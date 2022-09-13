Этот инцидент только чудом не завершился настоящей трагедией. Фото: Официальный канал прокуратуры г. Москвы

Корреспонденту KP.RU удалось побеседовать с одним из школьников, пострадавших во время пожара в квесте на юго-востоке Москвы.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье. Двое братьев отмечали свое 16-летие, одним из подарков стал коллективный поход на квест «Охота». Прихватив двух друзей (одному 14 лет, другому 15), ребята отправились в промзону на Новохохловской улице… По сюжету группа подростков должна попытаться выбраться из подвала, где за ними охотятся некие «мясники» в масках (нагоняющие жути актеры). В рекламе на сайте компании посетителям обещают «фаер-шоу» и «индивидуальный подход к каждому игроку».

То, что произошло во время сеанса, сохранилось на записи с одной из камер видеонаблюдения, установленного в квест-комнате. На видео видно: четверо подростков заперты в железной клетке у дальней стены, их пытается достать некий мужчина в балахоне. Вот он зажигает газовую горелку, из которой хлещет пламя, потом он прыгает на решетку, будто пытаясь перелезть ее, чтобы достать пленников… И тут начинает гореть пластиковый потолок! А потом еще и баллон горелки взрывается.

ВСЕ ШКОЛЬНИКИ ПОЛУЧИЛИ ОЖОГИ

- По сюжету этот человек должен был нас напугать. Но потолок загорелся и на нас начал капать горящий пластик, - рассказал KP.RU Эмиль, один из пострадавших ребят. - А клетка была заперта, представляете? Нам с пацанами удалось ее выбить ногами. Только так и выскочили из комнаты.

В комментариях к статьям про ЧП в квесте немало тех, кто поминает некие ассоциации трагедией в пермском клубе «Хромая лошадь». Там от фейерверка загорелся отделанный пенопластом потолок. Тесное помещение, в котором находились более 300 человек, почти мгновенно заполнилось дымом. Люди кинулись к выходу. Многие теряли без воздуха сознание и падали. Погибло 155 человек.

Здесь в комнате с горящим потолком было всего шестеро (школьники и двое актеров). Им, слава богу, удалось покинуть задымленное помещение.

По словам Эмиля, скорую вызвал один из актеров. Все школьники получили ожоги. Например, у Эмиля обожжены обе кисти (ожоги второй степени).

- У одного из моих друзей ожог третьей степени на спине, у еще одного обожжены лицо и ноги.

Пострадали и двое сотрудников квеста.

СЦЕНА С ДУШЕНИЕМ

- До этого эпизода с горелкой были какие-то «звоночки», что с безопасностью этого квеста что-то не так?

- Пожар произошел примерно через 30-40 минут после начала квеста. (Всего «шоу» рассчитано на 1 час, - Авт.). Но до этого актер, чтобы напугать нас, кинулся душить моего брата Теймура. Это было слишком сильно - он реально шею придавливал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (наказание по ней - штраф до 300 тысяч рублей или до 2 лет лишения свободы). Следователи изъяли из офиса компании, организовавшей квест, всю документацию, допрашивает ее руководителей и сотрудников. Кому конкретно будут предъявлены обвинения (владельцам или актерам), пока неясно.

Адвокат Павел Левшун Фото: Личный архив

- Мы считаем, что виновные должны понести реальное наказание, - говорит KP.RUадвокат Павел Левшун, представляющий интересы двух потерпевших несовершеннолетних братьев. - То, что все видели на записи с камеры, которая работала в квест-комнате, просто уму непостижимо. Разве тут можно говорить о безопасности услуг, которые компания и ее сотрудники оказывали клиентам, в том числе несовершеннолетним?! Этот инцидент только чудом не завершился настоящей трагедией.

По словам Павла Левшуна, потерпевшие и их представители будут внимательно следить за ходом следствия.

- Повторюсь, наша позиция: виновные должны понести реальное наказание, - говорит адвокат.