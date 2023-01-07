«Крыса размером с собаку»: Москвичи сняли на видео странное животное, пришедшее во двор многоэтажки

Загадочный зверек оказался ондатрой - водоплавающим грызуном.

В соцсетях московского района Северный (он находится за МКАД на Дмитровском шоссе, относится к СВАО) легкая паника. Один из местных жителей выложил в общий чат видео со странным животным. Зверек с длиной туловища около 40 сантиметров (не считая хвоста) деловито проходит вдоль забора детского сада во дворе жилых многоэтажек на Дмитровском шоссе. Автор видео сообщает, что съемка была сделана не сейчас, в морозы, а несколько дней назад, когда случилась оттепель и снег немного подтекал. При этом - по словам мужчины - животное на людей особо не реагировало, будто ручное.

«Это крыса!» - уверенно заключил один из комментаторов.

«Размером с маленькую собаку?!» - удивилась местная жительница.

«Ну да. Гигантская крыса…»

Впрочем, специалисты опознали на видео совсем другое животное. Загадочный зверек оказался ондатрой - водоплавающим грызуном. Многоэтажки Северного стоят на берегу реки Мерянка, разлив которой издавна называли Долгими прудами, в честь которых когда-то и получил свое название находящийся по соседству подмосковный город Долгопрудный. Ондатры, кстати, - изначально коренные обитатели Северной Америки. Но в начале 19 века их начали завозить в Европу (из шкурок шили шапки) и «новички» очень быстро расселились по всему континенту - вплоть до Дальнего Востока и Камчатки.

Второе название ондатры - мускусная крыса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Но вообще такое поведение - выход в жилую застройку - для ондатр, прямо скажем, нехарактерное поведение, - объяснил сайту KP.RU ведущий зоолог Московского зоопарка Филипп Тумасьян. - Это ведь околоводные животные. Живут они в норах по берегам и далеко от них не уходят. Меняют место только в сезон расселения молодняка. Но это происходит не зимой.

К слову, по словам местных жителей, ондатру сняли примерно в 200 метрах от берега Мерянки. При этом, чтобы попасть во двор жилого дома, зверек должен был пересечь автодорогу.

- Могу лишь предположить, что какой-то фактор ондатру потревожил, - продолжает специалист. - На зиму в спячку эти животные не впадают, продолжают питаться корневищами тростника. (Иногда – моллюсками и мальками рыб, - Авт.). Возможно, возникли проблемы с кормовой базой. Возможно, нору в оттепель подтопило. Или собаки потревожили. Но мы сейчас гадаем на кофейной гуще. Повторюсь, в середине зимы такое поведение ондатры - странно.

В прошлом году специалисты фиксировали ондатр во многих водоемах столицы - в природном заказнике «Долина реки Сетунь», природно-историческом парке «Останкино», в также парках «Покровское-Стрешнево», «Москворецкий», лесопарке «Кусково», а также в парке «Свиблово» на Яузе.

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Тискать диких животных не стоит - могут укусить

При этом специалисты отмечают, что увидев дикое животное, НЕ НУЖНО пытаться сблизиться с ним, делать на его фоне селфи и уж тем более брать на руки.

- Испуганный зверек может нанести вред человеку, - объясняет Филипп Тумасьян. - Если ваши действия животное воспринимает как угрозу, оно может начать обороняться. Так что лучше соблюдать дистанцию. Даже если вы считаете, что животное нездорово или находится в опасности, не пытайтесь спасать его сами, оставьте это специалистам - свяжитесь с Департаментом природопользования Москвы. (Позвонив по единому номеру +7 (495) 777-77-77, - Авт.).