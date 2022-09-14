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14 сентября 2022 12:40

Стали известны причины смерти: 6-летняя девочка несколько дней прожила в квартире с мертвыми родителями

Причиной смерти родителей, с телами которых в одной квартире была заперта 6-летняя девочка, могли стать запрещенные вещества
Семен ЕЛЕНИН
По предварительной информации, оба скончались от передозировки запрещенными веществами. Точную причину смерти назовут после вскрытия.

По предварительной информации, оба скончались от передозировки запрещенными веществами. Точную причину смерти назовут после вскрытия.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Стали известны предварительные причины смерти семейной пары в подмосковном Раменском. Напомним, в квартире на окраине города были найдены тела мужчины и женщины. Их 6-летняя дочь несколько дней провела в квартире с мертвыми родителями...

- Семья перестала выходить на связь в минувшую субботу, родные не могли им дозвониться, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

40-летняя Надежда и 42-летний Александр жили вместе несколько лет, в загсе не расписывались, но воспитывали совместную 6-летнюю дочь. Помимо этого ребенка у женщины есть еще две старшие дочери, они уже взрослые, живут отдельно.

Одна из девушек и забила тревогу. Несколько дней пыталась дозвониться до матери, а во вторник поехала со своим молодым человеком к ней домой.

- Дверь никто не открывал. Девушка снова начала звонить и услышала, что телефон матери отзывается внутри квартиры, - продолжает источник.

Вызвали сотрудников МЧС. Те вскрыли дверь. Внутри нашли два тела. Мужчина лежал в ванной, женщина - в спальне. Около тела матери сидела маленькая девочка...

- У малышки сильное обезвоживание. В доме была еда, так что кое-что она в эти дни все-таки ела. Девочка пребывает в шоковом состоянии, она понимает, что ее родители умерли. Ребенка отвезли в больницу, провели обследование, опасности для жизни нет.

Осматривающие тела гражданских супругов эксперты сразу отметили: следов насильственной смерти нет. Квартира была закрыта изнутри.

- Мужчина занимался ремонтом квартир, а женщина сидела дома, - поясняет наш собеседник. - На учете в каких-либо органах семья никогда не состояла. Однако, как сейчас уже выясняется, у пары был некий общий «интерес».

По предварительной информации, оба скончались от передозировки запрещенными веществами. Точную причину смерти назовут после вскрытия.

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова сообщила:

«Сейчас девочка в больнице. Врачи говорят, что она чувствует себя хорошо. Сейчас решается вопрос о ее передаче под опеку старшей сестре. Как только будут урегулированы все юридические вопросы, малышку готовы отдать девушке. Делается все возможное, чтобы сделать это быстрее».

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