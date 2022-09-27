Михаил Дегтярев: «Новые дороги дают толчок к развитию индустрии гостеприимства»

Трассу в Хабаровском районе обновили за один год. Фото: правительство Хабаровского края

Дорожная инфраструктура – это, в буквальном смысле, вены и артерии экономики региона. Наличие качественной дорожной сети способствует росту торговли, увеличению грузопотока и пассажирского трафика. Именно поэтому вопросом дорожного развития основательно занялось правительство Хабаровского края во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым.

Ни непростая геополитическая ситуация, ни коронавирус не препятствуют выполнению данных главой региона обещаний, соблюдая обозначенные сроки. Так, губернатор принял участие в открытии реконструированной трехкилометровой автомобильной трассы в окрестностях села Воронежское-1.

Работы по обновлению начались в июне 2021 года, а их завершение планировалось на осень 2022 года. На дворе сентябрь, а губернатор уже дал старт движению, отметив, что дорожное строительство - один из главных факторов, обеспечивающих качество жизни населения.

- Будут дороги – будет движение по всему краю! За этот год благодаря различным целевым программам и бюджетам мы привели в порядок более 220 километров автомагистралей, - сказал Михаил Дегтярев.

Год еще продолжается, поэтому до декабря, в общей сложности, в порядок приведут 259 километров дорог. На следующий год показатель установлен на отметке в 278 километров.

Развитие дорожной инфраструктуры осуществляется всеми возможными способами. С помощью взаимодействия с частными партнерами, например, летом в крае появилась крупнейшая на востоке России дорога «Обход Хабаровска». Помимо этого, в состав опорной сети автомобильных дорог России вошел участок «Селихино – Николаевск-на-Амуре».

- Автотрасса, ведущая к туристическому комплексу «Воронеж», - особенный объект. Ключевой источник его финансирования – средства, полученные в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Качественно обновленной дорогой будут пользоваться не только жители окрестных населенных пунктов, но и всего края, а местная индустрия гостеприимства получит новый толчок к развитию, - добавил глава региона.

Связи и рабочие контакты губернатора позволили привлечь на обновление автомагистрали дополнительные ресурсы. Из 188 миллионов рублей, потраченных на работы, 144 были выделены из федерального бюджета.