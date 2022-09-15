Отопительный сезон в Москве стартует 18 сентября

Батареи в жилых домах Москвы начнут включать, 18 сентября. Затем в течение ближайших дней все дома должны быть обеспечены теплом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Батареи в жилых домах Москвы начнут включать, 18 сентября. Затем в течение ближайших дней все дома должны быть обеспечены теплом.

«Это не происходит одномоментно, технологический срок составляет пять суток, - пояснил Бирюков. - Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники. Параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности».

Напомним, по правилам отопление в Москве дают, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не поднимается выше +8 градусов.

На сегодня отопление по заявкам уже включили в более чем 1,5 тысячах соцучреждений - детских садах, школах, медицинских и спортивных зданиях.