В Москве откроется фотовыставка «МИР выглядит ярко»

Фото: предоставлено службой продвижения МТРК «Мир»

С 15 сентября по 13 октября на Гоголевском бульваре Москвы МТРК «Мир» представит свыше 30 ярких и колоритных фотокарточек, отражающих наиболее интересные моменты из жизни в странах Содружества и Грузии.

В экспозиции: закадровые моменты работы журналистов, фотозарисовки, художественные портреты, красочные пейзажи. Главные герои выставки – люди, жители Содружества и Грузии. Разнообразие красок и эмоций, объединенных в выставке, говорит о главном: когда мы вместе – мир выглядит ярко.

Фото: предоставлено службой продвижения МТРК «Мир»

- На этой фотовыставке запечатлены яркие моменты трудовых будней сотрудников телерадиокомпании, которые зачастую остаются за кадром, а также потрясающе красивые фотографии пейзажей стран СНГ и Грузии. Ждем всех, приходите, положительные эмоции гарантированы! – приглашает погрузиться всех москвичей и гостей города главный оператор МТРК «Мир» Дмитрий Ходаковский.

Фото: предоставлено службой продвижения МТРК «Мир»

Яркие воздушные шары с фестиваля под открытым небом, съемки передачи «Игра в кино» с Сергеем Белоголовцевым и «Исторического детектива» с Николаем Валуевым, покорение Северного полюса и фантастические краски Самарканда – лоскутное одеяло из самых разных эмоций развернется на Гоголевском бульваре столицы на целый месяц, чтобы каждый смог увидеть и ощутить яркость этого мира.

Фото: предоставлено службой продвижения МТРК «Мир»

Фото: предоставлено службой продвижения МТРК «Мир»

Фото: предоставлено службой продвижения МТРК «Мир»

Кстати, у каждого из зрителей телеканала «Мир» и читателей «Комсомольской правды» есть шанс стать сопричастным к созданию виртуальной фотовыставки с одноименным названием.

Фото: предоставлено службой продвижения МТРК «Мир»

В преддверии своего 30-летнего юбилея Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» совместно с сайтом KP.RU медиагруппы «Комсомольская правда» объявили конкурс на лучшую фотоисторию, посвященную культуре, традициям, символам и интересным событиям стран Содружества и Грузии через снимки и рассказы о местных достопримечательностях и «местах силы» для каждого живущего в этих странах человека.

Фото: предоставлено службой продвижения МТРК «Мир»

Название фотоконкурса – «МИР выглядит ярко». Это слоган юбилейного года и нового телевизионного сезона на телеканале «МИР». Чтобы вместе убедиться в том, каким ярким, уникальным, самобытным и разным остается наш мир, организаторы проекта предлагают собрать в единый калейдоскоп самые интересные и значимые для участников места из России и других стран СНГ и Грузии.

Фото: предоставлено службой продвижения МТРК «Мир»

Любимые с детства места. Колоритные. Яркие. Самобытные. Архитектура, природа, кухня, уединенные уголки или самые популярные достопримечательности. Озеро с кувшинками, где впервые научился плавать. Яблоневый сад в августе или подвесной мост в горах над ущельем. Купеческие особняки, небоскребы или деревянные дома с резными наличниками. Смотровая площадка с самыми красивыми закатами или заповедник с редкими животными. А может и вовсе колоритный местный базар со специями и коврами или одинокая столетняя сосна в любимом лесу…

Фото: предоставлено службой продвижения МТРК «Мир»

У каждого из нас на малой Родине – в родном городе, деревне, селе – есть то самое сокровенное место, в которое всегда хочется возвращаться, чью красоту и яркость хочется показать всему миру. Это может быть как широко известная достопримечательность, так и только ваше личное «место силы».

До 30 сентября 2022 года поделитесь снимком достопримечательности России или любой другой страны СНГ или Грузии, расскажите о своем любимом уголке или «месте силы», голосуйте за самое яркое и интересное фото, становитесь претендентами на победу и участвуйте в розыгрыше телевизора и других классных призов.

Фото: предоставлено службой продвижения МТРК «Мир»

Загружайте фото самостоятельно через форму конкурса или присылайте снимки и описание на адрес: media@phkp.ru

Справка КП

Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» – это содружество медиаресурсов, в которое входят телеканалы «МИР», «МИР 24», радиостанция «МИР», информационный портал MIR24.TV, а также страницы в социальных сетях и мессенджерах – @mir24tv. МТРК «Мир» была основана в 1992 году с целью сохранения общего информационного пространства СНГ и содействия международному обмену информацией. Вещание телеканала «МИР» осуществляется на территории всех государств-учредителей: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также доступно для населения Туркменистана и Эстонии. В Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России телеканал входит в состав национальных пакетов цифрового эфирного вещания. Сегодня общий охват аудитории – более 184 миллионов человек.