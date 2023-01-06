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Общество6 января 2023 9:55

Ушла в полет на гладкий лед: как работает каток на Северном речном вокзале

Корреспондент kp.ru опробовала лед, узнала цены и условия аренды коньков на новом бесплатном катке возле Северного речного вокзала
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Каток на Северном речном вокзале открылся на свой первый сезон.

Каток на Северном речном вокзале открылся на свой первый сезон.

Фото: Александра БУДАЕВА

Каток на Северном речном вокзале в этом году открыли впервые. 570 кв метров чистого удовольствия, причем совершенно бесплатно - пропустить такое нельзя! Как оказалось, рассуждаю так не только я, но и сотни москвичей - почти все сеансы вплоть до пятницы, 13-го января забиты. Попасть на каток можно только по предварительной регистрации, причем детей регистрацию нужно оформлять тоже. 7 января каток не работает по техническим причинам, на остальные даты на ближайшие дни окошки остались в основном на утренние 10-ти и 12-часовые сеансы.

Что ж, начать утро на спорте - не так уж плохо. И вполне себе комфортно, даже на морозе: на месте организован вход через теплую раздевалку. Слева - прокат коньков (300 рублей за пару, 2000 в залог, в наличии размеры от 26 до 40-х женских и 47-х мужских), справа - лавочки и ящики для хранения вещей (бесплатные, но их всего три десятка, так что на всех не хватит). Туалеты – на Речном вокзале и близлежащем кафе. Еда и напитки (в том числе, чай и согревающий безалкогольный глинтвейн) – на улице перед катком.

Вход на каток.

Вход на каток.

Фото: Александра БУДАЕВА

Сам лед небольшой, но по качеству очень неплохой. Разогнавшись, я сразу с непривычки ушла в полет к дальнему бортику. Ноги почему-то сами собой не вспомнили, что к чему. Но лед я оценила, да, действительно гладкий. И скользкий.

- Лучше только в парке Горького, - обсуждают между собой три подружки у бортика рядом со мной. - Зато здесь народу меньше, это плюс.

Фото: Александра БУДАЕВА

Впрочем, это только на первом сеансе малолюдно. К следующему, 12-часовому сеансу народу было уже раза в два больше. Максимальная вместимость катка, по словам сотрудников, 130 человек. Больше пустили только в день открытия - 22 декабря, когда Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова давала тут мастер-класс.

Дожди и потепление пережили в достойно. Персонал объясняет: специальное оборудование охлаждает лед снизу, каждое утро его обновляют специальной машиной. В морозы по возможности – еще и между сеансами.

Пластиковые помощники для начинающих конькобежцев.

Пластиковые помощники для начинающих конькобежцев.

Фото: Александра БУДАЕВА

Большой плюс катка – это то, что здесь все новое. Коньки, оборудование, даже стойки для катания в виде пингвинчиков, с которыми по льду рассекают малыши. Минус – небольшая площадь. Вечером при полной загрузке на льду уже не поделать пируэтов, не потанцевать с любимым под неторопливые мелодии, не поиграть с друзьями в догонялки. Зато лед ярко освещен, громко играет музыка и всем вокруг весело. Так что общая праздничная атмосфера с лихвой окупает небольшие неудобства.

Корреспондент "Комсомолки" Александра Будаева на льду.

Корреспондент "Комсомолки" Александра Будаева на льду.

КОНКРЕТНО (цены в рублях)

Прокат коньков – 300 за пару, залог 2000, можно безналом

Стойка для катания – 300 за штуку

Заточка коньков – 300 за пару

Хот-дог – 250

Чай – 100

Глинтвейн безалкогольный – 200

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