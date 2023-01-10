Ну, заяц, погоди: пушистый питомец за неделю превратил квартиру москвички в кроличью нору

С кроликом Персюшей мы познакомились летом. Фото: Александра БУДАЕВА

С кроликом Персюшей мы познакомились летом. Тогда это был умилительный пушистик, который трогательно дергал носиком, прижимал ушки и смешно подпрыгивал, если чего-то пугался. Поэтому, когда меня попросили взять Персюшу на неделю на передержку, я сразу согласилась, предвкушая семь дней нежности и обнимашек. Я еще никогда так не ошибалась.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: РЫЧАНИЕ ЯГНЯТ

То, что Персюша может увеличиться в размерах, мне почему-то в голову не приходило, хотя подруга предупреждала: летом это был детеныш, а теперь – взрослый зверь. Кролик обзавелся кустистыми бакенбардами и внушительными когтями.

При первой возможности он нырнул под мою кровать. Откуда даже не подумал выйти попрощаться с хозяйкой. Подвоха я не почувствовала, ведь до этого кролик отзывался на имя и поймать его, чтобы посадить в клетку, труда не составляло.

Когда я заглянула под кровать в этот раз, из роскошных бакенбард… раздался рык! Одарив меня недружелюбным взглядом, зверь ушел под середину кровати, куда руками я не дотягивалась. «Ну кролик, ну погоди!», - пробормотала я и нашарила рукой на тумбочке скрученный в трубочку настенный календарь. Подсунула его под лапы своего гостя: мол, давай, топай отсюда. Тот вздохнул и задумчиво откусил от календаря кусок.

Я тоже сдаваться не собиралась. Вооружившись зонтом-тростью, все же выгнала живность из-под кровати, тот метнулся в клетку, я захлопнула крышку и победно улыбнулась. Зверь повернулся ко мне пушистым хвостом. Знакомство явно не задалось.

Тогда это был умилительный пушистик, который трогательно дергал носиком, прижимал ушки и смешно подпрыгивал, если чего-то пугался. Фото: Александра БУДАЕВА

ДЕНЬ ВТОРОЙ: БАЛАМУТ

К утру выяснилось, что закрытая дверца клетки для кролика не преграда. И выбивает он ее одной левой. Разбираться со своенравным зверем в 5 утра было лень, поэтому я осталась на кровати, а он – под.

Через пару часов проснулась от неприятного ощущения, будто что-то идет не так. И не зря: кролик вытащил из тумбочки мою сумку, которая закрывала собой провода от телевизора, и носом пытался подцепить один из них. Мое «Персюша, фу!» не произвело на него должного впечатления.

Пришлось встать и объяснить, кто в доме хозяин. И хотя зверь ретировался под кровать, победителем я себя не ощущала. Пришлось спешно снимать новогодние гирлянды и доставать пледы да декоративные подушки, чтобы спрятать от настойчивого кролика все провода.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ: ОПЕРАЦИЯ «ХВАТЬ»

На третий день военных действий позвонила подруга спросить, как у нас дела. Когда я ей честно вывалила, что кролик – самый страшный из всех зверей, с которыми я имела дело, она несколько растерялась. Посоветовала Персюшу в клетку заманивать морковкой-сельдереем-яблочком (главное не переборщить, потому что у него проблемы с пищеварением), а дверцу вставить четко в пазы – тогда она не откроется.

Сказано – сделано. Нарезаю яблоко. Из-под кровати появляется любопытствующий нос. Подношу дольку. Хвать – и зверь хрустит под кроватью, а я сижу с пустыми руками. Три яблочных дольки спустя кролика все же удается заманить в клетку. Но те самые пазы, о которых говорила подруга, после ударов кроличьих лапок не способны удержать даже хомячка. На помощь приходят… зажимы для бумаг – теперь конструкция надежна.

То, что Персюша может увеличиться в размерах, мне почему-то в голову не приходило, хотя подруга предупреждала: летом это был детеныш, а теперь – взрослый зверь. Кролик обзавелся кустистыми бакенбардами и внушительными когтями. Фото: Александра БУДАЕВА

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ: ПОСТЕЛЬНАЯ СЦЕНА

Следующим утром просыпаюсь под осуждающим взглядом Персюши, которому впервые не удалось выбраться из клетки. Вспоминаю, как ветеринар говорил, что в природе кролики «наматывают» по 8 км в сутки, и что движение для них – жизнь. Виновато вздыхаю и открываю клетку. Не успела моргнуть, как Персюши уже и след простыл. Только частички опилок и сена, как обычно, ведут под кровать.

Когда под вечер я ложусь смотреть кино, в поле зрения появляется ухо. Потом еще одно. Кролик какое-то время смотрит на меня, стоя на задних лапах, потом запрыгивает на кровать. Ютится на краюшке, стыдливо подобрав лапки, – мол, ты же не против?

- Будем считать это перемирием, - говорю я Персюше. Бакенбарды опускаются в знак согласия.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ: ФОРМУЛА ЛЮБВИ

Приступ нежности кролика накрыл весьма неожиданно – в то утро, когда я решила позаниматься йогой. Едва расстелила коврик, как зверь уже сидел на нем. Протягиваю руку – он тыкается в нее носом. Глажу шерстку, чешу морду, чувствую, что сейчас замурчим оба – и он, и я.

Впрочем, Персюша остался верен себе. Стоило мне отвлечься на телефонный звонок, как он зажевал коврик, потом «покопал» его когтями, оставив глубокие царапины и, довольный, убежал в свое лежбище – под кровать.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ И СЕДЬМОЙ: ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Как ни странно, дальше мы жили вполне себе мирно. Днем кролик был на свободном выгуле и прыгал по квартире, на кровати и у меня под ногами. Вечерами мы смотрели кино (я смотрела, он дремал в ногах), потом я подкарауливала момент, когда он пойдет в клетку поесть и запирала его там. Накрывала сверху пледом, чтобы свет не мешал, и кролик спокойно занимался своими делами до утра, не пытаясь больше выломать дверцу.

Признаться, когда за ним приехала хозяйка, расставаться не хотелось. Он определенно был рад ее видеть: вышел к ней сам, спокойно дался в руки, не возмущался, когда его посадили в переноску. Но на прощание ткнулся носом мне в руку: мол, не скучай, подруга, еще увидимся!

Как ни странно, дальше мы жили вполне себе мирно. Днем кролик был на свободном выгуле и прыгал по квартире, на кровати и у меня под ногами. Фото: Александра БУДАЕВА

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Не давайте кролику скучать!»

Ярослава ЧЕПАРЕВА, ветеринарный врач:

- Каждый кролик – индивидуален. Но активные животные со стабильной психикой привыкают к новой обстановке за пару суток. Некоторым для адаптации может потребоваться пара недель. При этом они действительно умеют рычать и хрюкать, защищая свой дом и еду. А еще - стучать зубами от удовольствия. Отучить кролика грызть провода и обдирать обои – сложно, потому что это инстинкт строительства и обустройства своей норы. Провода можно попробовать защитить пластиковой гофрой – иногда это помогает. А еще можно завести второго кролика, тогда им не будет скучно. 80% времени они будут проводить вместе. Для развлечения им можно давать мячики или втулку от туалетной бумаги, набитую травами и сеном. Поверьте, такую игрушку они оценят.