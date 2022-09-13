Павел женат, в семье 2 детей: годовалая Света и сын жены Александры от первого брака. Работает маляром. А еще употребляет наркотики. Фото: Александра БУДАЕВА

- Вы любите свою дочь? Что вы употребляли? - на все вопросы журналистов 27-летний Павел Котелевский отказывается отвечать. Отворачивается. Повыше натягивает медицинскую маску.

Павел женат, в семье 2 детей: годовалая Света (имя изменено) и сын жены Александры от первого брака. Работает маляром. А еще употребляет наркотики.

Вчера он стал антигероем своего района: любимую дочку он тряс за ручки и ножки и угрожал сбросить с балкона 13 этажа.

- Приревновал меня, - тяжко вздыхает жена Александра в отделе полици.

Вчера он стал антигероем своего района: любимую дочку он тряс за ручки и ножки и угрожал сбросить с балкона 13 этажа. Фото: Александра БУДАЕВА

- Двое суток не спал, - пытается объяснить его поведение отец.

- Был в состоянии сильнейшего наркотического опьянения, - проясняет прокурор на заседании суда. 13 сентября следствие просило отправить Павла в СИЗО на два месяца.

- Я прошу отправить меня под домашний аррест, чтобы как-то что-то сделать, пока все это будет проходить, - невнятно пытается объяснить Павел свою позицию суду. Руки-ноги его скованы цепями, на лице медицинская мска, которая впитывает текущие по щекам слезы.

- У него даже загранпаспорта нет, на учетах в псих- и наркодиспансерах не состоит, для общества уже не опасен, - уверяет адвокат - Следственые действия с Павлом можно провести без его ограничения от общества, а супруга и дети по месту регистрации сейчас не живут. Супруга допрошена, повлиять на нее у него не получится.

Соседи говорят, что Александра - хорошая мать. Прокуратура Москвы замечает: ранее состояла на профучетах. На заседание к мужу в суд не пришла. Вероятно, все, что хотела, сказала ему еще вчера на очной ставке.

Решением Перовского районного суда Павла Котелевского арестовали до 12 ноября. Это решение он выслушал со слезами на глазах.