Молодежь рисует Петра Великого

На Крымском валу, в западном крыле «Новой Третьяковки» рассказали о молодёжному творческом конкурсе «Образ Петра Великого».

На Крымском валу, в западном крыле «Новой Третьяковки» рассказали о молодёжному творческом конкурсе «Образ Петра Великого». Его организаторами выступили Российское военно-историческое общество и Агентство развития внутреннего туризма при поддержке Минкульта. На суд экспертов представили работы, созданные молодыми художниками ( от 14 до 35 лет).

В экспертный совет вошли директор Государственного научно-исследовательского института реставрации Дмитрий Антонов, исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк, директор Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля Дмитрий Бак, вице-президент Российской академии художеств Василий Церетели, депутат Артем Бичаев. В режиме онлайн трансляции к обсуждению присоединился известный художник, скульптор Михаил Шемякин. Среди гостей мероприятия мы заметили тележурналиста Дмитрия Киселева, увлеченно изучающего выставленные экспонаты.

Среди гостей мероприятия мы заметили тележурналиста Дмитрия Киселева, увлеченно изучающего выставленные экспонаты.

Всего на конкурс пришло 2233 заявки из России, Приднестровья, Молдавии, Италии и Узбекистана. 200 лучших работ выставили в просторных залах музейного пространства.

«Для молодежи Петр - это и настоящее и будущее, - заявил научный директор РВИО Михаил Мягков. - Для них Россия Петра - крупное, мощное государство, держава - победитель. В конкурсе участвует живопись, скульптура, смальта, декоративное искусство, стихотворения, рассказы. Молодежь привносит свое оригинальное видение, ребята своим творчеством подчеркивают, что наша история беспрерывна. У нас всегда были правители, которыми мы можем гордиться».

С особенным волнением журналисты и судьи ждали строгой оценки Михаила Шемякина. «Конкурс, - сказал он, - вещь актуальна и важная. Я внимательно посмотрел работы молодых художников. Работы интересные, есть и оригинальные. Я не могу сказать, этому пятерка, этому двойка, мне понравилось все. Поздравляю всех участников и руководителей!»

В Москве представили работы конкурса «Образ Петра Великого»

Михаил Шемякин сделал любопытное замечание молодым художникам: «Не все аспекты деятельности Петра представлены на выставке, не дан «карнавальный» образ Петра. Петр во время боев со шведами мог сидеть в палатке и писать: в каком костюме должны появиться на карнавале князья Гагарины, на каких дудочках они должны играть, на каких животных они должны приехать. Он относился к театральному явлению с чрезвычайной серьезностью».

Также скульптор рассказал о своем восприятии Петра: «Петр – очень необычная фигура, всегда меня интересовавшая. Он - первый демократ, не любивший обращение «государь». Петра не интересовало происхождение человека, важен был его профессионализм. Меньшиков торговал пирожками, а потом стал министром. Петр реформировал язык, «режиссировал его». Мы не должны забывать, что русский язык - богатейшее явление в мировой культуре. И Петр проложил этому большую дорогу».

Особенное внимание и восторженные эмоции судей привлек стенд с патриотическим стихотворением 16 - летнего, Андрея Злобина из Краснодарского края. «Письмо западным партнерам» так понравилось всем посетителям, что его невозможно не процитировать:

«Вам русский мир не расколоть на части,

Он словно сталь, един и неделим,

Он помнит всех врагов и все напасти,

И мы, потомки, память сохраним!»

А вот и строки о Петре:

«Петровских дел батальных продолженье

Глазами дронов нынче видим мы,

И снова под Полтавой ждем сраженья

И прежнего величия страны»

Всего на конкурс пришло 2233 заявки из России, Приднестровья, Молдавии, Италии и Узбекистана. 200 лучших работ выставили в просторных залах музейного пространства.

Интересных объектов на конкурсе было немало: бюст Петра из цельного куска дуба, образ императора из мозаики, камня и смальты, потолочная роспись «наследие Петра Великого», джинсовая куртка с принтом, изображающим младенца Петра, - настоящий модный мерч.

Итоги конкурса будут озвучены 15 сентября, после судейского голосования. Дополнительным стимулом для участия в соревновании стали призы. Дети с 14 до 17 лет получат ультрасовременные планшеты, а те, кто постарше - приличнее денежное вознаграждение, до 150 тысяч рублей. Дальнейшая судьба творческих работ победителей – стать частью стрит-арта Москвы и Санкт-Петербурга.