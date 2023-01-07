Что построят в столице в 2023 году: Большое кольцо метро, Московский скоростной диаметр и Национальный космический центр

На территории транспортно-пересадочного узла "Некрасовка" идет большая стройка. Фото: Иван МАКЕЕВ

ПОДЗЕМКА

ПЛЮС 14 СТАНЦИЙ

«2023-й станет годом больших перемен в транспортной системе, которые напрямую затронут миллионы людей, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Конечно, главным событием года будет завершение гигантской, самой большой стройки за всю историю мирового метростроения - Большой кольцевой линии».

Полный запуск БКЛ ожидается в первом квартале наступившего года. Для оставшихся девяти станций уже провели технические пуски. Это северо-восточный участок БКЛ, на котором разместились «Марьина роща», «Рижская» и «Сокольники». Плюс реконструированный отрезок Каховской линии с «Каширской» и «Варшавской», а также восточный участок со станциями «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар». Длина БКЛ - более 70 километров. На ней будет работать 31 станция. При этом откроются пересадки на 20 станций 11 радиальных линий метро.

Большая кольцевая линия, станция "Сокольники". Фото: stroi.mos.ru

До конца года планируется также открытие трех новых станций Люблинско-Дмитровской линии - «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Продление ветки разгрузит конечные станции Серпуховско-Тимирязевской и частично Калужско-Рижской линий метро, а также Дмитровское шоссе и соседние улицы.

Люблинско-Дмитровская линия, станция "Яхромская". Фото: stroi.mos.ru

К осени 2023-го на Солнцевской линии метро появятся еще две остановки - «Пыхтино» и «Внуково». При этом Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией подземки. А около «Пыхтино» перекинут 460-метровый метромост через реку Ликова. Это будет двенадцатый метромост Москвы. По длине он будет вторым после Лужнецкого метромоста через Москву-реку.

Солнцевская линия, станция "Внуково". Фото: stroi.mos.ru

МЦД

ОТ ЗЕЛЕНОГРАДА ДО РАМЕНСКОГО - С ВЕТЕРКОМ

Третий и четвёртый Московские центральные диаметры (МЦД) повезут пассажиров в четвертом квартале 2023 года. В августе на маршруте МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» длиной 85 километров откроют 41 станцию. Поезда здесь будут ходить между Зеленоградом и Раменским.

МЦД-3. Фото: stroi.mos.ru

В сентябре на МЦД-4 «Киевско-Горьковский» длиной 86 километров появится 39 станций. Линия свяжет Апрелевку Киевского направления и Железнодорожный Горьковского направления МЖД. При этом соединятся семь центральных железнодорожных вокзалов столицы - Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.

МЦД-4. Фото: stroi.mos.ru

ДОРОГИ

БЕЗ СВЕТОФОРОВ ЧЕРЕЗ ВЕСЬ ГОРОД

Московский скоростной диаметр (МСД) достроят до конца этого года. Напомним, с сентября 2022-го водители уже катаются по основному участку трассы от Ярославского до Дмитровского шоссе. Теперь маршрут продвигается на юг города. Здесь запустят Южную рокаду и южный участок МСД - Юго-Восточную хорду. Будущий диаметр длиной 68 километров соединит главные вылетные магистрали столицы - Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское, Каширское и Варшавское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты. Водители смогут проехать весь город, минуя центр, без светофоров за 40 минут.

МСД. Фото: stroi.mos.ru

Ещё один крупный дорожный проект также завершат в этом году. Северный дублёр Кутузовского проспекта станет первой платной автомагистралью в черте города и соединит «Москва-сити» с МКАДом и Северным обходом Одинцово. Длина новой бессветофорной трассы - 11 километров. На ней построят 12 путепроводов и эстакад, три пешеходных перехода, тоннель и мост через Москву-реку.

Северный дублёр Кутузовского. Фото: stroi.mos.ru

ВОДНЫЕ МАРШРУТЫ

ВЕЗИ МЕНЯ, «СИНИЧКА»

Столица готовится к старту регулярных водных маршрутов с электрическими судами. К началу навигации-2023 на Москве-реке построят более двадцати причалов с электрозаправкой. Первая пассажирская линия - «Парк «Фили» - Киевский», за ней запустят и вторую - «Автозаводский мост - Печатники». Каждое судно длиной 22 метра будет рассчитано на поездку до 50 человек, в том числе инвалидов. В салоне - все удобства: от USB-зарядок и Wi-Fi до столиков для работы за ноутбуком и мест для самокатов и велосипедов. Проезд можно будет оплатить картой «Тройка», банковской картой или с помощью биометрической системы.

Имена первым речным «автобусам» дали по названиям малых рек столицы. «Синичка» - приток Яузы и «Филька» - малая река на западе города.

Постепенно на речных маршрутах запустят 21 электросудно ледового класса, которые смогут возить пассажиров круглый год.

Речные трамвайчики. Фото: stroi.mos.ru

ПОРТ

ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ

Летом этого года после реконструкции вновь примет пассажиров Южный речной вокзал. Здание в виде гигантского «корабля» со шпилем-мачтой и часами в стиле советского модернизма полностью обновят. Фактически его построят заново. На нижнем этаже разместят кассы, торговлю, кафе, офисы круизных туроператоров, зону ожидания. На втором - многофункциональные залы для концертов, презентаций и конференций. Рядом откроют филиал Музея транспорта Москвы. На крыше вокзала устроят смотровую площадку с шезлонгами и садом. Фасад украсят копиями пяти исторических скульптур-аллегорий, символизирующих пять морей, с которыми связана Москва.

Южный вокзал. Фото: stroi.mos.ru

ТЕХНОЛОГИИ

ВЫШЕ ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ

На западе Москвы на площадках завода имени Хруничева вырастет Национальный космический центр (НКЦ). Его строят по поручению президента России Владимира Путина.

«Крупнейший кластер космической отрасли в мире займёт площадь 250 - 270 тысяч квадратных метров, - сказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Здесь будут работать около 20 тысяч человек».

Фишкой станет центральное здание НКЦ - треугольная башня из стекла и алюминия, напоминающая ракету на стартовой площадке. Высота небоскрёба - 248 метров. Рядом с ним разместятся общественные пространства, выставки под открытым небом, фонтаны. Вход сюда будет свободным.

Космический центр. Фото: stroi.mos.ru

СПОРТ

ВСЕ НА ТРЕНИРОВКУ

На юго-востоке столицы в Некрасовке рядом с открывшимся в прошлом году парком появится спорткомплекс с 12 функциональными зонами. Это будет самая крупная в районе тренировочная база для любителей и профессионалов. Площадь здания - более 21 тысячи квадратных метров! Два бассейна, ледовая арена, тренажерный и универсальный залы, скалодром, скейт-парк, воркаут, шахматный клуб и еще много всего для спортсменов любого уровня подготовки.