Хватит откладывать, уже и дети растут: как проходят свадьбы «по повестке» в Москве

Очередей на свадьбу «по повестке» в Москве нет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве с начала частичной мобилизации восемь пар поженились «по повестке». Столичные ЗАГСы начали регистрировать браки буквально в день подачи заявления. Основанием для быстрой регистрации стала именно повестка из военкомата.

Нужно жить здесь и сейчас

«Свадебная волна» пошла из регионов и добралась до Москвы. Одними из первых стали жениться в Череповце – уже семь официальных браков, расписывать в день обращение будут в отделах ЗАГС Сызранского района и города Сызрани. Сразу три свадьбы сыграли на сборном пункте в Батайске. Больше всего желающих пожениться в Ставрополье, Приамурье и Новгородской области.

- Первая моя мысль, когда я узнала о частичной мобилизации, это было: «Хочу быть женой Артема и не хочу больше откладывать. А вдруг призовут, то тогда кто я такая ему?» В тот момент какие-то материальные ценности ушли на второй план, пришло осознание, что нужно жить здесь и сейчас, зачем все откладывать на потом, - рассказала Надежда Кашенина из города Междуреченск.

Свадьба Надежды и Артема назначена на 29 сентября, хотя планировалась через три года. Невеста, конечно, представляла свою свадьбу по-другому, но решила, что нужно делать все по зову души и сердца, не ждать лучших времен. Пышное гуляние решили устроить позже: когда все наладится, когда и младший сын Альберт вернется со спецоперации.

Молодая пара из Новосибирска планировала свадьбу летом 2023 года, но пришла повестка и планы изменили за считанные минуты.

- Я хочу ждать не просто жениха, а мужа. Мы позвонили в ЗАГС, объяснили ситуацию и нас согласились расписать быстро и без дополнительных рассмотрений, - рассказывает невеста Евгения.

Отменить торжество по случаю свадьбы пришлось Александру Клишину из Ленинградской области, так как его забрали защищать Родину. Но с возлюбленной Аленой они все же успели расписаться 26 сентября.

- В связи с мобилизацией и моим уходом в армию приглашения на свадьбу аннулируются на неопределенный срок, - оставил сообщение для друзей Александр Клишин.

Молодые пары с детьми хотят оформить брак, так как ситуация в стране непростая. Фото: Алиса ТИТКО

Расписаться поскорее, а то время такое..

Московские ЗАГСы тоже готовы оперативно помогать парам пожениться «по повестке», хотя по закону подавать заявление нужно минимум за один месяц. Таких желающих не так уж и много, поэтому очередей и ажиотажа возле столичных ЗАГСов пока нет. Конец сентября, в принципе, не свадебный сезон. Обычно все стараются сыграть свадьбы летом – в этот сезон в столице сыграли более 33 тысяч свадеб, самой популярной датой стала 22.07.2022.

В полдень в Мещанском отделе немноголюдно, торжественных церемоний брака нет.

- Свадьбы обычно на этаж выше. Сейчас там никого, - говорит охранник.

Возле кабинета по обращению граждан сидит пожилой мужчина, молодая пара с ребенком в коляске. Выходит сотрудница ЗАГСа и спрашивает, кто по какому вопросу.

- Мы хотели бы расписаться, - говорит молодая мама.

- И поскорее. Хватит откладывать, уже и дети растут, - добавляет будущий муж.

- А какая причина? – уточняет сотрудница.

- Как какая? Военная ситуация в стране, - говорит мужчина.

В ЗАГСе объяснили, что за ситуацией в стране тоже следят, но такого аргумента недостаточно для ускоренной процедуры регистрации брака.

Еще одна девушка стала спрашивать, смогут ли ее расписать с будущим мужем уже завтра, так как ему пришла повестка из военкомата.

- Быстрота решения будет зависеть от фактического заявления. Но только подать онлайн-заявление нельзя. Вам нужно прийти вместе с будущим супругом, взять паспорта, повестку, которая и станет основанием, и написать у нас заявление. Мы постараемся максимально быстро найти свободное время для регистрации брака, - ответила сотрудница.

Похожие были вопросы и у москвички Альбины, которая переживает, что ее 33-летнего молодого человека могут забрать в армию. Пока повестка не приходила, но оформить отношения они решили несмотря ни на что. Но так как самой повестки еще нет, то Альбина назвала другой аргумент – беременность.

- Опять же нужна справка от врача, тогда мы будем рассматривать заявление в ускоренном формате, - сказала сотрудница Мещанского отдела ЗАГСа.

Спрашиваю у Альбины вопрос, который лежит на поверхности и интересует многих в соцсетях: «Зачем нужно жениться до призыва? Может дождаться любимого с фронта и спокойно оформить отношения?»

- Уже разговаривали с юристами. Они говорят, что если у нас все серьезно, то лучше пожениться. В случае ранения или трагического исхода всю информацию сообщают членам семьи. А статус невесты не дает такого права, не член семьи. Официальный статус жены позволит получать информацию о муже. К тому же я в положении, а значит малыш родится, когда уже будущего отца могут призвать. Я, конечно, смогу записать в свидетельство о рождении его, как отца. Но это будет считаться «со слов матери», а с юридической точки зрения он не становится отцом ребенка, - переживает Альбина.

КОНКРЕТНО

Брак можно заключить в день подачи заявления

Особые обстоятельства, согласно статье 11 Семейного кодекса РФ, могут стать причиной для регистрации брака в день подачи заявления. Частичная мобилизация – относится к таким обстоятельствам. Об этом kp.ru рассказали в Управлении ЗАГС Москвы.

- Частичная мобилизация в России может рассматриваться как особое обстоятельство, то есть руководитель органа ЗАГС может принять решение о проведении регистрации брака непосредственно в день подачи заявления, - рассказали в пресс-службе ведомства.

- Что для этого нужно?

- Основанием для сокращения срока для регистрации брака будет являться документ – например, повестка, справка или извещение, – выданный военным комиссариатом о призыве гражданина на военную службу по мобилизации в ВВС РФ. Данный документ необходимо предоставить в ЗАГСе.