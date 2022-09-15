Подмосковный Хогвартс, «Тверская Италия» и калачи с пастилой: из столицы можно отправиться в соседние города по железной дороге

Иногда хочется прыгнуть в поезд и умчаться в неведомые дали. Если не удаётся вырваться в большое путешествие, можно устроить себе тур на электричке с экскурсией по интересным местам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иногда хочется прыгнуть в поезд и умчаться в неведомые дали. Если не удаётся вырваться в большое путешествие, можно устроить себе тур на электричке с экскурсией по интересным местам. Из Москвы удобно отправиться на денёк-другой в соседние города по железной дороге. Рассказываем, какие прогулки с гидом стоит выбрать.

Обратите внимание! В стоимость экскурсий не входят билеты на электропоезд. Их нужно покупать заранее самостоятельно.

КВИДДИЧ И СВЕЧНАЯ МАНУФАКТУРА

Поездка в Егорьевск, наверняка, многих удивит. Ещё бы, в подмосковном городе есть местный Хогвартс - старинное здание училища имени Цесаревича Алексея с башней с кольцом на крыше. Будто специально для игры в квиддич - такое спортивное состязание на летающих метлах устраивали в своей школе Хогвартс герои книг о Гарри Поттере. Необычное сооружение построили в Подмосковье в начале прошлого века известные егорьевские текстильные фабриканты Бардыгины. Британский след можно заметить и в дизайне другого местного архитектурного памятника - бумагопрядильной фабрики братьев Хлудовых. Краснокирпичный корпус украшает башенка с часами, похожая на Биг-Бен в Лондоне.

А ещё за один день экскурсанты увидят сокровища из коллекции «Музея диковин», сплетут кушак, услышат истории из жизни купцов и создадут ароматные свечи на свечной мануфактуре.

Когда: 18 или 24 сентября.

Цена программы «Егорьевские гуляния» - 4570 руб. за 1 чел. Билет на экскурсию можно купить на сайте путешествий. Там же - подробная информация о поездке.

ТАЙНА БАШНИ МАРИНЫ МНИШЕК

Наверное, уже каждый столичный житель хотя бы раз приезжал в знаменитую Коломну - с Кремлем, яблочной пастилой и ароматными калачами с чаем. А если вы ещё там не бывали, сластей не едали, срочно исправляетесь! За один день экскурсии гостям покажут коломенскую крепость, главный храм города и самое романтическое место Московского княжества, сквер Блюдечко и башню Марины Мнишек. На десерт - пастильные дворики, музей «Калачная» со свежеиспечённой сдобой и музей-кондитерская кухмейстера П. П. Шведова с костюмированной прогулкой по кондитерскому цеху образца XIX века. И, конечно, с чаепитием и дегустацией конфет.

Когда: 17 или 25 сентября.

Цена программы «Коломна. Вкусные впечатления» - 3850 руб. за 1 чел. Билет на экскурсию можно купить на сайте путешествий. Там же - подробная информация о поездке.

КОСТРОМА ЦАРСКАЯ, СЫРНАЯ, ЗОЛОТАЯ

На два дня - в город на Волге на экспрессе «Ласточка»! За выходные гостям устроят обзорную экскурсию по историческому центру с посещением белокаменного Ипатьевского монастыря и Троицкого собора, в котором был благословлён на царство Михаил Романов. На маршруте - романтическая беседка Островского из фильма «Жестокий романс» с красивыми видами на Волгу, музей сыра с дегустацией разных сортов под бокал вина. После ночёвки в отеле в центре Костромы экскурсантов на следующий день отвезут в музей ювелирного искусства в селе Красное-на-Волге и лосиную ферму. Затем доставят на железнодорожный вокзал Костромы.

Когда: 24 - 25 сентября.

Цена программы «Классическая Кострома. Кострома – Лосеферма – Красное-на-Волге» - от 8240 руб. за 1 чел. Сюда входят все мероприятия и номер в отеле во время поездки. Доплатить нужно только за один из обедов (450 руб., вносится вместе с путёвкой) и проезд на «Ласточке» Москва – Кострома – Москва. Бронь билета и подробности - на сайте.

КТО В ТОРЖКЕ НЕ БЫВАЛ, КРАСОТЫ НЕ ВИДАЛ

Ещё один двухдневный тур проходит сразу по нескольким заповедным местам в Твери и ее окрестностях. Экспресс «Ласточка» доставит экскурсантов из Москвы в Тверь. Дальше на маршруте - Императорская железная дорога, Завидовский заповедник с угощением Аксаковским чаем и вареньем, просторы Московского моря, Торжок, который за красоту называют «Тверской Италией», Старица, Нило-Столобенская пустынь и озеро Селигер, усадьба Домотканово, известная по картинам Валентина Серова. На второй день поездки в Твери покажут Императорский путевой дворец, старинный Морозовский городок, построенный вокруг Тверской мануфактуры. Гости узнают, где замаливал грехи Иван Грозный, как Александр Пушкин кружил девиц на старицких балах, куда ходил за три моря тверчанин Афанасий Никитин и какой секрет скрывает Староволжский мост в Твери.

Когда: 4 - 5 ноября.

Цена программы «Летопись Тверского края: по государевой дороге до Ниловой пустыни» - от 8300 руб. за 1 чел. Сюда входят все мероприятия, питание и номер в отеле во время поездки. Отдельно доплатить нужно за музей-ризницу «Наследие преподобного Нила» - 350 руб./чел., ужин - 450 руб./чел., билет на электричку Москва - Тверь - Завидово - Москва - около 1400 руб./чел. (туда и обратно). Бронь билета и подробности - на сайте.

МАГИЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС

Под таким названием курсирует электропоезд по маршруту Ленинградский вокзал-Крюково-Ленинградский вокзал. В нем почти полтора часа можно путешествовать по сказочному миру Гарри Поттера. Каждому пассажиру вручают письмо о зачислении в школу магии и волшебную палочку. Желающие могут прийти в тематических нарядах - в шляпах, очках, шарфах и мантиях. В пути гостей ждут Дамблдор, Воландеморт со змеей Нагайной и другие волшебники, сова Букля, фокусы, научные эксперименты, необычные пузыри, зелья, игры, предсказания, а также подарки и угощения.

Когда: 2, 16, 30 октября; 13, 27 ноября; 17, 18, 23 - 30 декабря (программа «Полярный Экспресс»).

Цена - 2500 руб. за 1 чел.

Купить билет и узнать подробности поездки можно на сайте проекта.