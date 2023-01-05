Такие морозы бывают раз в 12 лет. Москва готовится к арктической стуже

На Москву надвигается арктическая стужа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Арктический холод начал прорываться в столицу с 5 января, на термометрах уже -6 градусов, но синоптики говорят, что это далеко не предел. Стоит готовиться к морозам, которые бывают только раз в 12 лет.

- Включаем оранжевый уровень погодной опасности на суровые рождественские морозы, которые случаются в среднем по климату не чаще одного раза в 12 лет, - заявил Евгений Тишковец, главный специалист метеобюро «Фобос».

Кипяток на мороз

Столбики термометров поползут вниз. Это стартует один из самых затяжных в век глобального потепления периодов рождественских морозов. Уже в пятницу, 6 января, за окном будет арктическая стужа.

- В предстоящую ночь ожидается резкое понижение температуры воздуха до −20…−25 градусов, в дневные часы будет ярко светить солнце, но воздух не прогреется выше −17…−22 градусов, - рассказали в метеобюро «Фобос».

Рождественская ночь станет самой холодной – морозы окрепнут до -30 градусов. Днем температура будет немного приятнее – от −16 до −21 градуса, хотя по ощущениям будет также холодно.

Синоптики напоминают: чтобы избежать переохлаждения, лучше выбрать самую теплую одежду – шубы, шерстяные носки - и стараться не находиться долго на улице. А в утренние часы можно вспомнить о «дубак челлендже» - расплескать на суровом морозе кипяток. На видео разливание кипятка представляется, как видеоэффект. На самом деле, это оптическое зрелище - обусловлено эффектом Мпембы, то есть мгновенным замерзанием горячей воды на морозе. Объяснений этому процессу множество, если говорить просто, то кипяток замерзает быстрее, чем холодная вода. А вот успеет ли эту красоту снять смартфон и не разрядиться – это уже второе испытание.

Повышать градус

Столичные спасатели о грядущих морозах волнуются не меньше. В МЧС предупреждают о риске роста пожаров и гибели в них людей.

- Причинами становятся нарушения правил безопасной эксплуатации печей и электрооборудования, - рассказали в ГУ МЧС по Москве.

Городские службы уже приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления.

- Сейчас она составляет 107-110 градусов в магистральных сетях, а к вечеру 5 января достигнет 130 градусов, - сообщили в Городском хозяйстве Москвы.

Рабочая неделя начнется с относительного снижения температуры воздуха – ночью будет до −13… −18 градусов, днем до −8… −13 градусов. К привычным температурам для января погода вернется только в следующие выходные.

Кстати

Ждать рекорды?

Эти рождественские морозы не станут рекордными. Если в ночь на 7 января температура опустится до -30 градусов, то это будут всего лишь сильные морозы.

- морозы -34,8 градусов зафиксированы в 1891 году,

- морозы – 31,5 градусов – 1987 год,

- морозы – 29,9 градусов – 2017 год.