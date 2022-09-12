Россия по-прежнему очень любит читать

ММКЯ-2022 выдалась представительной. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В этом году она проходила в гибридном формате - онлайн и на площадке выставочного комплекса Гостиный двор. События ярмарки посетили более 1,5 миллиона человек, свыше 30 тысяч человек пришли в Гостиный Двор и на другие оффлайн площадки города, где проходили мероприятия, включенные в программу ярмарки. Остальные же следили за происходящим в интернете.

ММКЯ-2022 выдалась представительной. Свыше 300 издательств из Москвы, Петербурга и 26 регионов России привезли свои новинки и бестселлеры.

Были и иностранные гости. В программе участвовали представители 21 страны Грузии, Ирана, Италии, Китая, Испании, Ирака, Кореи, Хорватии, США и многих других.

ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ

За дни ММКЯ прошли 344 мероприятия - презентации книг, встречи с авторами, лекции, дискуссии, круглые столы, мастер-классы, а также более 50 мероприятий деловой программы.

Конечно, самыми популярными событиями стали встречи с писателями.

Перед любителями литературы выступили Александр Архангельский, Алексей Варламов, Денис Драгунский, Анна и Сергей Литвиновы, Анна Матвеева, Захар Прилепин, Антон Чиж, Елена Чижова и многие другие. Свои долгожданные новинки представили писатели-фантасты Сергей Лукьяненко и Вадим Панов, мастера детективного жанра Дарья Донцова и Александра Маринина. Кроме того, со своими литературными произведениями познакомили читателей оперная певица Любовь Казарновская, журналист и телеведущий Михаил Кожухов, актер театра и кино, участник «Квартета И» Камиль Ларин.

Стендап-комик Наташа Краснова с успехом презентовала свою новую книгу «[НЕ]ВЕРНОСТЬ. Что делать, когда не знаешь, что делать» и провела автограф-сессию, на которой подписала несколько десятков книг своим поклонникам.

Советский и российский писатель Юрий Поляков представил на ММКЯ свою новую книгу «Совдетство. Пионерская ночь». Это продолжение книги «Совдетство», увидевшей в свет год назад.

На мероприятиях нон-фикшн программы выступили адвокат Павел Астахов, искусствовед Софья Багдасарова, врач Сергей Бубновский, китаевед Бронислав Виногродский, режиссер Андрей Житинкин, психолог Михаил Лабковский, легенда футбольного клуба «Спартак» Евгений Ловчев, врач-гематолог Михаил Фоминых, японист Евгений Штейнер и др. Встречи получились яркими, познавательными и полезными, со множеством вопросов от читателей.

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ

Конечно, на ММКЯ отметили лучшие достижения книгоиздательской отрасли за прошедший год. Сразу после торжественного открытия ярмарки прошла награждения лауреатов престижной Национального конкурса «Книга года — 2022». Гран-при получил альбом «Коллекция Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина».

Победу в номинации «Гран-при» XIX Международного конкурса государств — участников СНГ «Искусство книги» одержало издание из Кыргызстана «Героический эпос кыргызов «Манас».

В XI конкурсе профессионального мастерства «Ревизор-2022» в главной номинации «Событие года» лучшим стало издательство «Молодая гвардия», отмечающее в этом году 100-летие с момента основания.

Гран-при Литературной премии «Наука побеждать» — номинация «На службе Отечеству» — также удостоено издательство «Молодая гвардия», выпустившее серию книг о российских разведчиках на основе материалов, с которых совсем недавно был снят гриф секретности.

Также на ММКЯ объявили шорт-лист третьего сезона премии «Русский детектив». Был назван первый лауреат в номинации «Выбор читателей» победило произведение «Шолох. Призрачные рощи» Антонины Крейн (издательство «Эксмо»). Писательница работает в жанре фэнтези и пишет книги направления Young Adult.