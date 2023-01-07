Замерзшая Останкинская башня и -35: Москвичи шокированы снимками города, на который обрушился мороз

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Москву и Подмосковье обрушились аномальные морозы. Вроде всего несколько дней назад стояли легкие плюсовые температуры, а теперь подмораживает до -25. При этом синоптики обещают, что столбики термометров опустятся еще на несколько градусов ниже. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда 7 и 8 января в некоторых районах Московской области похолодает до -35!

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня утром москвичи шокированы свежими фотографиями города в соцсетях. Больше всего эмоций вызвали снимки Останкинской телебашни. Ее верхняя часть, где находится знаменитый ресторан и смотровая площадка, затянут толстенным слоем инея. Как будто в фотошопе нарисовали - в стиле фильма «Послезавтра» про глобальное похолодание. Правда, у некоторых возникают ассоциации с другим кино.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Где-то рядом белые ходоки»? - спрашивает москвичка Виолетта Комиссарова, намекая на сериал «Игра престолов». (Там была высоченная ледяная стена, которая отделяла людей от настоящей зимы…)

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец поспешил информацию о заиндевелой телебашне опровергнуть. Оказалось, что по соцсетям пошли гулять снимки из января 2021 года. А сейчас на Останкинском шпиле только легкий иней.

Слухи об обморожении Останкинской башни не подтвердились. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, даже если бы фото были свежими - специалисты объяснили, что никакой мистики в замерзшей снаружи Останкинской телебашни нет. Температура воздуха, которую публикуют в прогнозах погоды - та, что будет у земли. Обычно, чем выше, тем воздух холоднее.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Грубо говоря, через каждые сто метров температура понижается примерно еще на один градус, - объяснил KP.RU ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. - Но в условиях антициклональной погоды, которая стоит сейчас в столичном регионе, может происходить так называемая температурная инверсия. При ней температура воздуха на высоте может быть наоборот выше, чем у земли. Сейчас именно инверсия - этим утром у земли было до -24 градусов, а на высоте 400-500 метров (Останкинская телебашня - 540 м, - Авт.) - около -20. Что касается инея, то его образование как раз зависит не только от температуры и ее перепадов, но и от влажности. Например, примерно так же, сильно заиндевевшими, в эти дни выглядят деревья в некоторых районах Подмосковья.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

К слову, корреспондент KP.RU 6 января побывал в подмосковной Дубне, снимал деревья на берегу Волги. И отмечает, что на ветках буквально вырос иней из крупных кристалликов льда - высотой до полутора сантиметров. Выглядит очень эффектно! Как в настоящей рождественской сказке.

Морозное утро в Подмосковье. Фото: Александр РОГОЗА

Тем временем москвичи продолжают делиться в соцсетях фотографиями заснеженных парков. Многие радуются, что на Рождество хоть и подморозило, зато стоит ясная погода с солнцем. Правда, в такую погоду многие владельцы мелких и средних пород собак предпочитают своих питомцев на прогулку не выводить - чтобы не отморозили лапки.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По прогнозам Центра погоды «Фобос», в ближайшие дни в Москве на несколько градусов «потеплеет». 8 и 9 января (воскресенье и понедельник) днем будет не холоднее -19 градусов, 10-го (вторник) - уже 16 градусов ниже нуля, 11-го (среда) - «всего» 11 градусов со знаком минус. И без осадков.