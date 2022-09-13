Проверено Центром экспертиз

Наши глаза и уши - так в столичном Стройкомплексе называют Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС) при Мосгосстройнадзоре. И вправду, без этого ведомства было бы сложнее узнавать, что именно происходит на стройплощадках города. Ведь в строящемся здании, дорожной развязке или любом другом сооружении важно все - от прочности и безопасности материалов до шумозащиты и санитарных норм. Все это и многое другое отслеживает ЦЭИИС, который в сентябре этого года отмечает 10 лет. За прошедшие годы небольшая лаборатория, созданная в 2012-м в Комитете государственного строительного надзора столицы, превратилась в крупнейший в России испытательный центр со своими лабораториями, уникальным оборудованием и площадками.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. Фото: Андрей НИКЕРИЧЕВ/Агентство «Москва»

«В Москве строятся десятки миллионов квадратных метров недвижимости - жилые дома реновации, уникальные здания и сооружения, социальные учреждения, станции метро, сотни километров дорог и многое другое, все это проверяется нашим, как мы говорим, «обонянием и осязанием» - ЦЭИИС, - сказал на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. - Сотрудники Центра экспертиз участвуют в каждой третьей выездной проверке объектов капитального строительства, которую инициируют наши инспекторы. С начала этого года они приняли участие более чем в 1,8 тысячи наших проверок. А за десять лет - почти в 20 тысячах контрольно-надзорных мероприятий.

НАРУШЕНИЙ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ

Эксперты оценивают качество строительства и реконструкции капитальных сооружений в столице, чтобы поймать возможные нарушения на всех этапах строительно-монтажных работ. Для этого используют как передвижные приборы и целые лаборатории, так и стационарные полигоны, на которых испытывают отобранные пробы строительных материалов и конструкций. Что только с ними не делают! Кидают в огонь, тянут, разрывают, бросают с высоты, а еще просвечивают, тестируют на роботах, измеряют.

- Наши специалисты проверяют пожарную, механическую, тепломеханическую, санитарную и другие виды безопасности, - рассказал директор ГБУ «ЦЭИИС» Виктор Егоров. - В этом им помогают более 1200 новейших и высокотехнологичных приборов. К примеру, разрывные машины позволяют проверить прочность арматуры. Георадары сканируют на глубину до 15 метров.

Цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Количество исследований год от года растет - с 78 видов в 2012 году до 367 видов в 2022 году. С 2017 года эксперты центра проверяют дома реновации, например, впервые стали испытывать отделочные материалы в рамках этой программы.

- Мы передаем экспертные заключения в Мосгосстройнадзор, а коллеги оперативно информируют застройщика о необходимости устранить выявленные недостатки, - пояснил Виктор Егоров. - Отмечу, что нарушений становится меньше. В начале нашей работы десять лет назад их насчитывалось 62 процента от всех проверок. Сейчас примерно 30 - 37 процентов, и эти недочеты быстро исправляются.

Центр готовит и новых специалистов. Для этого проводит повышение квалификации руководителей и специалистов градостроительного комплекса, семинары и курсы, в том числе и для коллег из регионов.