Подробности убийства известной ведущей в Москве: Любовник-мажор повторил сцену гибели своей беременной сестры

Радиоведущая Анна Азовская была убита в Москве 3 января. Фото: vk.com/rrvologda

Стали известны новые детали убийства известной радиоведущей на северо-западе Москвы. Напомним, 3 января жители многоэтажки на улице Полины Осипенко (район Хорошево-Мневники) услышали за стенкой дикие женские крики и вызвали полицию. Приехавшие патрульные звонили в дверь, но никто не открывал. Поэтому замок пришлось взломать. Внутри полицейские обнаружили тело молодой женщины, которая скончалась от множества ударов ножом в область шеи и груди. На кухне сидел мужчина с перепачканными кровью руками. «В не очень вменяемом состоянии», - как сообщил KP.RU состоянии.

Убитая, как выяснилось, - известная в Вологде радиоведущая (и по совместительству учредитель местного филиала «Русского радио») Анна Азовская. Обнаруженный у ее тела мужчина - вологодский предприниматель Владимир Маклаков.

А ведь так хорошо начиналось… За день до Нового года счастливая парочка приехала в столицу из Вологды в романтическое путешествие - чтобы красиво отметить праздники и обговорить совместные планы на будущее…

Анна скончалась от множества ударов ножом в область шеи и груди. Фото: vk.com/rrvologda

СКРЫВАЛА РОМАН С БИЗНЕСМЕНОМ

Известно, что Анна и Владимир были вместе около полутора лет - познакомились еще летом 2021-го. Эффектная брюнетка, которую знала вся Вологда, и симпатичный бизнесмен. Правда, своего молодого человека Анна Азовская скрывала даже от коллег по работе.

- Скажем так: она о своей личной жизни не распространялась, - рассказала KP.RU Ольга Никанова, знакомая с Азовской по работе. - Одно могу сказать: Аня - один из самых светлых и добрых людей, которых я знала.

Маклаков в открытых источниках указан как гендиректор «Кичгородецкой лесной компании», которая торгует стройматериалами.

Молодые люди (ей 34 года, ему 33) заехали в арендованную через интернет квартиру на северо-западе Москвы. Несколько дней гуляли по центру, заходя отобедать и согреться глинтвейном (и другими напитками) в разные статусные заведения. А потом произошло непоправимое.

- Со слов обвиняемого 3 января, находясь в арендованной квартире, они поссорились, - рассказали в Прокуратуре Москвы. - И он несколько раз ударил женщину кухонным ножом, который был в квартире.

Раненая женщина успела спрятаться в ванной, закрыв дверь. Однако Маклаков сумел вскрыть замок и снова напал на истекающую кровью любовницу, продолжая бить ее ножом. Позже судмедэксперты насчитали на теле жертвы не менее 30 ножевых ранений.

Вологодский предприниматель Владимир Маклаков. Фото: социальные сети

КИЧГРОДЕЦКИЙ КЛАН

Самое ужасное, что убивая возлюбленную, Владимир Маклаков - вольно или невольно - повторил сюжет убийства своей двоюродной сестры. Осенью 2020 года эта история потрясла всю Вологодскую область.

33-летний Маклаков - отпрыск большого клана предпринимателей из Кичменгского Городка, райцентра на востоке Вологодской области.

- Да, Володя числится гендиректором компании, но у нас все знают, что реальный владелец бизнеса - его отец Александр Юрьевич, - рассказал KP.RU знакомый семьи. - Свой бизнес, связанный с лесозаготовками, есть и у других родственников. Пожалуй, это одна из самых богатых семей района. А Маклакова младшего можно назвать мажором - он больше гулять любит. Деньги имеются. Есть пара квартир. Внедорожник.

В сентябре 2020 года в «городке» трагически погибла Марина Маклакова, двоюродная сестра Владимира, и ее 6-летняя дочка.

- Марина очень хорошая была. Но с мужиками ей не везло, - продолжает тот же друг семьи. - В свое время она переезжала в Москву, пыталась там зацепиться. Возник у нее роман с мужчиной, который был по национальности корейцем. Забеременела. Поехала к родным, а Маклаковы этого товарища почему-то отказались принимать. В общем, Марина осталась в Кичменгском Городке. Родила. Одна растила девочку - Николь очень красивая была, умница такая…

Маклакова младшего называют мажором. Фото: социальные сети

«Я ДУМАЛ, ЧТО ОНА МЕНЯ ТОЖЕ ЛЮБИТ»

В 2019-м женщине начал оказывать знаки внимания местный пожарный Константин Капустин. На первый взгляд - вроде работящий. Своими руками собрал во дворе для маленькой Николь целый детский городок. Ну и еще всякое по дому подлатал. Стали жить вместе. Летом 2020-го Марина сообщила молодому человеку, что беременна от него. Поэтому начали спешно готовиться к свадьбе.

- Сыграли красиво, широко. Капустин Николь удочерил. А через две недели все пошло кувырком.

Как потом рассказывал сам Капустин, в тот день он сильно напился с другом. Хотя знал ведь с утра, что вечером их ждали на дне рождения у тещи. Марина писала ему сообщения и даже приезжала на машине. Капустин развел руками: ну как я в таком состоянии покажусь? И снова сел выпивать.

- Утверждал, что когда вернулся домой, у них с Мариной даже ссоры никакой не было. Пьяный был. Помнит только, что жена сидела в кресле и смотрела телевизор. А потом у него в руках оказался кухонный нож и он нанес ей удар в шею.

Капустин добил Марину, а затем решил избавиться и от маленького свидетеля - приемной дочери. Девочку он тоже убил ножом. Дом, в котором лежали два тела, облил бензином и поджег. Потом еще несколько дней прятался от полиции по окрестностям. Получил пожизненное.

В сентябре 2020 года в «городке» трагически погибла Марина Маклакова, двоюродная сестра Владимира, и ее 6-летняя дочка. Фото: социальные сети

Задержанный в залитой кровью московской квартире Владимир Маклаков свою вину сразу же признал.

- На допросе мужчина сообщил: «Да, я накануне сильно выпил», - рассказывает источник в правоохранительных органах. - «К Ане у меня были очень сильные, серьезные чувства. Я думал, у нее ко мне такое же отношение, что она меня тоже любит. Но в этот приезд что-то пошло не так. Мы ссорились. Не могу объяснить, что на меня нашло…»

По словам знакомых, Маклаков когда-то был женат, но развелся очень быстро. Затем долго жил с женщиной, которая родила от него девочку.

- Он действительно иногда злоупотреблял алкоголем, - отмечает друг семьи Маклаковых. - Болтали, что и другими веществами иногда тоже. Некоторые женщины жаловались, что пьяный он распускает руки, агрессивный. Но когда трезвый - очень приличный человек. Как кавалер - обходительный и добрый. И щедрый. Умеет удивлять женщин шикарными подарками!

Маклаков когда-то был женат, но развелся очень быстро. Фото: социальные сети

Суд уже арестовал Владимира Маклакова - до 3 марта. По статье «Убийство» ему грозит от 6 до 15 лет колонии.

Анну Азовскую похоронят в Вологде 8 января.