистанционный способ голосования на этих выборах предпочли президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава государства проголосовал онлайн 10 сентября. Владимир Путин отметил, что дистанционная электронная система голосования является удобной и комфортной.

Ранее руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев сообщил, что выборы муниципальных депутатов в столице прошли в штатном режиме. По его словам, за три дня голосования, с 9 по 11 сентября, Общественный штаб не направил ни одного письма о нарушениях.