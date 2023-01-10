К тушению пожара привлечены два вертолета Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Многоэтажный склад в районе ст.м. Дмитровской в Москве тушат уже полтора часа, и площадь пожара продолжает увеличиваться.

- К нам сообщение поступило в 13.40, - сообщили корреспонденту kp.ru в ГУ МЧС России по г. Москве. – На адрес – Улица Добролюбова, дом 1 сразу были направлены пожарные расчеты.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Что стало причиной пожара, пока не ясно, разбираться с этим будут эксперты после того, как все потушат. Сейчас известно, что здание разноуровневое – в нем от 1 до 3 этажей, внутри располагались различные склады.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Несмотря на усилия пожарных, огонь на протяжении полутора часов продолжал распространяться. На момент публикации сообщалось, что пламя охватило площадь в 2000 кв метров, произошло частичное обрушение конструкций здания.

- Сведений о пострадавших не поступало, - сообщают в столичном МЧС. - 233 человека покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

К тушению пожара, кроме 48 пожарных машин, также решено было привлечь два вертолета, они уже появились на месте происшествия.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

У горящего здания развернут штаб пожаротушения, который быстро координирует действия всех структур, задействованных в работах.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Кроме МЧС, безопасность там обеспечивает также полиция. Прокуратура сообщила о начале собственной проверки. Кроме того, скоро появится лаборатория для взятия проб воздуха – специалисты оценят, попали ли в воздух опасные вещества и насколько велика их концентрация.

В 15:16 пожар локализован.

В 16:04 открытое горение ликвидировано.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно- спасательных подразделений удалось не допустить распространение пожара на смежные здания.

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