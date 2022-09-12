Пытаясь выбраться из ловушки «маньяка», четверо подростков взорвали газовый баллон

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (максимальное наказание - до 2 лет колонии). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если смотреть оперативное видео «с места» вне контекста, то вполне сойдет за сцену из жесточайшего триллера про маньяка-людоеда. Подвальное помещение с наглухо заклеенными окнами. Стены залиты кровью, кандалы, решетки, пыточное кресло с ремнями. А посреди этого бутафорского великолепия (ну правда, сделано все супер!), люди в погонах.

Силовики приехали в этот подвал на юго-востоке Москвы после сообщения от врачей скорой. 11 сентября компания старшеклассников (ребята 14-16 лет) пошла на квест «Охота». По сюжету команда оказывается заперта в подвале и противостоит мистическому тюремщику - он то ли нечисть, то ли человек - который удерживает их.

Можно, конечно, поворчать, мол, молодежь не в библиотеке собралась, а выпросила у родителей денег на довольно странный досуг. (За часовую игру компания заплатила 8 тысяч рублей, - Авт.) Но если отставить морализаторство, то квесты сейчас мегапопулярны. Сюжеты головоломок - с налетом голливудской жести (психушка, призраки, преступления), хотя бывают и просто приключенческие, шпионские мотивы. Суть забавы в том, что компании, как правило из трех-восьми человек, озвучивают легенду места и предлагают разгадать его тайну. Загадки часто на логику, то есть это не бездумный досуг. А чтобы совсем страху набраться, в квестах участвуют актеры, которые пугают - хватают из темноты, гремят цепями и прочее…

Вот и в минувшее воскресенье четверо школьников пришли в квест «Охота» отмечать день рождения 16-летних братьев-близнецов. Сотрудники, кстати, и сами немногим старше - одному парню 22 года, второму 25 лет. По сюжету, ребят заперли за решеткой. Актер вооружился газовой горелкой. Этот прибор популярен у туристов и строителей - к небольшому газовому баллону подключается насадка, из которой вырывается пламя.

Актер хотел припугнуть парней языками пламени (из горелки вырывается довольно мощный поток), но перестарался. Возможно, баллон был неисправен, или сотрудник сделал слишком мощный напор. Пластик, которым был обшит потолок, мигом расплавился и превратился в обжигающую массу. Начал капать на школьников и самого аниматора. В итоге шестеро человек ранены: четыре аниматора и два сотрудника квест-комнаты - второй прибежал на подмогу. В больницу положили только одного - у которого и взорвался баллон. У остальных тоже ожоги, но не такие сильные.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (максимальное наказание - до 2 лет колонии). Обвинение пока никому конкретно пока не предъявили, но очевидно, что фигурантами уголовного дела станет кто-то из руководства квест-комнаты. Интересно, что в портфеле компании-организатора Quest Stars около полусотни разных квестов, организованных в столице. То есть они явно не новички.