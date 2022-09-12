«Кричал, что выбросит ребенка с 13 этажа»: Полицейский спас девочку от отца-наркомана, забравшись в квартиру через соседский балкон

Юрий Ходацкий и Николай Коновалов. Фото: пресс-служба МВД России

«Ужас-ужас-ужас! Вон ноги его в воздухе висят! Неужели правда выкинет?!» - жители улицы Городецкой на востоке Москвы 12 сентября стали свидетелям страшных событий: неадекватный мужчина угрожал выбросить маленького ребенка с высоты 13 этажа. Схватил собственную дочь, размахивал ею на незастекленном балконе из стороны в сторону, так что ручки-ножки и голова мотались туда-сюда.

На истошные крики и отчаянный детский плач сбежалась толпа народа. Кто-то из соседей предложил растянуть внизу одеяло. Да, 13 этаж, высоко, но это все-таки шанс…

Неадекватный мужчина хотел выбросить свою маленькую дочь с 13 этажа. Фото: Социальные сети

ПЕРВЫЙ ЭКИПАЖ

Но малышку в итоге спас полицейский из экипажа, который раньше других приехал по вызову очевидцев. Николай Коновалов попытался зайти к дебоширу через дверь - сломать ее быстро не получилось. Тогда постучался к соседям.

- Они открыли сразу. Спросил, есть ли балкон, - рассказывает Коновалов, немного смущаясь камеры. - Я перелез туда, к этому человеку (оба балкона не застеклены, - Авт.), но его на балконе уже не было. Он был внутри.

Коновалов сумел подмять неадеквата, забрав у него девочку, и открыть дверь, за которой уже стоял наготове коллега, Юрий Ходацкий. Мужчину, который пребывал явно в измененном сознании, скрутили. Малышка, слава богу, не пострадала. Но натерпелась, конечно, когда висела на высоте…

В деталях теперь разбирается Следственный комитет. На 27-летнего Павла Котелевского (работает слесарем, сидел за кражу) завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

27-летний Павел Котелевский сидел за кражу. Фото: Социальные сети

ВИНОВАТЫ НАРКОТИКИ?

Мамы девочки, Александры, в этот момент дома не было. Котелевские помимо годовалой Светы (имя изменено) воспитывают сына женщины от первого брака.

- Александра - хорошая мать, вы на нее плохо не думайте. Адекватная, ни разу ее пьяной не видели, - говорят соседи. - А вот сожитель ее - странный.

По словам соседей по лестничной площадке, семья незадолго до ЧП собиралась на прогулку с малышкой.

- Я в тот момент из дома выходил. У их двери коляска стояла, а из квартиры крики доносились. Ну ссорятся - с кем не бывает? Вышел на улицу, а там толпа. Все кричат, вверх смотрят, - говорит сосед Семен.

На самом деле «ссорился» Павел Котелевский сам с собой. Его супруга отлучилась ненадолго в молочную кухню, пасынок был в школе.

ККотелевские помимо годовалой Светы (имя изменено) воспитывают сына женщины от первого брака. Фото: Социальные сети

- Характер у него взрывной, конечно, но дочку свою он обожает, все для нее делал, - поделился с корреспондентом KP.RU отец Павла. - Наркотики? Ранее употреблял, но говорил, что завязал. Я с ним буквально четыре дня назад разговаривал, все в порядке было. Да и супруга его ничего такого, вроде, не замечала.

Мужчину отправят на экспертизу. Но по словам источника в правоохранительных органах, во время задержания он пребывал «не в себе».

Тем временем министр внутренних дел России Владимир Колокольцев уже распорядился наградить двух героев, благодаря смелости которых была спасена девочка - лейтенанта Николая Коновалова и младшего сержанта полиции Юрия Ходацкого.