Ушла в полет на гладкий лед: как работает каток на Северном речном вокзале

Каток на Северном речном вокзале открылся на свой первый сезон. Фото: Александра БУДАЕВА

Каток на Северном речном вокзале в этом году открыли впервые. 570 кв метров чистого удовольствия, причем совершенно бесплатно - пропустить такое нельзя! Как оказалось, рассуждаю так не только я, но и сотни москвичей - почти все сеансы вплоть до пятницы, 13-го января забиты. Попасть на каток можно только по предварительной регистрации, причем детей регистрацию нужно оформлять тоже. 7 января каток не работает по техническим причинам, на остальные даты на ближайшие дни окошки остались в основном на утренние 10-ти и 12-часовые сеансы.

Что ж, начать утро на спорте - не так уж плохо. И вполне себе комфортно, даже на морозе: на месте организован вход через теплую раздевалку. Слева - прокат коньков (300 рублей за пару, 2000 в залог, в наличии размеры от 26 до 40-х женских и 47-х мужских), справа - лавочки и ящики для хранения вещей (бесплатные, но их всего три десятка, так что на всех не хватит). Туалеты – на Речном вокзале и близлежащем кафе. Еда и напитки (в том числе, чай и согревающий безалкогольный глинтвейн) – на улице перед катком.

Вход на каток. Фото: Александра БУДАЕВА

Сам лед небольшой, но по качеству очень неплохой. Разогнавшись, я сразу с непривычки ушла в полет к дальнему бортику. Ноги почему-то сами собой не вспомнили, что к чему. Но лед я оценила, да, действительно гладкий. И скользкий.

- Лучше только в парке Горького, - обсуждают между собой три подружки у бортика рядом со мной. - Зато здесь народу меньше, это плюс.

Фото: Александра БУДАЕВА

Впрочем, это только на первом сеансе малолюдно. К следующему, 12-часовому сеансу народу было уже раза в два больше. Максимальная вместимость катка, по словам сотрудников, 130 человек. Больше пустили только в день открытия - 22 декабря, когда Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова давала тут мастер-класс.

Дожди и потепление пережили в достойно. Персонал объясняет: специальное оборудование охлаждает лед снизу, каждое утро его обновляют специальной машиной. В морозы по возможности – еще и между сеансами.

Пластиковые помощники для начинающих конькобежцев. Фото: Александра БУДАЕВА

Большой плюс катка – это то, что здесь все новое. Коньки, оборудование, даже стойки для катания в виде пингвинчиков, с которыми по льду рассекают малыши. Минус – небольшая площадь. Вечером при полной загрузке на льду уже не поделать пируэтов, не потанцевать с любимым под неторопливые мелодии, не поиграть с друзьями в догонялки. Зато лед ярко освещен, громко играет музыка и всем вокруг весело. Так что общая праздничная атмосфера с лихвой окупает небольшие неудобства.

Корреспондент "Комсомолки" Александра Будаева на льду.

КОНКРЕТНО (цены в рублях)

Прокат коньков – 300 за пару, залог 2000, можно безналом

Стойка для катания – 300 за штуку

Заточка коньков – 300 за пару

Хот-дог – 250

Чай – 100

Глинтвейн безалкогольный – 200