Владимира Сунгоркина похоронят 16 сентября 2022 года на московском Троекуровском кладбище Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Похороны главного редактора и генерального директора «Комсомольский правды» Владимира Сунгоркина состоятся 16 сентября 2022 года на Троекуровском кладбище Москвы.

Гражданская панихида начнется в 12-00 по московскому времени. В 13-00 состоится отпевание, а в 13-30 - выход из зала и захоронение.

Владимир Сунгоркин будет похоронен на Аллее журналистов рядом с Андреем Стениным, Михаилом Зеленским, Анатолием Лысенко и Сергеем Доренко.

Владимир Сунгоркин скоропостижно скончался 14 сентября 2022 года в Приморском крае. Причиной его смерти, по предварительным данным, стал инсульт.

Как ранее писал сайт KP.RU, все произошло в экспедиции по Приморскому краю, куда главный редактор "Комсомолки" поехал собирать материалы для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Соболезнования в связи со смертью главного редактора и генерального директора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина выразили президент России Владимир Путин, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и многие другие политики, чиновники, журналисты и общественные деятели.