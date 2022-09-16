Среди молодых мастеров не бывает проигравших

Ребята из Раменского колледжа в компетенции «Мехатроника» дадут форы любому специалисту. Фото: Иван МАКЕЕВ

Эти ежегодные и самые масштабные в стране соревнования профессионального мастерства среди учащейся молодежи были организованы Министерством просвещения, Правительством республики Мордовия, Агентством развития навыков и профессий и Агентством стратегических инициатив (АСИ). Чемпионат - часть национального проекта «Образование».

Столицей первенства в этом году выбран Саранск. Именно здесь с 9 по 11 сентября на площадке спортивного комплекса «Саранск-Арена» более 280 студентов профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и юниоров до 16 лет из разных регионов показывали, на что они способны, соревнуясь между собой в 25 компетенциях. Их работу очно оценивали порядка 200 экспертов.

А еще около 700 молодых людей присоединились к юбилейному мероприятию дистанционно и боролись за звание лучшего на площадках своих колледжей и техникумов. Соревновательный процесс фиксировали видеокамеры, и за ним с мониторов наблюдали больше тысячи экспертов. В рамках Нацфинала «Молодые профессионалы» состоялся и Евразийский чемпионат. Первенство прошло по 27 основным и 1 презентационной компетенциям. Соорганизаторами международного чемпионата стали все его 14 стран-участниц. Помимо конкурсантов и экспертов из России, в Саранск приехали молодые профессионалы из Армении, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. В очном формате они соревновались по 12 компетенциям, среди которых «Кузовной ремонт», «Хлебопечение», «Мобильная робототехника», «Технологии моды», «Электроника», «Сварочные технологии» и другие.

Представители Азербайджана, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Малайзии присоединились к первенству дистанционно, а вне зачета выступили конкурсанты из Бразилии и Ганы. В целом более 300 участников приняли участие в мероприятиях чемпионата, которые прошли на 250 площадках передовых центров компетенций стран Большого евразийского партнерства.

По правилам чемпионата все участники получают сертификат, а также скиллс-паспорт – специализированный документ, подтверждающий их высокий уровень владения теорией и практическими навыками.

Будущий потомственный учитель из Орехово-Зуева Кира Софронова на мастер-классе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Лидерские позиции завоёвываются

За три дня Нацфинала «Молодые профессионалы» мы побывали на соревновательных площадках Красногорска, Одинцова, Люберец, Раменского, Павловского Посада, Орехово-Зуева и пообщались с участниками. Несмотря на юный возраст и еще не оконченное среднее профтехобразование, они по знаниям и умениям уже превосходят иных выпускников вузов.

Например, одиннадцатиклассники Владимир Пожога и Павел Милов из люберецкого «Инженерно-технологического лицея», участвуя в компетенции «Проектирование нейроинтерфейсов», с нуля создали протез кисти руки, который способен улавливать сигналы мозга и выполнять необходимые для жизни человека с ограниченными возможностями функции. Директор МОУ «Инженерно-технологический лицей» Александр Александрович Игнатьев с улыбкой рассказывает, что папы и мамы ребят до сих пор не могут поверить, что их дети умеют придумывать и изготавливать подобные штуки.

Одиннадцатиклассники Владимир Пожога и Павел Милов из люберецкого «Инженерно-технологического лицея» когда-нибудь облегчат человечеству жизнь. Фото: Иван МАКЕЕВ

А 16-летний Даниил Шаманаев из Одинцовского техникума уверенно отвоевал у конкурентов бронзу по специальности «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений». По словам тренера-эксперта Сергея Овсянко, Даниил – талантливый самоучка. Разумеется, тренер скромничает: и он сам, и преподаватели техникума, конечно, тоже приложили немало усилий для победы своего воспитанника. Но очевидно и то, что без того интереса, который Даниил проявил к выбранному делу, без гигантского трудолюбия и усердного самообразования подобного успеха достигнуть было бы невозможно. В той или иной степени это касается всех участников чемпионата.

Даниил Шаманаев из Одинцовского техникума со своим помощником-компатриотом Дамиром Барышниковым радуются результату. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Я занимался все свободное время, включая лето, читал литературу по теме, изучал новую для себя информацию, - скромно и спокойно рассказывает Даниил о том, как готовился к финалу. В течение почти целого дня юноша работал над сложнейшей задачей, но по нему этого не скажешь.

В Раменском колледже нам особенно приглянулся квартет из двух по-хорошему амбициозных парней и двух талантливых девчонок, участвовавших в компетенции «Мехатроника». Руководитель регионального центра компетенций по направлению «Промышленная инженерная технология» эксперт Владислав Гудков не без гордости пояснил, что девочек в профессии становится все больше, и добавил, что этих четверых молодых людей хоть сейчас можно устраивать в любую крупную фирму – профессиональный уровень ребят позволяет. Хотя на данный момент ребята - студенты первого, второго, третьего и четвертого курса. Но они умеют проектировать и программировать автоматизированные линии любого производства, собирать их, запускать, проводить техническое обслуживание.

И, по словам Владислава Гудкова, могут выполнять поставленные перед ними сложные задачи очень быстро.

По мнению эксперта, чемпионаты профессионального мастерства дают большой толчок в развитии среднего профессионального образования, так как появляется конкуренция между регионами, и каждый из них хочет похвастать лучшими специалистами. Механика проста: подготавливая одного конкурсанта, преподаватели потом распространяют удачные наработки на всех студентов учебного заведения. И таким образом повышается и общий уровень подготовки кадров. В итоге выигрывают все.

Пока мы записывали интервью с ребятами и экспертами, колледж облетела новость: он вошел в топ-100 лучших образовательных организаций среднего профессионального образования Российской Федерации, реализующих программы и проекты Агентства развития навыков и профессий за 2021 год. На радостях директор Наталия Кузеева пояснила: «Это важно не только для нашего тренерского штаба, но и для студентов. Они тоже понимают, что лидерские позиции завоевываются. А кроме того, возвращается интерес к техническим специальностям».

Востребованность среднего професионального образования за последние годы выросла кратно. На отдельные образовательные программы (профессии будущего) конкурс составляет до десяти человек на место. Таким примером может стать набор 2022 года, когда три человека на 25 бюджетных мест имели средний балл аттестата «5»».

Это кому-то нужно!

О значении соревнований профессионального мастерства лучше всех говорят сами финалисты. И поступают они в соответствии со своими очень зрелыми представлениями. Может, в этом и кроется отгадка, почему именно они дошли до заключительного этапа соревнований. Вне зависимости от того, кому достался главный приз, проигравших среди них нет.

Региональный центр компетенций в области информационных технологий Красногорского колледжа, компетенция «Сетевое и системное администрирование»

Самые маленькие участники Чемпионата из Красногорска - Летуновский Матвей и Гавриков Артем – умеют трудиться по-взрослому. Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Остроушко (конкурсант-юниор):

- Я уже дважды участвовал в чемпионате. Но в этом году благодаря подготовке и хорошему настрою мы с моим напарником дошли до финала. Мы отработали задания до такой степени, что теперь все отлетает от зубов. Хотя в данном направлении можно совершенствовать и совершенствоваться, потому что постоянно появляется что-то новое. То, что мы знаем сейчас, это песчинка огромной пустыни. В сфере IT я больше семи лет. И хочу связать с ней свою жизнь. Поэтому и стараюсь. Мне нравится думать, что я могу создать нечто полезное обществу. Это приятное ощущение, когда люди пользуются тем, что придумал для них ты, когда ты понимаешь, что внес свой вклад в какое-то большое дело. Я бы хотел создать какой-нибудь революционный продукт, которым будет пользоваться большое количество людей.

Орхан Гасанов (конкурсант-юниор):

- Ощущения от чемпионата незабываемые! Мы очень многое изучили, и можно пользоваться этим и двигаться вперед. Иметь цель – очень важно. Если нет цели, непонятно, куда идти. Я мечтаю пригодиться в этой стране в сфере IT. Если победим, порадуемся. Но и поражение тоже нужно уметь правильно воспринимать.

Матвей Летуновский (конкурсант-юниор):

- На второй день соревнования случилась непредвиденная сложность. Два часа мы бились – заработало! Остальное было нетрудно. Моего напарника по команде зовут Гавриков Артем, мы сработались и сдружились. Спасибо за все Валерию Ивановичу Козакову – нашему тренеру. Не могу сказать, что мы все сделали, как надо. Могло быть и лучше. Но все равно результат неплохой.

ГБПОУ МО «Павлово-Посадский техникум», компетенция «Промышленная автоматика»

Даниил Трошин (конкурсант-юниор):

- В техникум, а потом и на чемпионат меня пригласил друг. Я пошел по его стопам. Уж очень увлекательно он все расписал. Так все и оказалось в действительности. Я доволен своим результатом. Приходилось много заниматься и в учебное время и на досуге. Отрабатывать навыки рабочей профессии. На это ушло все свободное время.

В компетенции «Промышленная автоматика» только настоящие профи! Фото: Иван МАКЕЕВ

Государственный гуманитарно-технологический университет Орехово-Зуева

Компетенция «Преподавание в младших классах»

Кира Софронова (конкурсант-юниор):

- Благодаря чемпионату я увлеклась работой с детьми. Я будущий педагог в третьем поколении. Преподаванием занимается моя мама, тетя моей мамы. Я научилась логически выстраивать занятие, работать с разными материалами, вести робототехнику, используя разные методики, вовлекать учеников в учебный процесс. Я получила огромное удовлетворение от проделанной работы. Меня наполняет радость от этого, и хочется идти дальше.

Компетенция «Дошкольное воспитание»

Варвара Татаурова (конкурсант-юниор):

- Мне в чемпионате нравится все – и подготовка (занималась ежедневно), и участие. Я приобрела навык публичных выступлений и работы с аудиторией разного возраста. Победа на чемпионате даст мне новый статус в школе. И вообще для молодежи эти соревнования – шанс попробовать себя в каком-то деле и определиться с будущей профессией.

Дарья Почукаева (конкурсант):

- Чемпионат показал мне, что я стрессоустойчива, и могу справиться с волнением и показать себя в профессиональном плане с выгодной стороны в любых обстоятельствах. И оказалось, что я терпелива с детьми. Во время подготовки к первенству самым сложным было перебороть страх неудачи и осваивать новую технику, оборудование.

ГПБОУ МО «Раменский колледж»

Компетенция «Полимеханика и автоматизация»

Мирослав Малев (конкурсант):

- Мне повезло, что я здесь, в этой специальности. Она многогранна – слесарь,наладчик, оператор, конструктор – все в одном лице. В колледже нас учат работать руками на станках – это самое интересное. В соревнованиях участвую с 9 класса. Впервые мы пошли вместе с другом. Он в регионе тогда занял первое место, я второе. И теперь я дошел до всероссийского уровня, чему рад. Очень благодарен своему наставнику Паршенкову Дмитрию Юрьевичу. Всему меня научил.

Компетенция «Мехатроника»

Александр Кудряшов (конкурсант):

- Я золотой призер чемпионата этого года. Такой результат дается только благодаря упорным тренировкам. Самое сложное– сконцентрироваться на своем деле и не замечать того, что происходит на других площадках. А их шесть, и везде все точно так же кипит, как и у вас. Остальное все просто. Мы просто пришли и сделали все, чему нас учили. Я доказал сам себе, что при желании могу сделать, что угодно. Дальше сам планирую тренировать молодых профессионалов.

Полина Чудинова (тренер):

- Я с детства с папой с машинами возилась. Сейчас студентка четвертого курса, участница Нацчемпионата прошлого года, серебряный призер. В этом сезоне я выступаю в качестве тренера. Мои подопечные заняли первое и второе место. Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» – хорошая тема. Полезная. Огромный опыт получаешь, увлекаешься профессией, можешь передать знания другим – одногруппникам и младшим коллегам. Появляется азарт стать настоящим профи и получить медаль.

МОУ «Инженерно-технологический лицей» (г.Люберцы), компетенция: «Проектирование нейроинтерфейсов»

Владимир Пожога (конкурсант):

- Мы с моим другом и напарником Миловым Павлом посчитали, что это отличный опыт и хороший трамплин в будущее. Если повезет выиграть, мы можем считать, что уже стали студентами МГТУ им. Баумана, куда мечтаем попасть на факультет биомедицинских технологий. Не жалеем ни о чем, было весело готовиться к соревнованиям. Павел – отличный программист, с ним интересно. А я базовую физику за год выучил, чтобы не отставать. Пробелы, конечно, есть, но и личный прогресс налицо. Нацчемпионат затянул нас в биоинженерию. Наверное, навсегда. Хотя если бы не инженерия, я бы музыкантом стал...Спасибо тренеру Александру Владимировичу Глазко за мотивацию и интенсивную помощь.