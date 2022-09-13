«Чудо возможно»: спасающий диких животных ветеринар рассказал, что раненный картечью медведь из Диксона возможно сможет ходить

Ветеринар Даллакян считает, что раненный медведь Диксон после лечения сможет ходить. Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке команда ветврачей буквально вытащила с того света белого мишку по кличке Диксон. С Таймыра трехлетнего хищника перевезли в Норильск, а уже оттуда доставили в Москву. Судя по ранениям, медведя сбила машина,. Также в него пальнул из ружья испугавшийся местный житель. После этого у млекопитающего отказали задние лапы, да и прогноз по выживаемости был один на тысячу шансов.

Ветеринар Карен Даллакян не раз спасал изувеченных диких животных (льва, тигра, медведей, волков и леопарда). В беседе с корреспондентом kp.ru эксперт рассказал:

— Судя по МРТ, прогнозы у этого мишки нехорошие. В случае подобных травм позвоночника человеку остается одно — коляска. Домашним животным — кошкам и собакам — делают тележки на задние лапы. А вот дикие животные этого не понимаю. Они от этого еще больше стрессуют.

Даллакян рассказывает, что сейчас белому медведю нужно тщательное обследование хорошего невролога. Это редкая специальность в случае с крупными млекопитающими, но в Москве такой ветеринар есть.

— Раньше любая такая история с настолько раненым животным вела к одному вердикту — усыплять. Хорошо, что сейчас появились ресурсы и технологии, которые позволяют побороться. Если чувствительность лап осталась, есть малейший шанс. Дикие животные очень хорошо адаптируются, восстанавливаются. У них природой это заложена. Так что чуда, что этот мишка вновь начнет волшебным образом сможет ходить на четырех лапах, я не исключаю, — поделился с kp.ru Даллакян.

Ранее директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказывала, что по мнению невролога, проблемы медведя операцией не решить. У пациента с Диксона (назвали в честь острова, откуда его привезли) перелом позвонка, контузия спинного мозга. Специалисты разработают программу реабилитации для хищника — впервые в отечественной практика. Вероятно, пациенту выпишут плавание и физиотерапию.

Медведю сделали компьютерную томографию и местное МРТ: все тело просканировать нельзя, так как в мишке застряла картечь. В шкуре порядка 25-30 отверстий. Кормят зверя рыбным бульоном и кашей: в еду добавляют лекарства.

Тем временем силовики в Красноярском крае проверяют стрелка, который травмировал медведя. Важно установить, действительно до человек защищался, а не охотился. Белые медведи занесены в Красную книгу.