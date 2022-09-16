Что откроется в столице до 2024 года: Музей транспорта Москвы и гастрокластер на площади Трёх вокзалов

В историческом здании на Новорязанской улице, построенном в 1931 году по проекту архитектора Константина Мельникова и инженера Владимира Шухова, разместится музей транспорта Москвы. Фото: mos.ru

В ближайшие годы для москвичей и туристов появятся новые культурные площадки и прогулочные зоны. Сегодня, 16 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин проверил, как создаются некоторые из них в районе площади Трёх вокзалов. В историческом здании на Новорязанской улице, построенном в 1931 году по проекту архитектора Константина Мельникова и инженера Владимира Шухова, разместится музей транспорта Москвы. Раньше здесь находился гараж для грузовиков.

«Работы будут закончены в 2024 году», - сообщил Собянин во время осмотра будущего музейного здания.

Ожидается, что экспозицию ежегодно смогут посещать не менее 500 тысяч горожан и гостей столицы.

Раньше здесь находился гараж для грузовиков. Фото: mos.ru

А соседний бывший Рязанский трамвайный парк превратится в «Депо-2» – крупный гастрономический кластер.

«Территория, на которой мы находимся, - это бывшее трамвайное депо, которое уже много лет не использовалось по назначению и по сути дела превратилось в депрессивную территорию, - сказал Собянин. - По проекту здесь создается и «Депо. Три вокзала». Это гастрономический кластер по типу «Депо» рядом с Белорусским вокзалом на Лесной улице».

Мэр напомнил, что при создании «Депо» на Лесной было много сомнений, станет ли это место популярным. Но, как оказалось, переживания оказались напрасными. А гастрокластер «Депо. Три вокзала» обещает стать ещё интереснее для жителей и туристов.

«Депо» будет открыто здесь в ближайшие несколько месяцев, - заявил Собянин. - Рядом будет еще и небольшой бизнес-парк, посвященный гастрономическим технологиям. Так что в Москве появится через несколько месяцев буквально новая точка притяжения».

Кроме того, после благоустройства улиц Басманного и Красносельского районов в этом месте появится новый пешеходный маршрут от Лужников или «Сити» до Кремля и далее по Маросейке, Покровке и Старой Басманной в парк «Сокольники». Его длина - порядка 15 километров.

Рязанский трамвайный парк превратится в «Депо-2» – крупный гастрономический кластер. Фото: mos.ru

ЧТО СДЕЛАЮТ

1. Здание музея транспорта Москвы после реставрации вновь станет таким, как его изначально задумали авторы проекта. В здании:

- восстановят скошенные фронтоны, световой фонарь и утраченные ленточные наклонные витражи на кровле;

- разберут поздние пристройки, уродующие памятник архитектуры.

Экспозицию музея посвятят технологическим, урбанистическим и другим особенностям работы транспортной системы Москвы. Здесь можно будет увидеть 53 экспоната - автобусы, трамваи, троллейбусы, электробус, городскую спецтехнику, грузовые и легковые автомобили, гужевой и мототранспорт, а также макеты ретротехники.

Кроме постоянной экспозиции, создадут ещё и мультиформатный центр для выставок, культурных и образовательных событий. Также откроют общедоступную библиотеку технической и популярной транспортной литературы. Желающие смогут приходить сюда и для того, чтобы просто поработать в коворкинге, оснащенном Wi-Fi, провести встречу с друзьями или почитать книжку за чашкой кофе.

2. Гастрономический кластер «Депо. Три вокзала» откроется рядом с одноименной площадью в столице. Сейчас в этом комплексе из шести корпусов завершается комплексная реставрация. В них разместятся:

- фудмолл;

- бизнес-кластер;

- кинопаркинг.