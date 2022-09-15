«Они 10 человек зарубили и зарезали за 3 дня»: под Ставрополем поймали двух друзей-отморозков, которые 20 лет назад устроили резню в Луховицах

Анатолия Маркова доставили в ближайший отдел СК Фото: Соцсети

Когда люди в форме нагрянули частный дом на окраине ставропольской станицы, мужчина даже, кажется, удивился: вы точно за мной пришли? Старенькие родители, сидевшие в дальней комнате, распереживались: Толик, что ты опять натворил?! 49-летнего Анатолия Маркова доставили в ближайший отдел СК. Когда на столе перед ним начали раскладывать фотографии порубленных тел, он поначалу пытался сделать вид, что ничего не понимает. Но в итоге признался: «Да это я сделал. И вот этого, и вот этого, и вот эту, - тыкал пальцами в фото. - И эту девочку тоже я».

Потом рассказывал: был уверен, что его не найдут. Все-таки 20 лет прошло. «Полжизни назад это было. Скажите хоть, на чем хоть погорел?»

ЗА СПИЧКАМИ

Деревня Псотино, что в 15 километрах подмосковных Луховиц, небольшая - дворов на тридцать. С 2002 года она, как говорят местные, преобразилась. На единственной улице теперь новенький асфальт. Многие старые домики, деревянные еще, - снесли. Вместо них построили покрепче, из кирпича и блоков.

- Но ТЕ два дома как были, так и есть, - объясняют местные. - Первым тогда нашли дядь Юру с женой…

В феврале 2002-го соседка зашла к супругам Хардиным за спичками. Калитка была открыта, с улицы не докричалась - почапала по свежему снегу к дому без спросу. Толкнула дверь и тут же отпрянула. Пол прихожей весь был залит кровью - на пороге лежало тело. Женщина заголосила и побежала звонить в милицию. Приехавшие опера выяснили, что на входе лежит хозяин дома Юрий Хардин. В спальне нашли тело супруги Хардины Раисы. Их зарубили топором.

- Оба были людьми пьющими. Оба в прошлом сидели. Поэтому первая версия - что с ними расправился кто-то из дружков, - рассказывает источник в правоохранительных органах.

Милиционеры начали обход соседних домов: не слышал ли кто чего, не видел ли. В доме напротив их ждал новый неприятный сюрприз: еще пять трупов! 34-летняя Ольга Искандерова (незадолго до того перебралась в Псотино из Москвы, купив дом «на природе»), трое мужчин и 8-летняя дочь хозяйки Лида. Все были зарублены. (Но сам топор так и не нашли).

Итого уже семь тел с похожими смертельными ранами.

БУТЫЛКА ВОДКИ «ЗАГОВОРИЛА»

Местные тогда рассказывали: в доме у Искандеровой в последнее время часто случались застолья. Деревня ж. Пьют почти все. А вокруг Ольги всегда крутилось много мужиков. Женщина она была видная, да и денежки от продажи столичной квартиры еще оставались. Нашлись свидетели, кто в те дни видел в доме двух заезжих мужчин, подряжавшихся в Луховицком районе по фермам. Даже имена вспомнили. По области разослали ориентировки и через несколько дней эту парочку задержали в Апрелевке.

- Тогда говорили, что мужики признались в убийстве, - вспоминает один из жителей Псотино. - Якобы первой убили саму Искандерову. Мол, у одного из этих двоих с ней были некие отношения, а потом он узнал, что Ольга его СПИДом заразила, потому что крутила шашни со всеми подряд. Вот он пришел с другом и убил ее. А потом и всех остальных, как свидетелей.

Однако то дело даже до суда не дошло - развалилось, настоящих улик против подозреваемых не было. И 20 лет оно числилось «глухарем». Трупы есть, а убийц не нашли.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин несколько лет поручил провести ревизию старых уголовных дел (СК, напомним, был образован в 2011-м). Вот и сохранившиеся улики по резне в Луховицах начали проверять на новые зацепки.

- Изучая архивное уголовное дело, следователь обратил внимание, что с места убийства пяти человек была изъята бутылка водки со следами пальцев неустановленного человека, - рассказывает старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. - Ее отправили на экспертизу, чтобы сравнить дактилоскопические следы с имеющимися в базе.

Ответ пришел уже через сутки. «Пальчики» принадлежат жителю Ставропольского края. Тому самому Анатолию Маркову. В 2002 году его в базе не было. Но спустя несколько лет он попался на ограблении, был осужден. Потом - еще раз сидел, за кражу. Нигде толком не работает. Живет в родном Ставрополье на пенсию родителей.

Марков был уверен, что его не найдут Фото: соцсети

КОНЦЫ В ВОДУ

Марков назвал имя своего приятеля - уроженца Украины. Обоим тогда еще и тридцати лет не было, оба приехали в Москву на заработки, познакомились на стройке, но в итоге загуляли, болтаясь по знакомым. Однажды их и занесло на край Подмосковья в Псотино. С Искандеровой они были знакомы еще с Москвы - вот и отправились посмотреть, как женщина обустроилась на новом месте.

Приехали, а в доме уже дым коромыслом. Какой-то мужчина с Кавказа, двое шабашников-молдован, потом еще сосед заходил (Хардин), но его вскоре забрала жена…

- Со слов Маркова, у него были определенные виды на Искандерову, но та оказывала знаки внимания другому мужчине, - продолжает источник. - Уже ночью, когда хозяйка ушла спать в комнату дочери, мужики за столом из-за женщины поссорились.

Марков схватился за топор, которым до этого рубили дрова для печи, а его товарищ орудовал кухонным ножом. Так были убиты те трое. Затем решили избавиться от свидетелей - пьяная Искандерова от криков даже не проснулась, а 8-летняя Лида умоляла ее не трогать, но отморозков это не остановило… Выпили еще немного. Вспомнили про Хардина, который тоже мог опознать обоих. Поэтому отправились и в соседский дом.

Утром собрали все какие были в доме деньги, выбросили топор в реку, добрались до станции и на электричке уехали в сторону Рязанской области.

Анатолий Марков Фото: Соцсети

«КРОВАВЫЕ ГАСТРОЛИ»

Мужчину, которого Марков назвал своим подельником, тоже задержали. На допросах товарищи рассказали о еще двух эпизодах. Выяснилось, что не доезжая до Рязани они вышли на станции, взяли водки и познакомились с двумя местными. Те пригласили обладателей бутылки к себе домой - не на морозе же беленькую пить. А там снова: ссора - драка - два трупа.

- Потом еще один эпизод всплыл - оказывается за день до резни в Луховицах Марков с товарищем расправились с еще одним случайным знакомым, - говорит источник. - Получается, у этой парочки в 2002 году случились «кровавые гастроли». Как животные - почувствовали кровь и понеслось… 8 февраля они убивают человека в Москве, 9-го - семь человек в Подмосковье, 10-го - еще двоих в Рязанской области. Десять человек за три дня!

И все это выяснилось только теперь, спустя 20 лет, когда новые следователи начали заново изучать улики в архивном деле…

ВОПРОС - РЕБРОМ

Срок давности истек в 2017-м. Их отпустят?!

У каждого преступления по закону есть свой срок давности. Если он истек - судить человека за совершенное преступление не имеют право. Срок давности могут приостановить только если злодей был уличен, но успел скрыться. Пока он бегает - «часики» стоят. Но Марков до текущего года, напомним, в числе подозреваемых не был.

По убийству срок давности - 15 лет. Получается, что Маркова с товарищем после расследования… просто отпустят?

- Тут есть нюанс, - объясняет адвокат Евгений Харламов, в прошлом - начальник районного отдела криминальной милиции. - Если за преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения - а за убийство двух и более лиц преступникам грозит именно это - только суд решает, истек срок давности или нет. Теоретически - да, суд может изучить материалы уголовного дела и закончить все «в связи с…» Но если эти люди дают признательные показания, если против них есть улики, при таком количестве убитых такое развитие событий, конечно, невозможно.