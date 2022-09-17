Берегите лапки: каким породам собак доктор "прописал" обувку и одежку по сезону в Москве

Берегите лапки! Фото: EAST NEWS

Лежать под одеялком, никуда не вылезая, этой осенью хочется не только москвичам в чьих домах батареи еще не потеплели, но и их питомцам. Особенно в мире животных страдают обладатели креативных супер-коротких стрижек и те, кого природа обделила шерстью вовсе. Многие хозяева проблему решают при помощи специальной одежды для братьев наших меньших. А как иначе заставить, скажем, кота-сфинкса вылезти из-под одеяла?

Некоторые идут еще дальше и заказывают для своих питомцев тапочки и другую креативную обувку (подробнее об этом читайте здесь)

А нужно ли вот это все на самом деле? Теплые комбинезончики и ботиночки в среднем стоят от 1000 рублей. Для друга, конечно, никаких денег не жалко, но надо ли оно ему?

- Лысым кошкам или животным после стрижек действительно нужна одежда, особенно в тот период, когда в квартирах холодно, а отопления еще нет. Мерзнут не только кошки, но и собаки: голые китайские и мексиканские, например, - объясняет главврач клиники "Идеал", терапевт Екатерина Дергунова. - А уж если на улице дождь и холод, то той-терьеров и похожие породы точно лучше одеть.

Вот только умильные комбинезончики, толстовки и жилетки "показаны" именно тем животным, у которого своей шерсти нет, либо она очень короткая. В остальных случаях - это прихоть хозяев, а не необходимость:

- Тот же шпиц - северная собака, и одежка спасает его если только от грязи, - говорит Екатерина Дергунова. - То же касается хаски, овчарок и лабрадоров. Если они живут в квартире, а не в будке, то, выходя на улицу, будут мерзнуть. Но и в этом случае одежда им ни к чему, просто не нужно их оставлять на морозе надолго. А при температуре в минус 20 и ниже в принципе с любым животным не рекомендуется гулять по-долгу: у них мерзнут животики и подушечки лап.

Екатерина Дергунова Фото: Личный архив

Кстати о лапах. В магазинах с товарами для животных предлагают разнообразные носочки (от 500 рублей), сапожки (от 700 рублей) и ботиночки (от 1000 рублей). Что выбрать?

- Дополнительного тепла лапам собак и кошек обувь не дает и выполняет исключительно защитную функцию. А миниатюрным породам вообще в ней не комфортно, - говорит ветврач. - Чтобы защитить подушечки лап от реагентов, которыми щедро посыпают дороги и тротуары в Москве, для крупных пород можно купить обувь, а можно обойтись защитными восками и спреями - результат будет тот же.

НА ЗАМЕТКУ

Как выбрать одежду с обувь для животного?

На дождевиках должны быть мягкие подкладки в районе шеи и лапок - чтобы ничего не натирало. Свитера и попонки нужно брать из натуральных тканей - хлопка, например. Синтетика может электризоваться.

Обувь также должна быть из качественных материалов, легкая и без швов и декоративных элементов, которые могут натирать. У собачьих лап тоже есть размеры: чтобы узнать "свой", поставьте питомца на лист бумаги и обведите контур лапы, потом измерьте длину и ширину.

Приучать к обуви нужно постепенно и уже взрослого питомца, когда лапки сформировались окончательно: примеряйте обновку дома, увеличивайте день ото дня время, которое собака проводит в обуви, пока не сравняете его с тем временем, что тратите на прогулку. Не забывайте поощрять друга вкусняшками.