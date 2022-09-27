Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: В начале октября в Москву придёт пасмурный аналог бабьего лета

Не стоит ассоциировать потепление с бабьим летом, поскольку будет облачно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 28 сентября, погода в Москве резко изменится, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Вместо солнца, которое порадовало москвичей во вторник, вновь зарядят дожди:

- К столице подступает очередная область низкого атмосферного давления. Уже вечером во вторник начнётся дождь, он усилится в ночь на среду и будет продолжаться в течение всего дня. К дождю добавится усиление ветра до 15 м/сек и понижение температуры до +9…+11 градусов. Некомфортная, настоящая осенняя погода. Хотя я знаю, что есть люди, которым такая нравится.

Впрочем, нравится или нет - а уже через день, в четверг, 29 сентября, погода вновь изменится:

- В Московскую область начнут поступать воздушные массы с юга и юго-востока. Дожди ещё возможны, но небольшие, и лишь в некоторых рационах столицы и Подмосковья. Потеплеет до +12…+14 градусов, а это выше климатической нормы на 1,5 - 2 градуса. Вполне симпатичная погода, - продолжает Вильфанд. - Заметное потепление ожидается а пятницу. 30 сентября, а также в первые дни октября. В выходные до +19 градусов, на 4 - 5 градусов теплее нормы.

Однако не стоит ассоциировать потепление с бабьим летом, поскольку будет облачно. Хотя и без дождей. А бабье лето - это все-таки солнце и прозрачный, почти хрустальный воздух.