«Не нравится – не смотрите!»: мать юного живодера из Москвы могла знать, чем занимается ее сын

Живодеру-блогеру оказалось всего 12 лет. Фото: Telegram

ВЫВЕЛИ НА ЧИСТУЮ ВОДУ

Целую спецоперацию провели 16 сентября пользователи соцсетей. А все для того, чтобы наказать живодера из Москвы. Парень в женском белье и шубе поверх него записывал на видео, как издевается над животными: распыляет коту в морду содержимое перцового баллончика, протыкает его ножом, насилует фаллоимитатором…

Сейчас этот телеграм-канал заблокирован, но его содержимое уже широко перепостили в интернете. Цель одна – найти и изобличить живодера.

Удалось выйти на него обычному курьеру Даниэлю. Он узнал на некоторых роликах местность – ТЭЦ-20, потом вспомнил и дом на ул.Шверника с примечательно плиткой, которая мелькала в роликах.

Пришел туда, поговорил с соседями, а те с легкостью опознали странноватого паренька, который живет в их подъезде. Да, на роликах он замазывал себе лицо черной краской, временами изменял голос. Но это не помешало его опознанию.

СПАСЕНИЕ КОТИКОВ

К вечеру рядом с домом, где предположительно жил автор жестоких роликов, собралась целая толпа.

- Я следила в соцсетях за происходящим, и в какой-то момент поняла, что все эти люди собрались, чтобы «поговорить» с живодером. Но никто не подумал о животных, мы не знали, сколько у него котов, живы ли они. Но вдруг был шанс их спасти? Поэтому я поехала туда, - рассказала корреспонденту KP.RU Виктория.

По ее словам, парень отказывался как открывать кому-либо дверь (оно и не удивительно), так и «выдать» животных. Даже после приезда полицейских.

- Оказалось, с ним там была мать, она открыла дверь только когда полицейские пригрозили, что сейчас вскроют ее при помощи МЧС, - говорит Виктория. – К тому моменту соседи и знакомые этого мальчика рассказали нам, что показывали его маме ролики, которые он выкладывал в телеграме. И знаете, что она сказала? «Не нравится – не смотрите»!

Внутрь «нехорошей» квартиры зашел сначала только один участковый. Он смог посадить в переноски, которые привезли неравнодушные горожане, двух котов. Предположительно, больше животных в доме не было. Обе переноски забрала Виктория.

- Одно из животных в сильнейшем стрессе, никого к себе не подпускает, даже ветеринар не смог его сразу осмотреть, поэтому мы не знаем, какого пола этот зверь, видно лишь, что это «британец». Мы будем работать с ним при помощи зоопсихолога. Второй котик – тот, что стал жертвой сексуального насилия – на удивление ласковый, спокойный, но очень сильно боится мужчин. Мы сделали УЗИ, сдали анализы, ждем заключения врачей. Каких-либо сложных травм первые осмотры не показали, - сообщила Виктория.

КТО ТАКОЙ ЖИВОДЕР ИЗ МОСКВЫ

Что известно о самом авторе жестоких роликов? Его имя мы называть не имеем права, потому что ему всего 12 лет. Условно назовем его Димой. Предположительно Дима учится в коррекционной школе и является «обладателем» диагнозов по психиатрии. Как сообщают очевидцы, которые на данный момент дежурят возле его дома на ул.Шверника, 17 сентября за мальчиком приехали врачи – вероятно, сотрудники психдиспансера, однако пока что госпитализировать его не удалось.

Как же так получилось, что он дома?

16 сентября, когда мама Димы открыла дверь полиции, внутрь все же удалось зайти следственно-оперативной группе. Данный факт подтвердили источники KP.RU. Они провели осмотр и забрали паренька с мамой в отдел полиции. Однако оставить его под арестом нельзя – ему нет даже 14 лет. Возбудить в отношении него уголовное дело сотрудники МВД также не могут: несовершеннолетние – это «профиль» Следственного комитета. Получить какие-либо комментарии от столичных следователей на момент публикации не удалось. Сообщений о возбуждении уголовного дела также пока нет.

Вероятнее всего, после допроса мальчика с мамой отпустили домой, чтобы впоследствии выяснить, вменяем ли он в принципе. От этого будет зависеть дальнейший ход проверки.

За работой следствия обещал «приглядывать» депутат Госдумы Владимир Бурматов, которого ситуация с жестокими роликами сильно задела. Новости из жизни спасенных котов Виктория выкладывает в телеграм-канале «2 кота и много шерсти». Мы также продолжаем следить за развитием событий.