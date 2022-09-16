Огласите весь список: пенсионер МВД, которого обвиняют в убийстве жены, просил отпустить его в память о былых заслугах

Суд отправил Юрия Новикова вместе с предполагаемым сообщником в СИЗО Фото: Александра БУДАЕВА

Пожизненное лишение свободы грозит пенсионеру МВД Юрию Новикову, если следствию удастся доказать, что он хладнокровно спланировал и убил свою жену.

49-летняя Татьяна Першуткина была убита выстрелом в голову вечером 5 сентября. Дело было в Новой Москве в поселении Вороново недалеко от Троицка. Ее муж, 52-летний Юрий Новиков, рассказал следователям: гуляли с собакой, привязался какой-то незнакомец, недовольный тем, что собака без поводка и намордника, Татьяна с ним начала спорить, он решил отвести собаку домой. Уходя, слышал выстрел, но все равно сперва запер овчарку, и лишь потом подошел к жене. На тот момент Татьяна была уже мертва. Убита выстрелом в голову.

Следователям история показалась неправдоподобной, Новикова задержали, допросили, отпустили.

А 15 сентября пришли к нему вновь. Но на этот раз задержали не только его, но и предполагаемого сообщника - 39-летнего Александра Кадомского.

Фото: Александра БУДАЕВА

По версии следствия, Новиков мог спланировать убийство, а осуществил его Кадомский. Взамен, по слухам, должен был получить миллион рублей, но не успел.

И Новиков, и Кадоский написали явки с повинной. 16 сентября следствие вышло в суд с ходатайством об аресте обоих.

Юрий Новиков - седой, невысокий, в зал зашел, закрывая лицо листом бумаги. Ни на один вопрос журналистов отвечать не стал.

На вопрос суда о родственниках, ответил:

- Жена, - запнулся, - дочь. Взрослая.

Новиков просил отпустить его под подписку о невыезде:

- Я никогда не скрывался от следствия, сам - бывший сотрудник, готов приходить, когда надо, - обещал он в суде.

В доказательство его благонадежности адвокат огласил десятки наград, в том числе медаль к 90-летию уголовного розыска и благодарность от Верховного главнокомандующего.

Его предполагаемый подельник Александр Кадомский просил домашний арест: мол, вину признал и досудебное соглашение заключил, дома - жена и ребенок.

Но так как орудие преступления до сих пор не найдено, а следствие продолжает по крупицам собирать доказательства по этому делу, то суд по ходатайству следствия арестовал обоих на 2 месяца - до 14 ноября.