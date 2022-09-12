Новый проект закона не допустит роста цен на такси

В России на осенней сессии Госдумы собираются принять во втором чтении новый закон о такси.

Готовящееся регулирование предполагает солидарную ответственность, то есть пострадавший пассажир сможет сам выбирать, к кому обращаться за возмещением — к перевозчику или агрегатору. Так как агрегатор — структура более крупная и заметная на рынке, есть риск перехода всей ответственности и расходов на него.

Этого допустить нельзя, считает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Иначе агрегаторам придется закладывать потенциальные расходы на компенсации в цены на такси. На пресс-конференции «Закон о такси: кто несет ответственность перед пассажиром в случае ДТП? » эксперт предложил поменять ответственность агрегатора с солидарной на субсидиарную. Чтобы каждый участник перевозки отвечал по степени своей вовлеченности: первым ответственным лицом будет перевозчик, который напрямую отвечает за безопасность поездки. Если он не сможет обеспечить компенсацию в случае ДТП, обязательства возьмет на себя агрегатор.

— Никакого повышения цен на рынке не будет, — уверена председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. — Агрегатор не должен быть первой ответственной стороной, потому что за безопасность пассажира в пути отвечает прежде всего и больше всего перевозчик. Он должен быть заинтересован обеспечить эту безопасность, а не считать, что за него заплатит партнер.

Зарипова поддерживает идею распределять ответственность пропорционально. Так выиграют все участники рынка: агрегаторы не будут брать на себя лишние расходы и перекладывать их на пользователей, а перевозчики будут внимательнее на дорогах, но получат надежного партнера в лице агрегатора, чтобы компенсировать особо сложные случаи. Даже страховым компаниям удобнее, если все будут понимать свою меру ответственности и вместе работать на безопасность поездок.

В Правительстве также уверены, что цены на такси не возрастут. А вот уровень безопасности пассажиров, напротив, вырастет. Это для разработчиков документа является решающим аргументом.

Среди депутатов также есть приверженцы такой точки зрения — как ранее заявил «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев («Единая Россия»), кратного роста стоимости поездок на такси «мы должны избежать». Его коллега по депутатскому корпусу Александр Толмачев отмечал, что на сегодня есть четкое понимание, что участники рынка не должны нести дополнительных расходов, чтобы это не привело к росту стоимости услуг.

Агрегаторы такси уже закладывают в цены и обеспечивают страхование поездок, поэтому больше цены не возрастут, солидарен главный аналитик Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин.

— Но, конечно, это возможно обеспечить, если агрегатор не будет нести лишнюю ответственность за ту часть поездок, которую он не может контролировать. Введение субсидиарной ответственности решит вопрос выгодно для всех сторон, — поддерживает Ионин.

Эксперты считают, что все нововведения должны вводиться постепенно, чтобы у отрасли было время адаптироваться к изменениям и избежать резких скачков цен.