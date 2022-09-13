На выборах в Москве уверенно победила «Единая Россия»

Прозрачность и открытость выборов минимизирует риски, которые могут быть направлены на дискредитацию процедуры голосования или подрыв доверия к власти. Фото: Кирилл ЗЫКОВ/Агентство «Москва»

С 9 по 11 сентября в Москве состоялись выборы муниципальных депутатов. Как и следовало ожидать, с разгромным перевесом - более 1100 мандатов - победила «Единая Россия». Итоговая явка составила 33,9%. Окончательные итоги выборов будут подведены 15 сентября.

БОЛЕЕ 1100 МАНДАТОВ

На этих выборах москвичи могли отдать свой голос как в традиционном, так и в электронном виде. В онлайн-голосовании приняли участие 1 748 616 человек, а 695 214 пришли на участки.

«Как мы и предполагали, первыми стали известны результаты онлайн-голосования - для их подсчета потребовалось менее часа, - отметила председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова. - Работа с бумажными бюллетенями также почти завершена. Нам осталось подвести итоги еще по трем районам. После этого можно будет говорить об официальных итогах выборов. Однако уже можно отметить, что в большинстве районов по результатам онлайн- и офлайн-голосования лидирует «Единая Россия».

«Согласно полученным протоколам, большую часть мандатов - более 1100 - получают кандидаты «Единой России». Остальные мандаты распределились между представителями других партий, общественных движений и самовыдвиженцами», - сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Денис ГРИШКИН/mos.ru

Всего по итогам прошедших выборов были замещены 1417 мандатов. Следовательно, самовыдвиженцы и другие политические течения получат всего около 300 мест в заксобраниях муниципалитетов Москвы.

СТОЛИЦА АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ

«Все прогнозы, которые давались, максимально близки к итоговому результату. О причинах... Во-первых, это консолидация вокруг президента и, соответственно, всех политических агентов, которые с ним связаны - и губернаторы, и партия «Единая Россия» получили серьезное преимущество на этих выборах, - отметил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. - Второе, был высокий уровень поддержки москвичами деятельности Собянина. Если мы берем федеральный фактор и рассматриваем его на уровне города, то понимаем, что кандидаты, которые выдвигались от партии «Единая Россия» и от «Моего района», имели преимущество».

Эксперты отмечают несколько слагаемых успеха «Едра»: сильные кандидаты, комплексная программа развития Москвы. Москвичи видят совместную работу мэрии с объединением «Моя Москва» и «Единой Россией», развитие многих важных городских проектов - от строительства метро до создания современных поликлиник.

Но главное - роль мэра столицы в самих выборах. Кандидатов из «Списка Собянина» поддержало большинство москвичей. Рейтинг у мэра в последние годы стабильно высок. Складывается ощущение, что именно поддержка мэра сыграла ключевую роль в голосовании.

«Успех большой! С одной стороны, это высокая оценка всей системы городской власти, с другой стороны - некий кредит доверия, который важно оправдать, потому что ссылаться на то, что кто-то мешает работать, больше нельзя, - пояснил руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. - Благодаря популярности мэра Москвы Сергея Собянина и его уровню доверия от москвичей кандидаты от «Единой России» имеют преимущество у избирателей».

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Среди участников электронного голосования разыграли еще 20 автомобилей и баллы «Миллиона призов»

В последний день акции разыграли 96 тыс. 900 пакетов призовых баллов и 20 автомобилей. Победителей определил генератор случайных чисел. Участие в розыгрыше 12 сентября приняли избиратели, которые проголосовали дистанционно накануне. В студии «Москвы 24» за процессом розыгрыша наблюдал народный артист РФ, художественный руководитель московского Театра Луны и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Всего за три дня акции разыграли более 600 тыс. подарков. В их число вошли 100 автомобилей и призовые баллы номиналом от 3 тыс. до 10 тыс. Выигранные баллы можно потратить на оплату покупок в магазинах и аптеках, на товары для здоровья, детские товары или на посещение ресторана, парка развлечений, музея или театра. Впервые москвичи смогут по баллам программы «Миллион призов» посетить самую высокую смотровую площадку Москвы, а также приобрести абонемент в фитнес-клуб.

Один из выигравших автомобиль участников онлайн-голосования Сергей Зацепин рассказал агентству «Москва», что дистанционный формат выборов очень удобен.

«Действительно, электронная форма очень удобная, быстрая, две кнопочки нажал, и все получилось, тем более большинство москвичей уже пользуются порталом госуслуг. В принципе, если мы все доверяем таким централизованным сервисам, сервис электронного голосования достаточно хорош. Оповещение о выигрыше я увидел на сайте, многодетной семье автомобиль пригодится», - отметил счастливчик.

ГЛАВНЫЙ ПРОИГРАВШИЙ - «ЯБЛОКО»

Отметим еще один очень важный факт. «Единая Россия» активно призывала москвичей участвовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), что привело на виртуальный избирательный участок людей, которые поддерживают Путина и Собянина, но обычно не ходят на выборы. Оправдывая себя занятостью. Теперь же можно было проголосовать за несколько минут в любое время дня и ночи. И люди воспользовались такой возможностью.

В результате сложилась парадоксальная картина. Все партии улучшили результаты. Например, в КПРФ в электронном голосовании набрали голосов даже больше, чем на участках. Ухудшила свои результаты лишь «Яблоко». Причина в том, говорят эксперты, что партия выступает демонстративно против специальной военной операции России на Украине.

При этом «Единая Россия» в отдельных округах больше голосов набрала на избирательных участках, а другие партии были более активны в ходе дистанционного электронного голосования. Это показывает честность ДЭГ и готовность ею пользоваться в том числе и оппозиционно настроенных избирателей.

Отметим, что дистанционное голосование приобрело большую популярность. «Электронка» из эксперимента уже превратилась в удобный и работающий инструмент. Абсолютно прозрачный механизм ДЭГ позволяет голосовать из любой точки страны.

Отметим и практически полное отсутствие жалоб в МГИК и Общественный штаб на ход голосования. Эксперты говорят, что этого удалось добиться благодаря прозрачной и открытой системе проведения выборов. Как на избирательных участках, так и в электронном голосовании. Все жалобы (а их были считаные единицы) разбирались с участием делегатов от разных политических течений. Чаще всего инциденты не подтверждались.