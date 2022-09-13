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13 сентября 2022 7:50

«Чудо возможно»: спасающий диких животных ветеринар рассказал, что раненный картечью медведь из Диксона возможно сможет ходить

Ветеринар Даллакян считает, что раненный медведь Диксон после лечения сможет ходить
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Ветеринар Даллакян считает, что раненный медведь Диксон после лечения сможет ходить. Фото: Московский зоопарк

Ветеринар Даллакян считает, что раненный медведь Диксон после лечения сможет ходить. Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке команда ветврачей буквально вытащила с того света белого мишку по кличке Диксон. С Таймыра трехлетнего хищника перевезли в Норильск, а уже оттуда доставили в Москву. Судя по ранениям, медведя сбила машина,. Также в него пальнул из ружья испугавшийся местный житель. После этого у млекопитающего отказали задние лапы, да и прогноз по выживаемости был один на тысячу шансов.

Ветеринар Карен Даллакян не раз спасал изувеченных диких животных (льва, тигра, медведей, волков и леопарда). В беседе с корреспондентом kp.ru эксперт рассказал:

— Судя по МРТ, прогнозы у этого мишки нехорошие. В случае подобных травм позвоночника человеку остается одно — коляска. Домашним животным — кошкам и собакам — делают тележки на задние лапы. А вот дикие животные этого не понимаю. Они от этого еще больше стрессуют.

Даллакян рассказывает, что сейчас белому медведю нужно тщательное обследование хорошего невролога. Это редкая специальность в случае с крупными млекопитающими, но в Москве такой ветеринар есть.

— Раньше любая такая история с настолько раненым животным вела к одному вердикту — усыплять. Хорошо, что сейчас появились ресурсы и технологии, которые позволяют побороться. Если чувствительность лап осталась, есть малейший шанс. Дикие животные очень хорошо адаптируются, восстанавливаются. У них природой это заложена. Так что чуда, что этот мишка вновь начнет волшебным образом сможет ходить на четырех лапах, я не исключаю, — поделился с kp.ru Даллакян.

Ранее директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказывала, что по мнению невролога, проблемы медведя операцией не решить. У пациента с Диксона (назвали в честь острова, откуда его привезли) перелом позвонка, контузия спинного мозга. Специалисты разработают программу реабилитации для хищника — впервые в отечественной практика. Вероятно, пациенту выпишут плавание и физиотерапию.

Медведю сделали компьютерную томографию и местное МРТ: все тело просканировать нельзя, так как в мишке застряла картечь. В шкуре порядка 25-30 отверстий. Кормят зверя рыбным бульоном и кашей: в еду добавляют лекарства.

Тем временем силовики в Красноярском крае проверяют стрелка, который травмировал медведя. Важно установить, действительно до человек защищался, а не охотился. Белые медведи занесены в Красную книгу.

Живой уголокЖивой уголок: Окно в природу