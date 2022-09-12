В Москве онлайн-рецепты для пациентов с онкологией продлевают удалённо

Врач связывается с пациентом за шесть дней до окончания действия рецепта и оформляет его продление Фото: Shutterstock

Во всех столичных центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) запустили телемедицинский сервис. Теперь онкологи и гематологи этих центров могут удалённо продлевать онлайн-рецепты на некоторые лекарства, назначенные ранее больному. До сих пор желающим обновить срок действия электронного рецепта приходилось лично обращаться к врачу на приеме. Сейчас процедура максимально упростилась.

«Врач связывается с пациентом за шесть дней до окончания действия рецепта и оформляет его продление, - объяснила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. - Благодаря новому сервису пациенту больше не придется лишний раз посещать клиники, снизится и нагрузка на врачей».

Ещё одно удобство - теперь медики во время телемедицинских консультаций могут сообщить пациенту решение онкоконсилиума.

НА ЗАМЕТКУ

Для дистанционного общения с врачами в режиме видеозвонка онкопациенту нужно скачать бесплатное приложение «ЕМИАС: Телемедицина». При этом на мобильник больного придёт сообщение, в котором будут указаны логин и пароль для доступа к сервису. Если нет возможности скачать мобильное приложение, тогда онколог может просто позвонить пациенту по телефону.

Решение о продлении рецепта принимает врач по итогам лечения. Он же назначает для этого телемедицинскую консультацию. Пациента заранее предупредят о ней в смс-сообщении. После этого врач свяжется с больным.

Все выписанные действующие рецепты хранятся в электронной медкарте на mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Их можно также посмотреть в информационном киоске ЦАОП или поликлиники.