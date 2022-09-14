Собянин: Метро во Внуково придёт к сентябрю 2023 года

Все работы должны быть закончены к сентябрю следующего года

Столичное метро расширяется. При этом строят не только новые линии и станции, но и удлиняют действующие маршруты. Один из них - Солнцевская линия. Напомним, дополнительный участок длиной 4,9 километра прокладывают здесь от «Рассказовки» до аэропорта Внуково. На нем откроются две станции - «Пыхтино» и «Внуково». Недавно финишировала проходка правого перегонного тоннеля на этом отрезке.

«В метро завершается строительство одной из самых протяженных линий - Солнцевской, - сказал сегодня, 14 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящейся станции «Внуково». - Мы начинали ее от «Делового центра», дошли до «Ново-Переделкино», «Солнцево», и сегодня в «Рассказовке» ведется последний этап строительства до аэропорта Внуково».

Мэр уточнил, что полностью завершилась проходка тоннелей, возводятся сами станции и выходы в терминалы аэропорта и аэроэкспресса.

«Все работы должны быть закончены к сентябрю следующего года, - заявил Собянин. - Так что сомнений нет, в следующем году эта линия поедет целиком от «Делового центра» до «Внуково».

КОНКРЕТНО

Благодаря новому участку с двумя станциями - «Пыхтино» и «Внуково» - длина Солнцевской линии метро увеличится до 30 километров. На ней разместится 14 станций.

Одновременно на этом маршруте прокладывают метромост длиной 460 метров через реку Ликова. Первые опоры переправы находятся рядом со стеной станции «Пыхтино». Далее он идет над рекой Ликова и переходит в наземный участок линии. Ликовский (Пыхтинский) метромост станет двенадцатым метромостом Москвы и вторым по длине после Лужнецкого метромоста через Москву-реку. Строительство метромоста завершено на 83%.

Как уточнил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев, на станции «Внуково» сейчас возводятся основные конструкции и проводится переустройство инженерных коммуникаций. «Строительная готовность составляет 45%», - добавил заммэра.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Запуск нового участка Солнцевской линии ускорит поездки жителей Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО).

По предварительным оценкам, новыми станциями метро будут пользоваться более 50 тысяч пассажиров ежедневно.

Через подземный переход пассажиры станции метро «Внуков» смогут выйти в терминал А аэропорта, подземный терминал аэроэкспресса и к привокзальной площади около 1-й Рейсовой улицы.

Кроме того, разгрузятся соседние автотрассы – Киевское (примерно на 5%) и Боровское шоссе (примерно на 10%), а также станции «Рассказовка» Солнцевской линии (в среднем на 20%) и «Саларьево» Сокольнической линии (примерно на 15%).

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Новой Москве построят шесть детсадов и школ

Новая школа с детсадом появится уже декабре этого года в поселении Десеновское в Новой Москве. Здание разместится в жилом комплексе «Кленовые аллеи». Сегодня в Десеновском развернулась масштабная стройка на сотни тысяч квадратных метров жилья. Параллельно прокладывают и дороги. Конечно, не забывают развивать и социалку.

«Дефицит детских садов и школ сохраняется в связи с активным заселением новых жителей, - сказал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящейся школы в в поселении Десеновское. - На следующий год намечена большая программа - сразу шесть объектов образования, это детские сады и школы».

Мэр напомнил, что образовательные комплексы продолжают строить в том числе и за счет городского бюджета.

«Но все-таки большая часть этих объектов ложится на обязательства инвесторов, которые вместе с жильем должны вводить и объекты соцкультбыта», - добавил Собянин.

Среди таких новостроек - открывшаяся 1 сентября этого года школа на 1300 мест в жилом комплексе «Новые Ватутинки». А всего за последние годы в Новой Москве открылись шесть учебных заведений.

Будущий образовательный комплекс в Десеновском состоит из школы на 1000 учеников и детсада на 225 детей. Общая площадь - площадью 31,4 тысячи квадратных метров. Новый учебный корпус войдет в состав школы №1392 имени Рябинкина.