Стали известны причины смерти: 6-летняя девочка несколько дней прожила в квартире с мертвыми родителями

По предварительной информации, оба скончались от передозировки запрещенными веществами. Точную причину смерти назовут после вскрытия. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стали известны предварительные причины смерти семейной пары в подмосковном Раменском. Напомним, в квартире на окраине города были найдены тела мужчины и женщины. Их 6-летняя дочь несколько дней провела в квартире с мертвыми родителями...

- Семья перестала выходить на связь в минувшую субботу, родные не могли им дозвониться, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

40-летняя Надежда и 42-летний Александр жили вместе несколько лет, в загсе не расписывались, но воспитывали совместную 6-летнюю дочь. Помимо этого ребенка у женщины есть еще две старшие дочери, они уже взрослые, живут отдельно.

Одна из девушек и забила тревогу. Несколько дней пыталась дозвониться до матери, а во вторник поехала со своим молодым человеком к ней домой.

- Дверь никто не открывал. Девушка снова начала звонить и услышала, что телефон матери отзывается внутри квартиры, - продолжает источник.

Вызвали сотрудников МЧС. Те вскрыли дверь. Внутри нашли два тела. Мужчина лежал в ванной, женщина - в спальне. Около тела матери сидела маленькая девочка...

- У малышки сильное обезвоживание. В доме была еда, так что кое-что она в эти дни все-таки ела. Девочка пребывает в шоковом состоянии, она понимает, что ее родители умерли. Ребенка отвезли в больницу, провели обследование, опасности для жизни нет.

Осматривающие тела гражданских супругов эксперты сразу отметили: следов насильственной смерти нет. Квартира была закрыта изнутри.

- Мужчина занимался ремонтом квартир, а женщина сидела дома, - поясняет наш собеседник. - На учете в каких-либо органах семья никогда не состояла. Однако, как сейчас уже выясняется, у пары был некий общий «интерес».

По предварительной информации, оба скончались от передозировки запрещенными веществами. Точную причину смерти назовут после вскрытия.

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова сообщила:

«Сейчас девочка в больнице. Врачи говорят, что она чувствует себя хорошо. Сейчас решается вопрос о ее передаче под опеку старшей сестре. Как только будут урегулированы все юридические вопросы, малышку готовы отдать девушке. Делается все возможное, чтобы сделать это быстрее».